Рабовладельцы в Капитолии: конгресс атакует статуи конфедератов

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о демонтаже статуй сторонников Конфедерации южных штатов в Капитолии. Всего речь идет о 12 памятниках видным представителям движения за сохранение рабства на территории государства.

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Инициативу поддержали 305 конгрессменов, против выступили 113 американских законодателей. Голосование продемонстрировало не слишком четкое партийное разделение, отказались от сноса памятников только республиканцы, но далеко не все — 72 представителя партии одобрили предложенный демократами законопроект.

Теперь инициатива будет направлена на рассмотрение сената, который контролируют республиканцы. Учитывая показательное голосование в палате представителей, вполне возможно, что законопроект может быть принят и там. Тут, однако, надо учитывать, что с точки зрения консервативных республиканцев снос памятников представителям Конфедерации — недопустимое решение, и их мнение в целом разделяет президент США Дональд Трамп.

Он уже грозился наложить вето на оборонный бюджет США из-за проекта демократов по переименованию военных объектов, названных в честь рабовладельцев.

При этом борьба против статуй сторонников Конфедерации идет в США уже не первый год, нынешний законопроект в палате представителей активно поддерживает спикер-демократ Нэнси Пелоси — она же выступала с похожим предложением три года назад, но в итоге инициатива не была принята. В 2017 году цепочку обсуждений о Конфедерации запустили митинги сторонников «превосходства белых» и «Ку-клус-клана» в США, так как на акциях активно использовалась символика конфедератов.

Новый законопроект спровоцировали массовые демонстрации против расизма и жестокости полиции, вспыхнувшие в США в конце мая из-за гибели афроамериканца от рук сотрудника правоохранительных органов. Протесты не раз приводили к беспорядкам, во время которых целью атак радикально настроенных демонстрантов становились статуи и памятники сторонникам Конфедерации. Между делом досталось даже монументам мореплавателю Христофору Колумбу и первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Символ расизма

Главный аргумент противников присутствия статуй конфедератов на Капитолийском холме заключается в том, что само их существование является проявлением расизма. Сторонники сохранения памятников же утверждают, что они неотъемлемая часть истории страны. Споры и обсуждения этой темы вспыхивают в США постоянно, два законопроекта палаты представителей — лишь малая часть общей борьбы со всем, что связано с конфедератами.

Однако попытка убрать статуи из Капитолия заслуживает отдельного внимания, поскольку фактически конгрессмены и сенаторы не имеют прав на решение этого вопроса.

Сами статуи в Капитолий направляют американские штаты, максимум по два памятника от каждого региона. Согласно законодательству США, заменять статуи могут также только главы штатов, то есть для осуществления плана демократам необходимо изменить действующий федеральный закон.

Республиканцы же намерены им помешать, не дав лишить штаты их прав. Как говорил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, это предложение выглядит как попытка «отретушировать» Капитолий.

«Это уже чересчур — вся эта чепуха, что нам нужно отретушировать Капитолий и вычеркнуть все фигуры прошлых лет, которые как-то связаны с рабством», — подчеркивал политик.

К слову, по иронии судьбы защитниками конфедератов в наши дни являются именно республиканцы, хотя множество видных представителей Конфедерации состояли именно в Демократической партии до начала войны.

При этом большинство американцев не поддерживают снос памятников деятелям Конфедерации южных рабовладельческих штатов, существовавшей с 1861 по 1865 год. Согласно июльскому опросу ABC/The Washington Post, против подобных мер выступают 52% респондентов, в поддержку инициативы выступают 43% опрошенных.

К тому же 68% американцев не считают верным сносить памятники первым президентам США, которые также были рабовладельцами, их уничтожение одобряют лишь 25% респондентов.

Дюжина рабовладельцев

Впрочем, желание нынешних демократов убрать из Капитолия статуи конфедератов выглядит вполне логичным, учитывая уклон партии на нацменьшинства и в особенности афроамериканцев, хотя как именно данная мера поможет в борьбе с расовой дискриминацией в США, не слишком понятно.

Если говорить непосредственно о памятниках сторонникам Конфедерации в Капитолии, то в начале стоит упомянуть пять ключевых деятелей. Во-первых, Джон Колдвелл Кэлхун — вице-президент США, главный идеолог рабовладельческой политики южных штатов и лоббист их интересов в федеральном правительстве. Он умер еще до начала гражданской войны, но именно его идеи стали основой Конфедерации.

Во-вторых, Джон Кэбелл Брекинридж — вице-президент США до начала войны, впоследствии военный министр Конфедерации. История политика достаточно интересна, поскольку его взгляды на рабство можно назвать достаточно либеральными:

Брекинридж был рабовладельцем и отстаивал защиту этой практики, однако будучи юристом, несколько раз защищал в суде «свободных темнокожих», в целом, поддерживая практику добровольного освобождения рабов.

В-третьих, Джефферсон Дэвис — первый и единственный президент Конфедерации, не считая исполняющего обязанности главы государства Хоуэлла Кобба, занимавшего свой пост менее месяца. Бывший военный министр и сенатор США владел крупной хлопковой плантацией и значительным количеством рабов, с точки зрения ряда историков его зацикленность на военных проблемах и отказ от распределения полномочий стали одной из причин поражения Конфедерации.

Четвертым в списке необходимо назвать Уэйда Хэмптона III — одного из командиров кавалерии армии Юга во время войны, он входил в число крупнейших рабовладельцев в США, в его собственности было несколько крупных плантаций. При этом больше всего его критикуют за избрание губернатором Южной Каролины в 1876 году, при поддержке военизированной группы, которая насильственно атаковала темнокожих и республиканских избирателей. Статуя Хэмптона III в 2008 году перекочевала в одно из закрытых помещений Капитолия, опять-таки с подачи Нэнси Пэлоси.

Стоит упомянуть и памятник Роберту Эдварду Ли — генералу армии Конфедерации, рабовладельцу и одному из наиболее известных военачальников XIX века. Он является иконой для сторонников конфедератов в наши дни, его также называют символом движения «проигранного дела Юга» — сместившего акцент в оценке войны с проблемы рабства на вопросы защиты «особого» образа жизни, чести и храбрости солдат.

В числе других памятников — статуя адвоката, сенатора, конгрессмена и участника войны на стороне конфедератов Джона Кенна; губернатора Северной Каролины, сенатора и гвардейца армии Конфедерации Зебулона Бэйрда Вэнса; полковника конфедератов, судьи Верховного суда Миссисипи и лоббиста кампании за лишение афроамериканцев гражданских прав Джеймса Захарии Джорджа; сенатора, члена Верховного суда США и солдата армии Конфедерации Эдварда Дугласа Уайта; вице-президента Конфедерации, конгрессмена США и автора фразы «негр не равен белому человеку» Александра Гамильтона Стивенса; генерала конфедератов и известного профессора университета Теннесси Эдмунда Кирби Смита, а также памятник адвокату, известному своей преданностью идеям конфедератов, Урии Милтону Роузу.

При этом это далеко не весь список статуй, постаментов или бюстов, которые демократы желают убрать из Капитолия. Если уйти от Конфедерации, то первым в списке будет бюст Роджера Брука Тони, генерального прокурора США, известного как автор текста решения по делу «Дред Скотт против Сэндфорда» — оно узаконило бесправное положение темнокожих.