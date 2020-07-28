Игра мускулами: зачем Азербайджан проводит учения с Турцией

Турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях, сообщает агентство Anadolu.

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Военные двух стран приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику бывшего президента республики Гейдара Алиева, руководившего страной с 1993 по 2003 годы. Именно при нем были заложены основы стратегического партнерства Анкары и Баку, выраженного через лозунг «Одна нация — два государства».

Турецкие и азербайджанские солдаты объявили минуту молчания, чтобы почтить память покойного лидера Азербайджана и шехидов, «павших за независимость и территориальную целостность» закавказской республики.

Сами военные учения Азербайджана и Турции будут продолжаться более недели и пройдут в том числе вблизи армяно-азербайджанской границы, где недавно обострился старый конфликт двух постсоветских республик.

Так, учения с привлечением Сухопутных войск будут проходить с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани. А маневры с участием военной авиации состоятся 29 июля — 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

О проведении учений стало известно 27 июля. В этой ситуации МИД Армении отреагировал практически мгновенно, заявив, что проведение учений свидетельствует об отсутствии у Азербайджана настроя на мир.

Впрочем, в Баку какую-либо связь нынешних учений с обострившимся конфликтом не признают.

«Совместные военные учения Азербайджана и Турции проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и в соответствии с годовым планом. Эти учения служат для усиления координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран и способствуют укреплению регионального мира и безопасности», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Здесь важно вспомнить, что

практически с самого обретения Азербайджаном независимости Турция играла активную роль в создании и увеличении боеспособности азербайджанских ВС.

Основа двусторонних отношений в военной сфере была заложена еще в августе 1992 года в том самом договоре «О солидарности и сотрудничестве». Еще год спустя Анкара документально подтвердила свои намерения поставлять Баку легкую технику и обеспечить регулярную подготовку военных специалистов. Турция сыграла определяющую роль в разработке программы модернизации армии закавказской республики.

Отношения Баку и Анкары развиваются не только в двусторонней плоскости, но и на всевозможных международных площадках. Так, с подачи Турции в 1994 году Азербайджан присоединился к программе НАТО «Партнёрство во имя мира».

Уже на протяжении десяти лет Турция и Азербайджан официально считаются стратегическими партнерами. Одно из приоритетных направлений их сотрудничества — сфера безопасности. Союзники гарантируют друг другу взаимную поддержку в случае, если одна из сторон станет предметом «военного нападения или агрессии».

Этот же документ, подписанный в декабре 2010 года, закрепляет принципы более близкого сотрудничества в защите и военно-технической политике, а также предусматривает регулярное проведение совместных учений двух государств.

С тех пор учения Азербайджана и Турции проводятся практически ежегодно. И каждый раз Ереван стабильно критикует эту практику, независимо от ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Например, прошлым летом глава армянского МИД Зограб Мнацаканян называл турецко-азербайджанские маневры «вызовом региональной безопасности».

Впрочем, со своей стороны Армения также вызывает у Азербайджана поводы для беспокойства. Так, всего несколько дней назад прошли совместные армянско-российские военные учения ПВО.

В Минобороны Армении тогда говорили, что эти маневры учитывают новейший опыт, полученный во время столкновений на армяно-азербайджанской границе. Впрочем, эти учения также носили плановый характер и не имели прямой связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

В нынешних условиях совместные учения конфликтующих республик с такими крупными региональными игроками как Россия или Турция носят скорее сдерживающий, чем деструктивный характер. Тесные армяно-российские и турецко-азербайджанские отношения в военной сфере минимизируют возможность масштабных военных действий в Закавказье.