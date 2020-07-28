«В течение дней»: Россия расширит список стран для авиасообщения

Россия может в ближайшее время возобновить международные рейсы с большим количеством стран. Об этом заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин.

Реклама

«Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — пояснил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Микерин добавил, что на в настоящее время Россия поводит переговоры по этому поводу с рядом государств. Согласования происходят на уровне профильных министерств.

При этом российские власти так же, как и власти Евросоюза, оценивают возможности для открытия границ с другими странами, исходя из своих санитарно-эпидемических норм. Москва с пониманием отнесется к решению ЕС перенести возобновление авиасообщения с Россией на более долгий срок.

«Это абсолютно их право, они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими и так же оцениваем абсолютно равнозначно, из какой страны мы готовы принимать пассажиров, что называется, с наименьшими какими-то ограничениями, а из какой — нет», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами радиостанции.

Он выразил мнение, что в результате стороны придут «к взаимоприемлемому решению». Таким образом он прокомментировал недавние сообщения о том, что Евросоюз вновь решил не включать Россию в свой «белый список».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кругах ЕС отмечал, что в ближайшие дни Брюссель обнародует свой список стран, с которыми возможно возобновление сообщения. В него Россия, скорее всего не попадет. Следующий пересмотр «белого списка» произойдет лишь в середине августа.

«Белый список» — это перечень стран, для которых государства ЕС могут открыть или нет свои границы. Документ носит рекомендательный характер, но восстановление авиасообщения возможно только с указаными странами. Границы не должны открываться для государств, не включенных в перечень.

Первую версию документа Совет ЕС утвердил 30 июня. В него вошли 15 стран, в том числе Китай, возобновление авиасообщения с которым возможно только на принципах взаимности. Однако пока Пекин не подтвердил открытие своих границ для граждан Европейского Союза.

В середине июля европейские политики пересмотрели перечень. Совет ЕС сократил список на две страны, исключив из него Сербию и Черногорию. На сегодняшний день границы европейских стран могут быть открыты для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая.

Россия пока открывает свои границы лишь для трех стран: Великобритании, Турции и Танзании. Возобновление международного авиасообщения происходит на принципах взаимности с 1 августа. Полеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом Турция для россиян откроется в два этапа. Первые рейсы будут направлены в Стамбул и Анкару, затем с 10 августа туристы смогут отправиться в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что Россия согласовывает возобновление полетов еще с 30 странами мира. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение будет восстанавливаться только с теми странами, где заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет не более 40 случаев на 100 тыс. граждан. Кроме того, суточный прирост в среднем не должен превышать 1%.

Россия закрыла свои границы с 27 марта, прекратив международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. В качестве исключения остались вывозные рейсы (они продолжают курсировать до сих пор), а также грузовые.