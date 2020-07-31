«США это не нужно»: как Пентагон разрушил польскую мечту

Два месяца назад, после того как стало известно о решении президента США Дональда Трампа вывести из Германии часть военнослужащих, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод американских войск из ФРГ в Польшу.

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Вскоре президент Польши Анджей Дуда принимал у себя главу Белого дома. Встреча состоялась 24 июня, и в ходе совместной пресс-конференции он намекнул на желание Варшавы принять выведенных из Германии солдат.

«Не скрою, что я обратился к президенту, чтобы он из Европы американские силы не выводил. Американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны — гарантия безопасности, — сказал польский лидер. — Когда кто-то спрашивает меня, готова ли Польша принять больше американских солдат, я отвечаю, что готова».

Дональд Трамп в ответ послал достаточно ясный сигнал о готовности реализовать желание Варшавы.

«Мы отправим дополнительные войска, они [Польша] будут за это платить, — сказал он. — Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них [американских военнослужащих] отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе».

Выступая на пресс-конференции, американский лидер не упустил и возможности снова уколоть Берлин, заявив, что военнослужащие США покидают Германию из-за того, что она так и не увеличила свои взносы в НАТО до необходимых, по его мнению, 2% от национального ВВП. ФРГ нарастила ранее финансирование до 1,38%, однако Трамп продолжил стоять на своем.

Как отметил сам президент США, его решение увеличить американское присутствие в Польше станет «мощным сигналом» для России. Вместе с тем, президент рассчитывает ладить с Москвой.

Варшава после слов президента США замерла в ожидании «хороших новостей», однако их не последовало.

29 июля министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции заявил, что контингент в Германии уменьшится с 36 до 24 тыс. человек. Вывод начнется в течение нескольких недель — для этого необходимо решить ряд внешнеполитических и организационных вопросов, в том числе с точки зрения размещения войск в новых пунктах базирования.

Из покинувших ФРГ военнослужащих около 5,6 тыс. разместят в странах НАТО, еще 6,4 тыс. вернутся в США.

По его словам, 4,5 тыс. военных бронетанковых войск поедут домой, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «сдерживания России». Около 2,5 тыс. военнослужащих, занимающихся дозаправкой самолетов, останутся в Великобритании.

Эсперт добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в страны Балтии и Польшу — однако это совсем не та новость, которую ожидала услышать Варшава.

Об увеличении американского контингента в Польше разговоры между Дудой и Трампом ведутся с 2018 года. Тогда польский лидер предложил главе Белого дома разместить на территории восточно-европейской страны так называемый «Форт Трамп» — американскую базу, которую поляки обещали назвать в честь президента США.

Варшава даже согласилась выделить для этого около $2 млрд, в июне прошлого года Трамп и Дуда договорились о дополнительной отправке 1 тыс. американских военнослужащих в Польшу для укрепления обороны НАТО против России и в целях улучшения двусторонних связей. Однако этот процесс застопорился.

В июне агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что строительство базы провалилось из-за разногласий по поводу ее финансирования и места размещения.

Варшава настаивала на размещении американских военных недалеко от восточной границы с Белоруссией. Однако Вашингтон, понимая, что этот шаг вызовет эскалацию в отношениях с Россией, предлагал построить базу на западе Польши.

К тому же, Белый дом считал финансирование в $2 млрд недостаточным, а в июне Варшава и вовсе заявила, что не сможет выделить и эту сумму из бюджета, значительно опустевшего из-за пандемии коронавируса и подготовке к ее экономическим последствиям.

Впрочем, в Польше это сообщение назвали фейком, а сам Дуда позже заявил, что «Форт Трамп» — это не просто военная база, а целый комплекс шагов по расширению американского присутствия в республике.

Тем не менее Варшава, помня о прошлогоднем увеличении численности контингента США с 4,5 тыс. до 5,5 тыс., и об обещании Трампа перебросить американских военных из Германии, не теряла оптимизма.

Однако Пентагон так и не объявил о переносе какого-либо постоянного подразделения в Польшу. Вместе с этим практически рухнули надежды на появление «Форта Трампа».

Разногласия касательно размещения базы, о котором сообщал Reuters, выглядят правдоподобными. На ее строительстве настаивала именно Варшава, напоминает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru», а Вашингтону создание базы не представляется разумным.

«Американский военный истеблишмент прекрасно понимает, что создание «Форт Трамп» приведет к новому витку гонки вооружений в Европе между Россией и НАТО, повысит риски военного столкновения, повысит риски размещения существенных российских вооружений в Калининградской области и, в принципе, в западном военном округе.

Они понимают, что эти российские военные вооружения, а, возможно, и тактическое ядерное оружие будет нацелено на американские военные базы на территории той же Польши, если они появятся, на тот же «Форт Трамп». Им это не нужно», — отмечает эксперт.

Подобным образом Вашингтон не планирует раскручивать гонку вооружений в Европе. Об этом свидетельствует и тот факт, что США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до сих пор не высказали намерений разместить ракеты в Европе.

Не оправдались и другие ожидания Варшавы. Еще недавно польская газета Dziennik Gazeta Prawna сообщала, что в страну могут быть отправлены 30 истребителей F-16 вместе с 2 тыс. военнослужащих США. Марк Эспер, однако однозначно дал понять, что возвращающиеся подразделения будут на ротационной основе выполнять задачи в районе Черного моря. Самолеты F-16 также будут переведены в Италию.

В целом, от вывода военнослужащих из Германии Польша ничего не получит. При этом Эспер подчеркнул, что Пентагон планирует отправить в Польшу на ротационной основе штаб восстанавливаемого 5-го корпуса сухопутных сил. Однако и это произойдет при условии, если Варшава согласится заключить новое соглашение о сотрудничестве и согласует принципы распределения расходов.

«Администрация Трампа не желает увеличивать риски военной конфронтации, не желает все-таки переходить к полномасштабному передовому базированию, которое стало частью военной стратегии прошлой «холодной войны».

Белый дом окончательно не теряет надежды все-таки выйти на некое сотрудничество с Россией против Китая, и в этой связи они просто не считают важным усиливать риски военной конфронтации в Европе. И они считают, что те контингенты, которые уже размешены в странах Восточной Европы, и которые будут поваляться там на ротационной основе, достаточны для того, чтобы убеждать восточно-европейские страны в надежности американских гарантий, а также для нынешней политики сдерживания России», — отмечает Дмитрий Суслов.

Кроме того, эксперт обращает внимание и на тот факт, что постоянное дислоцирование США в Польше было бы прямым нарушением «Основополагающего акта Россия — НАТО», где есть прямой запрет на размещение сил на постоянной основе на территории «новичков».

«Это, в свою очередь, повысило бы риски непреднамеренного военного столкновения, риски гонки вооружений в Европе, а это пока США и даже их военному истеблишменту не нужно», — резюмирует эксперт.