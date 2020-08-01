«Это была бы ошибка»: прочему Киев не рвет отношения с Москвой

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев поступает правильно, не разрывая дипломатические отношения с Россией. Одной из причин он назвал защиту интересов украинцев в России.

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«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году... Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет, поэтому надо практически ко всему этому подходить», — сказал Кулеба в интервью украинскому изданию «Главком».

По мнению министра иностранных дел, с политической точки зрения было бы правильно расторгнуть отношения с Россией в 2014 году. «Я никогда этого не отрицал.

Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан <...> это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — уверен Кулеба.

Тем временем политический аналитик Александр Асафов в комментарии ФАН отметил, что единственное, что сейчас осталось главе украинского МИДа — обсуждение вопроса обмена пленными. Он также добавил, что «никаких политических, дипломатических или иных российско-украинских отношений нет, как нет и суверенной украинской внешней политики.

По мнению Асафова, нельзя всерьез говорить о внешней политике Украины, как и решениях, которые бы на что-то влияли.

«У действующего президента Украины существует один единственный политический «трек», помимо имитационной и артистической деятельности, который связан с бесконечными обсуждениями и попытками обменов. Будь то в рамках Минских соглашений или каких-то других вариантов, конфигураций и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, «это единственное проявление политических процессов вовне, кроме церемониальных встреч, фотографирования, посещения банкетов и прочего». «Но эту нишу занял Зеленский, и получить политическую репутацию в других направлениях практически невозможно», — уверен Асафов.

По мнению аналитика, украинский министр понимает, что в его риторике нет политической составляющей, поэтому и говорит об обмене заключенными, «пытаясь заниматься» и этим делом.

«Он имитирует бурную деятельность.

Конечно, сейчас это звучит, некоторым образом, синхронно с процессом, запущенным по требованию выдачи задержанных в Белоруссии граждан России, которых Лукашенко и его окружение подозревают в организации каких-то действий, террористических актов, дестабилизации обстановки в стране. А Украина считает их военными преступниками», — напомнил он.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. В том же году начались боевые действия в Донбассе из-за того, что некоторые области объявили себя республиками. Кроме того, в марте 2014 года Крым перешел в состав России после проведенного там референдума. На голосовании большинство жителей полуострова выразили согласие с переходом под российскую юрисдикцию. С этим решением до сих пор не согласны европейские страны, США и Украина.

В марте 2014 года Украина отозвала из России своего посла Владимира Ельченко. С тех пор дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский.

В феврале 2014 года Россия отозвала своего посла Михаила Зурабова из Киева. Спустя два года глава России освободил его от должности посла на Украине. С ноября 2016 года руководить российской дипмиссией в Киеве стал временный поверенный в делах на Украине Александр Лукашик.

В феврале этого года МИД Украины заявил, что Киев не собирается назначать нового посла страны в России. В ведомстве также сообщили, что не вносили представления президенту Владимиру Зеленскому по поводу кандидатур на пост посла в России.