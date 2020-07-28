«Больше не овцы»: афроамериканцы запасаются оружием для протеста

Протесты против расизма и жестокости полиции в США не сбавляют оборотов, демонстрации проходят во многих крупных городах страны — по большей части они утратили свой насильственный характер в виде беспорядков и столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Однако в ряде городов ситуация не улучшается. В частности, в Портленд для урегулирования ситуации были направлены федеральные силы. Похожие меры были приняты в Сиэтле и Окленде, но пока остановить беспорядки не удается.

Проблема в том, что ситуация в этих города постепенно выходит из-под контроля. Сам президент США Дональд Трамп сравнивал беспорядки в Портленде с анархией из-за того, что местные власти крайне негативно относятся к силам федерального правительства на своей территории.

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При этом насильственные демонстрации уже приводили к гибели людей от рук протестующих, только в конце июля один человек скончался от ножевого ранения в одной из больниц Портленда. Учитывая, что костяк протестного движения состоит из афроамериканцев на них вновь падает подозрение со стороны правоохранительных органов, хотя именно гибель темнокожего Джорджа Флойда от рук полиции запустила акции в США.

На фоне продолжения беспорядков возникает ключевой вопрос — могут ли они перерасти в вооруженные столкновения, так как конституция США гарантирует право каждого американца на хранение и ношение оружия. Ответить на него пока невозможно, несмотря на показательный случай в Техасе в середине июля, когда местный житель застрелил одного из протестующих, также угрожавшего ему оружием.

Впрочем, можно проследить негативную тенденцию в подобных условиях, а именно — рост спроса на оружие среди афроамериканцев. Как пишет Politico,

в начале пандемии коронавируса большинство американцев активно начали скупать продукты и товары первой необходимости, темнокожие делали то же самое, но в их списке покупок значилось также огнестрельное оружие.

Покупая оружие, афроамериканцы не нарушают никаких законов, если делают это в соответствии с правилами, отмечает издание, но многие из них видят в нем инструмент для расширения своих прав и возможностей. В первую очередь, речь идет о протестах и самообороне, что уже используется многими критиками демонстраций против расизма — сторонники жестких мер со стороны полиции используют оружие на руках у темнокожего населения как аргумент для их введения и поддержания.

Интерес растет

Как говорил Politico президент национальной афроамериканской ассоциации владельцев оружия Филип Смит, в этом году его организация выросла на 30 тыс. человек, хотя зачастую к ассоциации присоединялись по 2 тыс. человек в год.

«Прошли дни, когда афроамериканцы сидели и пели «Kumbaya», надеясь и молясь, чтобы кто-нибудь пришел и спас их. Мы спасем себя. И любой политик, который хочет, чтобы наше голосование продвигалось вперед, им лучше быть на стороне нашего мышления, иначе вы не получите наш голос. Мы больше не будем овцами», — подчеркнул Смит.

При этом рост спроса на огнестрельное оружие со стороны афроамериканцев подтверждает статистика Национального фонда стрелкового спорта (НФСС). Согласно исследованию НФСС, продажи оружия в США в первом полугодии выросли на 95%, а продажи боеприпасов — на 139% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самый большой прирост продаж пришелся на долю афроамериканских мужчин и женщин — 58% по сравнению с первым полугодием 2019 года. На втором месте белые мужчины и женщины — 51,9%, затем испаноязычные — 49,4% и замыкают четверку американцы азиатского происхождения — 42,9%.

Однако белые мужчины все же составляют более половины (55,8%) покупателей оружия и боеприпасов в США. Темнокожие мужчины и женщины даже вместе набирают лишь 14,7%, что меньше показателя белых женщин — 16,6%.

Данные аналитической компании Small Arms Analytics & Forecasting за июнь несколько конкретизируют ситуацию, в первый месяц лета в США было продано 1,5 млн пистолетов, 690 тыс. единиц длинноствольного оружия — на 145,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Bloomberg, повышение спроса в основном спровоцировано массовыми демонстрациями против расизма, но не дает конкретной разбивки по расам, как исследование НФСС.

Указанные данные касаются лишь легальных способов приобретения огнестрельного оружия. ФБР зафиксировало резкий всплеск попыток незаконной покупки вооружений. По данным ведомства, только в марте были заблокированы более 23 тыс. попыток американцев купить оружие, без соответствующего разрешения.

Угроза эскалации

В совокупности рост спроса на покупку оружия среди афроамериканцев и повышение интереса темнокожих к оружейным ассоциациям можно рассматривать как негативные сигналы на фоне протестов. Ситуация также усугубляется тем, что пандемия коронавируса COVID-19 сильнее ударила по афроамериканцам, чем по белым американцам.

По июньскому опросу Financial Times,

о финансовых трудностях в связи с пандемией сообщили 74% афроамериканцев, среди белых этот показатель составил 58%. При этом количество уволенных или отправленных в неоплачиваемый отпуск темнокожих достигло 25% против 19% у белых американцев.

Это обстоятельство еще больше подогревает протесты афроамериканцев, поскольку они и так указывают на расовую дискриминацию со стороны полицейских. Таким образом, власти США рискуют столкнуться с демонстрациями вооруженных и безработных людей.

Вероятно, в качестве первого признака возможного развития ситуации в подобном ключе можно рассматривать увеличение количества инцидентов с вооруженными афроамериканцами в США. Речь идет не только о нападении на белого мужчину в Техасе. В частности, в Джорджии вооруженная полуавтоматическими винтовками группа людей прошла в парке города Стоун-Маунтин в знак протеста против памятников сторонников Конфедерации.

При этом в Белом доме достаточно негативно относятся к акциям протеста. А лояльный Трампу телеканал Fox News активно раскручивает сюжеты с вооруженными демонстрантами, в том числе отобравшими оружие у полицейских.

Как отмечает Politico, в действиях журналистов прослеживается попытка разжечь страх перед вооруженными афроамериканцами, что, в целом, не новая политическая тактика для США. Во времена «черных пантер» — леворадикальной организации темнокожих, ставившей своей целью продвижение гражданских прав афроамериканцев, — ФБР называло ее сторонников угрозой для внутренней безопасности США.

Теперь же администрация Трампа повторяет эту тактику, подчеркивает издание, даже отправка федеральных сил в города США отчасти объясняется применением оружия в афроамериканских общинах, что якобы создает угрозу для федеральной собственности.

Впрочем, как могут измениться протесты в США с учетом всех переменных, пока неизвестно. В начале июля опрос NBC News / The Wall Street Journal зафиксировал, что 80% полагают, что ситуация «вышла из-под контроля». Однако в настоящее время насильственные акции все же затрагивают лишь небольшое число крупных городов, да и предпосылки к их переходу на другие точки страны в настоящий момент не просматриваются.