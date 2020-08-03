«Красная зона» пандемии: два региона не подчинились Киеву

На Украине пандемия и правительственные меры борьбы с распространением коронавируса стали предметом противостояния между местными и центральными властями. С 3 августа в стране снова начинает действовать карантин, правда, на этот раз, в новом формате — правительство поделило Украину на зоны по принципу тяжести эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Однако горсоветы Луцка и Тернополя в понедельник отказались соблюдать ограничительные меры.

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Бунт регионов

Украина, постепенно снимающая карантин, снова столкнулась с ростом случаев заражения. В связи с этим 31 июля министр здравоохранения Максим Степанов объявил о новых ограничительных мерах. Было принято решение разделить украинские регионы на четыре зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую — в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом. Критерии для присвоения статуса выглядят следующим образом: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований, коэффициент выявления новых случаев заражения и динамика роста случаев заболеваемости.

Регионам, попавшим в красную зону, то есть с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, предписано ввести строгий карантин — закрыть образовательные учреждения, общественные места и остановить движение общественного транспорта.

Статус «красной зоны» был присвоен Луцку, Тернополю и Кицманскому району Черновицкой области.

В оранжевую зону вошли Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. Эти регионы должны прекратить работу общественных заведений по ночам, а также отменить плановую госпитализацию в больницах.

В регионах, получивших «желтый» статус, предписано запретить посещение больниц, домов престарелых и социальных учреждений. К таким мерам должны прибегнуть 57 украинских регионов.

Остальные попали в зеленую зону — там предписаны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Уже на следующий день мэры Ивано-Франковска, Луцка и Тернополя высказали свое возмущение. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что присваивая статус регионам, правительство руководствовалось вовсе не эпидемиологической ситуацией, а политическими предпочтениями.

«Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами! — написал он в своем Facebook. — Говорить можно долго, но вывод один — это разделение на зоны очень субъективно и уже попахивает политической целесообразностью!»

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил, что местные власти не будут следовать предписанным указаниям.

«Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения, — написал Полищук в своем Facebook. — Нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране».

Мэр Тернополя Сергей Надал в своем Facebook заявил, что правительство, таким образом, вводит город фактически в блокадное положение. В городе с 1 августа не останавливаются поезда.

«Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады», — сообщил он, добавив, что по критериям Тернополь не соответствует попаданию в «красную» зону.

Недовольство местных чиновников также усиливается тем, что Киеву был присвоен «зеленый статус» и столичный бизнес продолжит свою работу, в то время как региональному руководству придется снова столкнуться с недовольством жителей усугублением экономической ситуации. Когда Украина ввела карантин в первый раз, по стране прокатились протесты предпринимателей и деятелей культуры, демонстрации зарождались, в первую очередь, в регионах. С протестными настроениями же, местному самоуправлению сейчас иметь дело не хочется — 25 октября в стране пройдут местные выборы.

В сложившейся ситуации мэры рискнули поставить на непослушание и вызов правительству, надеясь, таким образом, заработать политические очки среди своих граждан.

Власти Тернополя и Луцка сегодня отказались выполнять предписанные требования введения карантина. Соответствующее решение было принято на внеочередных заседаниях горсоветов большинством депутатских голосов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что местная власть не обладает такими полномочиями.

«Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать, — сказал он.

— Мы уже не устанавливаем на территории всей области, а определяем четко город или район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, четко говорим и показываем ситуацию. Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности».

Впрочем, для Киева ситуация выглядит откровенно плохо — президента Украины Владимира Зеленского, на неопытность которого обращали внимание представители предыдущей власти, и так обвиняли в политическом слабоволии. Тот факт, что регионы открыто саботируют решение правительства, лишь укрепит репутацию слабого президента и некомпетентного кабинета министров.

«Децентрализация» и «автономия»

Между тем, противостояние регионов с центром может действительно окупиться для местных властей на выборах, которые пройдут для президентской партии «Слуга народа» уже совсем в других условиях. Эйфория от триумфальной победы Зеленского, ухода предыдущей власти и его красноречивых обещаний уже прошла, рейтинги президента и его партии упали и рассчитывать на оглушительный успех, который получила «Слуга народа» на парламентских выборах, опираясь на одно только имя главы государства, уже не приходится.

К тому же, у мэров уже есть пример, как противостояние с правительством может привести к укреплению позиций и популярности. В конце апреля, когда украинцы начали массово жаловаться на ограничительные меры, исполнительный комитет Черкасского горсовета начал ослаблять карантин раньше установленного срока. Реакция от центра последовала незамедлительно, причем лично от президента. В опубликованном 1 мая обращении Владимир Зеленский ясно намекнул, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, а также все остальные главы регионов, кто последуют его примеру, могут столкнуться с последствиями из-за своей самодеятельности.

«Отдельный «пламенный» привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая», — сказал Зеленский.

Он также назвал действия местных властей Черкасс попыткой улучшить свой политический рейтинг ценой жизни и здоровья людей, что приведет к юридическим последствиям.

«На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова «децентрализация» и «автономия». Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей», — подчеркнул Зеленский.

В подобном ключе выступил и глава МВД Арсен Аваков, заявив в своем Twitter, что Бондаренко «заигрался» и реакция на это будет «жесткой».

Мэр Черкасс, впрочем, не первопроходец в непослушании правительству. До него выполнять постановление кабмина отказались в Житомире, Мукачеве и Днепре. Однако там местные власти все же действовали более аккуратно и проигнорировали лишь несколько предписанных мер, в то время как Черкассы практически полностью сняли карантин.

Однако ставка оправдала себя и Анатолий Бондаренко быстро стал фигурой почти национального масштаба. В июле он получил сразу два приглашения вступить в партии, создаваемые в преддверие местных выборов — «Пропозиция» и «За будущее».

«Пропозицию» создали лидеры местного самоуправления — мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук. Однако Бондаренко принял приглашение партии «За будущее», лидером которой является близкий к олигарху Игорю Коломойскому депутат Игорь Палица. Партия состоит из народных депутатов-мажоритарщиков.

«Мы год ждали перемен к лучшему — улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны», — заявлял Палица.

Местные власти станут для Владимира Зеленского и его «Слуги народа» первым электоральным экзаменом спустя год его правления. Что примечательно, противостояние развернется не между президентом и представителями прежней власти — партией Петра Порошенко «Европейская солидарность», а между центром и регионами. Все внимание на Украине сейчас приковано именно к создающимся в преддверие выборов проектам мэров и мажоритарщиков.

Пандемия коронавируса же создала почву для этого противостояния — у регионов появился повод для недовольства властью и обвинений в том, что правительство попросту не думает о гражданах, вводя строгие ограничения и игнорируя их экономические последствия. Впрочем, с такой проблемой столкнулись все мировые лидеры, оказавшись перед необходимостью выбрать между здоровьем и благосостоянием своих граждан. Украине, однако, нащупать баланс не удается.