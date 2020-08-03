«Катастрофа»: немцы вышли на многотысячный митинг

Германия сталкивается с волной народного недовольства из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. На выходных в Берлине прошла масштабная акция протеста — около 20 тыс. человек выступили против ограничительных мер, пройдя от бульвара Унтер-ден-Линден до здания бундестага.

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Отличительной чертой марша стало практически полное несоблюдение мер безопасности со стороны участников демонстрации. Люди пришли на митинг без медицинских масок и особо не старались соблюдать социальную дистанцию.

Акция была согласована местными властями до определенного времени, да и сами организаторы протеста объявили о ее завершении уже в 14.00 по местному времени.

Однако люди не стали расходиться и продолжили демонстрацию под лозунгом «День свободы — конец пандемии». После ряда попыток мирного завершения протестов в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские разогнали демонстрацию, несмотря на сопротивление. Как пишут местные СМИ, некоторых участников акции сотрудники правоохранительных органов буквально выносили на руках, в отношении ряда активистов также были возбуждены дела о сопротивлении полицейским — всего задержали 133 человека.

К слову, одной из главных причин для разгона митинга послужило то, что протестующие активно сопротивлялись требованию правоохранителей о ношении масок и соблюдению безопасной дистанции.

Битва за бар

При этом акция против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом — далеко не единственная демонстрация, проходившая на выходных в Берлине. Параллельно с маршем в центре города в районе Нойкёльне состоялась акция протеста под лозунгом «Против выселения, выдворения из страны и фашизма», на которую пришли около 2,5 тыс. человек.

Марш отчасти проходил в поддержку популярного альтернативного бара под названием «Синдикат», который уже почти 35 лет работает в Берлине.

Заведение в течение двух лет борется против крупного инвестора, купившего землю в этом районе — по решению суда бар должен быть закрыт 7 августа, что не устраивает местных жителей.

По информации Bloomberg, «Синдикат» имеет большое значение для проживающих в этом районе берлинцев: у бара много постоянных клиентов, а руководство известно своей помощью жителям соседних домов. Спасти бар может только выкуп этого района государством, по крайней мере так считают его владельцы, но эта инициатива пока не нашла необходимой поддержке в бундестаге.

Акции в Нойкёльне в итоге завершились крупным столкновением с полицией, демонстранты бросали камни и нападали на сотрудников правоохранительных органов.

В результате беспорядков как минимум три полицейских получили ранения, ситуация была урегулирована с помощью подкрепления.

К слову, ближе к ночи 2 августа в Берлине вспыхнула и третья демонстрация, но уже в районе Пернцлаэр Берг. Демонстрация была несогласованной, в акции приняли участие 200 человек, почти сразу протест перерос в беспорядки. Участники шествия блокировали автодороги, кидали камни в сотрудников правоохранительных органов, да и просто провоцировали полицейских — однако в итоге демонстрацию удалось разогнать.

Серьезная причина?

По факту из трех акций четкая причина для демонстрации прослеживается только в районе Нойкёльне, поскольку ситуация с баром действительно волнует местных жителей. В то же время масштабный митинг против ограничительных мер выглядит несколько неоднозначно, так как нельзя сказать, что в Берлине существует какой-либо строгий карантин.

В столице Германии открыты бары и рестораны, вскоре должны возобновить работу школы, а закрытыми остаются только клубы и запрещены массовые мероприятия. Люди обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, но, за исключением ограничений поездок за рубеж, это — фактически весь список мер.

При этом демонстранты выбрали не слишком удачное время для акции, потому что как раз в последнюю неделю число заболевших в Германии пошло вверх.

Только за 1 августа в ФРГ выявили 955 новых случаев заражения, в целом с 27 июля по 2 августа этот показатель варьировался от 600 до 1 тыс. человек — последний раз подобный всплеск был зафиксирован в июне.

На фоне роста заболеваемости власти вернули обязательные тесты на COVID-19 для тех, кто возвращается из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — скорее всего это стало одной из причин протеста. Также стоит отметить ухудшение экономической ситуации в стране, что спровоцировало волну увольнений и закрытия малого бизнеса.

Впрочем, нельзя забывать и об ультраправых организациях, которые присоединяются почти к любым демонстрациям против власти, а также сторонников различных конспирологических теорий вокруг пандемии коронавируса.

Как говорила государственный секретарь по вопросам гражданской активности и международных отношений в канцелярии сената Берлина Савсан Чебли, «этот митинг – катастрофа».

«Такие демонстрации разрушают все, угрожают жизням людей и лишают их средств к существованию. Пока многие восхищаются тем, как Германия справилась с пандемией — мы наблюдает подобные картины», — написала Чебли в Twitter.