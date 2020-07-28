Себя покажут: новые партии на политической арене

«Нечаевцы, в отличии от них (от основных партий. – «Газета.Ru»), сразу начали с малых дел вроде раздачи санитайзеров, волонтерства и социальных проектов, которые могут конвертироваться в конкретные голоса в сентябре», — констатирует «Давыдов.Индекс».

Эксперты сходятся во мнениях, что партия эта хотя и новая, но к ней уже следует присмотреться по ряду причин.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев считает, что пока «можно констатировать лишь одно, что партия «Новые люди» — новая».

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Результат будет ясен после ЕДГ

«Очень хорошо, что она (партия «Новые люди» — «Газета.Ru») активно работает и сейчас идет на выборы в законодательные собрания целого ряда регионов и работает в этих регионах, где пройдут выборы в единый день голосования 2020 года. И это, наверное, правильно поскольку где-то нужны партии, которые не просто зарегистрировались и больше не работают. Логично что будут существовать партии, которые после своих дистанций начинают активно участвовать в выборах», - сказал Григорьев.

При этом Григорьев подчеркнул, что результат эффективности партии будет ясен только по итогам единого дня голосования, который состоится 13 сентября этого года.

В свою очередь политолог Аббас Галлямов полагает, что если «Новые люди» сумеют выиграть что-нибудь в этом году в регионах или в следующем году в Госдуме РФ, это уже будет положительный результат.

Политолог считает, что если сравнивать «Новых людей» с той же партией Прилепина, они выглядят для потенциального избирателя гораздо привлекательнее.

«Декларируемая ориентация на городскую молодежь и приверженность праволиберальной идеологии - это все-таки приличные вещи», - считает эксперт.

«При ресурсе Нечаева случиться может все»

Положительный прогноз делает и «Давыдов.Индекс», который отмечает, что нейтральный и умеренно протестный электорат вполне может удовлетворить свой запрос на обновление, проголосовав в сентябре за «Новых людей», которые делают упор именно на региональную повестку.

«При ресурсе Нечаева, как финансовом, так и управленческом, всё может случиться — и региональные выборы, и своё место на Охотном ряду. А пока предстоит много, очень много работы перед грядущим экзаменом на прочность», - отмечается в сообщении.

Между тем Галлямов убежден, что самые успешные демократические транзиты получаются не в результате запрещенных законом насильственных действий, а по итогам переговоров власти с оппозицией, и поэтому, чем больше нормальных политиков с правильными идеологическими приоритетами станут составной частью режима, тем лучше, полагает эксперт.

«Ядру оппозиционеров претит мысль о необходимости голосовать за системные партии. «Это та же самая «Единая Россия», только вид сбоку», - восклицают они. «До какого-то момента, возможно, да, - отвечу я им, - а после какого-то - нет, совсем не «Единая Россия», - пишет Галлямов.

«Давыдов.Индекс» также отмечает, что нейтральный и умеренно протестный электорат вполне может удовлетворить свой запрос на обновление, проголосовав в сентябре за «Новых людей».