Прорыв в Минске: перестанут ли стрелять в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «прорывные» договоренности по мирному урегулированию в Донбассе, достигнутые накануне на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию (ТКГ), требуют дополнительного одобрения.

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По словам украинского президента, текст соглашения должны утвердить лидеры стран «нормандской четверки»: Германии, Франции, России и Украины.

«У нас много профессионалов, которые участвуют в переговорах в рамках контактной группы. Они договорились до очень серьезного шага для Украины — о прекращении огня. Этот документ ожидает подписания всех сторон нормандской группы, и верю, что все стороны подпишут: Украина, Франция, Германия, Российская Федерация», — сказал он во время совместного с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой визита в прифронтовую Станицу Луганскую.

При этом сами договоренности должны вступить в силу уже со следующего понедельника, 27 июля.

После достижения этих соглашений и Украина, и самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) — заявили о «прорыве»в переговорном процессе.

На первый взгляд непонятно, что в этих договоренностях «прорывного»: стороны обязались прекратить огонь в Донбассе. Однако подобные договоренности достигались уже не раз.

Даже при нынешнем главе государства Владимире Зеленском ровно год назад (19 июля 2019 года) Киев и республики обязались обеспечить «полное, бессрочное и окончательное прекращение огня». Но даже такие громкие слова не повлияли на реальность на фронте. А по словам участников боевых действий в Донбассе со стороны республик, при Зеленском обстрелы даже участились.

Что именно изменилось, становится понятно после знакомства с текстом договора, который был опубликован ОБСЕ. Дело в том, что

Украина и республики Донбасса впервые смогли договориться о дополнительных мерах, направленных на поддержание достигнутых ранее соглашений о прекращении огня.

Всего в «прорывных» договоренностях семь пунктов. Их текст предполагает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение любого огня, в том числе снайперского. Также запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.

Четвертый пункт договоренностей предусматривает обязательство применять дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня. О каждом таком случае теперь необходимо уведомить координатора ТКГ, который, в свою очередь, оповестит о нарушении перемирия всех участников группы.

При этом для реакции на нарушения режима прекращения огня будет создан и задействован координационный механизм, который будет работать при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Шестой пункт договоренностей гласит, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, когда он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований самопровозглашенных республик после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Самое важное, что все эти меры должны быть приведены в действие специальными приказами ВСУ и армий ЛНР и ДНР.

Более того, в соглашениях отдельно указывается, что все перечисленные меры не могут быть отменены никакими другими приказами, в том числе секретными.

Использование военных приказов — совершенно новая практика для регулирования конфликта в Донбассе, которая действительно может сдвинуть с мертвой точки процесс прекращения огня. Дело в том, что наличие приказа о запрете на военные действия и обстрелы ограничит возможности для тех, кто это перемирие захочет нарушить. Ведь нарушение приказа влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. Дополнительный контроль со стороны ТКГ и СЦКК только усиливает эффект.

Кроме того, запрет на разведывательную деятельность делает невозможным столкновения в так называемой «серой зоне», что по идее должно свести контакты противоборствующих сторон к минимуму.

Как отмечает вице-премьер Украины Алексей Резников, достижение этих договоренностей говорит о возвращении сторон к главному приоритету: «Условия безопасности прежде всего. Это пункт первый комплекса мер по выполнению минских соглашений. Сначала безопасность, режим тишины, прекращение огня, а потом — все остальное. В этом главная новость».

Однако важно напомнить, что новости в этих договоренностях нет. Данные меры обсуждались на переговорах еще с весны, но их имплементация всячески блокировалась Украиной.

Наблюдатели связывают изменение позиции Киева с давлением со стороны России и Европы. Как отмечает полпред России в ТКГ Борис Грызлов, только вмешательство непосредственно в работу контактной группы и твердая позиция замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака позволили преодолеть попытки Украины «снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня».

Несмотря на достигнутый прогресс, говорить о решении проблемы Донбасса не приходится. Прекращение огня — лишь первый из многочисленных пунктов призванных урегулировать конфликт Минских соглашений, которые Киев в последнее время ставит под сомнение.

Как отмечают в МИД ДНР, уже сейчас Киев заблокировал дальнейшую работу контактной группы, отказавшись объяснить свою позицию по выборам в Донбассе. В ведомстве отметили, что это полностью противоречит Минским соглашениям.

В рамках контактной группы от Киева потребовали принять на себя безоговорочные обязательства обеспечить изъятие всех противоречащих комплексу мер положений соответствующего постановления. Кроме того, украинскую сторону призывали подтвердить полную приверженность всем без исключения требованиям и обязательствам, предусмотренным Минскими соглашениями.

«В ответ украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию, тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу контактной группы»,

— указали в МИД самопровозглашенной республики. Пока Киев не подтвердит свою готовность выполнять комплекс мер, что-либо обсуждать с ним и договариваться по любым вопросам невозможно, убеждены в министерстве.

В свою очередь, Борис Грызлов отметил, что обсуждение любых вопросов в условиях, когда украинский парламент принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишено всякого смысла.

В Офисе президента Украины после совещания ТКГ заявили, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) возможны только после восстановления Украиной контроля над границей с Россией.

Сейчас Зеленский заявляет, что для Украины важна расшифровка каждого пункта Минских соглашений. «Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — сказал он.