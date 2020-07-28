Эксперт по войне: Трамп нашел для Германии посла

27 июля президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Берлине полковника в отставке Дугласа Макгрегора.

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Макгрегор — один из ближайших сторонников главы Белого дома. Он стал частым гостем в эфире лояльного Трампу телеканала Fox News. Помимо этого, как сообщает New York Post со ссылкой на источники, полковник свободно говорит на немецком языке и считается экспертом по истории Германии.

В прошлом году кандидатура Макгрегора рассматривалась на пост советника президента по национальной безопасности, однако в итоге этот пост достался Роберту О'Брайену.

В сообщении Белого дома также утверждается, что Макгрегор «широко известен как эксперт по силовой разработке и военной стратегии».

Вместе с тем нельзя не отметить отсутствие дипломатического опыта у претендента на должность посла, хотя в заявлении Белого дома приводится его участие в Дейтонских переговорах, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Politico, Макгрегор не отличается дипломатичностью — он достаточно своенравен и проявлял эту черту, выстраивая военную карьеру. Так, например, полковник неоднократно высказывал мнение о том, что военное руководство не несет ответственности за свои неудачи в Ираке и Афганистане.

«Он часто выступает на радио и телевидении по вопросам национальной безопасности, и его комментарии по военным вопросам оказали влияние на преобразование сухопутных войск США, НАТО и израильских сил обороны», — говорится в сообщении.

Макрегор действительно имеет ярко выраженные взгляды на многие основные вопросы в международной политике Вашингтона и продвигает их в публичном пространстве США. Он, в частности, является сторонником идеи вывода американских войск из Ближнего Востока и Афганистана, и, выбор его фигуры на пост посла в Германии не случаен.

Занимая эту должность, он будет контролировать сокращение американского контингента в Германии. На сегодняшний день, согласно решению президента США, из страны будут выведены 9500 американских военнослужащих — один из череды признаков ухудшения взаимоотношений между Вашингтоном и Берлином.

Действительно, если сенат одобрит большинством голосов кандидатуру Дугласа Макгрегора, то ему предстоит курировать одно из наиболее ответственных сейчас направлений в международной политике.

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл ушел в отставку в прошлом месяце после того, как стал исполняющим обязанности главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб. Помимо этого, с октября Гренелл курирует переговоры между Сербией и Косово.

Стоит отметить, что резкий и прямолинейный стиль Гренелла во многом способствовал ухудшению взаимоотношений между Берлином и Вашингтоном. Бывший посол США в своих заявлениях полностью отражал политику Трампа: «Америка прежде всего».

Говоря о решении президента сократить количество военнослужащих в США — шаг, вызвавший в Германии растерянность и возмущение — Ричард Гренелл полностью повторил риторику Трампа о том, что такие меры продиктованы недостаточным размером взносов Берлина в бюджет НАТО. Причем о необходимости вывести контингент из ФРГ посол рассуждал еще год назад.

«В действительности обидно, что налогоплательщики США по-прежнему оплачивают присутствие более 50 тыс. американцев в Германии, а немцы используют профицит торгового баланса в своих целях», — заявил тогда он.

Зарубежные СМИ сообщают, что именно Гренелл во многом способствовал принятию решения о выводе войск из ФРГ.

Вопросами взносов Берлина в НАТО недовольство бывшего посла не ограничивалось. В целом, он возмущался всем тем, чем возмущался Трамп — строительством «Северного потока — 2», политикой ФРГ в отношении России, поддержкой Ирана в ядерной сделке, возможным привлечением китайской компании Huawei к обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе для мобильной связи пятого поколения 5G. И по всем этим вопросам посол высказывался достаточно резко, в некоторых случаях угрожая санкциями.

Когда в конце мая в Германии пошли слухи о готовящейся отставке Гренелла, реакция на них была откровенно положительной. Как сообщает Spiegel, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал это решение «актом исключительной любезности» со стороны США и пошутил, что у Трампа, судя по всему, для немцев отведено особое место в сердце. Депутат бундестага от правящей ХДС Андреас Ник сообщил, что впервые на его памяти Германию покидает посол США, действующий как «представитель враждебной державы», а не «друг и уважаемый партнер».

Гренелл отреагировал в своем стиле: «Вы совершаете большую ошибку, если думаете, что давление Америки прекратится. Вы не знаете американцев».