Выборы в США: Россию опять обвинили во вмешательстве

В США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, которые еще не состоялись. Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси сделала такое заявление, сославшись на якобы имеющиеся доказательства американских спецслужб.

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«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают то же поведение, что и на прошлых выборах», — приводит ТАСС слова Пелоси.

Только она не указала на конкретные «доказательства», о которых шла речь. Кроме того, она не отметила, каким образом Россия вмешивается в нынешние выборы президента США.

В свою очередь политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» отметила, что это высказывание Пелоси служит доказательством того, что американские власти приступили к реализации избирательной стратегии.

По его словам, тезис об иностранном вмешательстве во внутренние дела США является «достаточно серьезным», так как «Соединенные Штаты считаются сверхдержавой, а граждане этого государства не готовы к тому, что кто-то якобы вмешивается в их выборы». «Поэтому расчет строится на патриотических чувствах американских граждан и на том, что для них любое вмешательство неприемлемо», — уверен политолог.

Собеседник издания отметил, что в данном случае речь идет о стратегии, цель которой нанести удар по нынешнему президенту США Дональду Трампу. Он напомнил, что уже на протяжении четырех лет в США разрабатывается версия о его связи с Москвой.

«Сейчас мы наблюдаем продолжение той же самой информационной войны против России, которую США развязали в 2016 году. И в этой ситуации благодаря средствам массовой информации, подконтрольным Демократической партии, в Америке уже выработалась устоявшаяся точка зрения о том, что Трамп якобы связан с русскими», — добавил Шаповалов.

Он отметил, что этот тезис не имеет оснований, так как ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием этого дела, так и не смог «доказать никакой связи Трампа с Кремлем и вмешательство Москвы, вновь используется в очередной избирательной кампании в США».

Эксперт считает, что Пелоси пытается усилить позиции кандидата от своей партии, но любое подобное заявление наносит удар в целом по отношениям США и России. «Поскольку доказательств участия России в еще не состоявшихся выборах нет, американская сторона попытается их сфабриковать — в этом будут участвовать спецслужбы, что мы уже неоднократно наблюдали ранее. В данном случае демократы пойдут по этим же проторенным дорожкам информационной войны», — полагает Шаповалов.

При этом он отметил, что эта стратегия имеет «двойное предназначение». «Она является заготовкой на тот случай, если действующий президент все-таки победит. Тогда заявление Нэнси Пелоси и другие, которые прозвучали и еще прозвучат, будут использованы в кампании по признанию результатов выборов незаконными и для попыток свержения Трампа, если он одержит победу в ноябре 2020 года», — констатировал политолог.

Почти два года Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Дональд Трамп. Команда специалистов под руководством спецпрокурора пыталась ответить на несколько вопросов. Первое, что интересовало следствие, был ли сговор между Трампом и Москвой, второе — вмешивались ли российские власти в американские выборы и, наконец, третье — препятствовал ли избранный президент США правосудию.

В итоговом докладе Мюллер ответил лишь на два вопроса. Он признал, что между американским лидером и Россией не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

В результате некоторые приближенные Трампа получили тюремные сроки. Так, сели в тюрьму правая рука главы Белого дома политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат Трампа Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос. Но их приговоры не были связаны с Россией.

На третий вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию, Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, которые смог установить во время расследования, но при этом он не делал юридических выводов.