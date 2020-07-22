«Молниеносная реакция»: Мишустин отчитался перед депутатами

О борьбе с коронавирусом

Пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин посвятил достаточно много времени, что, в целом, вполне ожидаемо, учитывая спровоцированный инфекцией экономический кризис во всем мире.

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По его словам, российские власти в борьбе с распространением заболевания действовали продуманно и проактивно. В числе важных моментов премьер упомянул своевременное ограничение авиасообщения с Китаем, что Россия сделала одной из первых в мире. «Кризис затронул всех, упали доходы людей, серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно», — отметил Мишустин.

Последствия кризиса, вызванного пандемией, в России удалось смягчить благодаря возросшим расходам бюджета на различные меры поддержки, уверен премьер, однако правительство не собирается «терять бдительность» до появления вакцины от COVID-19 — система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии.

Если говорить о мерах поддержки в цифрах, то дотации регионам на борьбу с вирусом составили около 65,9 млрд руб. В целом же Россия потратила 5,3 трлн руб. Часть средств была направлена на стимулирование потребительского спроса. Объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплаты зарплат во время пандемии составил около 93 млрд руб.

К слову, сам премьер переболел коронавирусом и присутствовал в Госдуме без маски, хотя заверил депутатов, что правительство строго следует рекомендациям Роспотребнадзора по мерам защиты от инфекции. Отсутствие маски же он пояснил тем, что у него выработался иммунитет к вирусу — это подтвердили результаты анализов.

О поддержке экономики и кризисе

Во время выступления Мишустин отдельно отметил успехи предыдущего состава правительства под руководством Дмитрия Медведева. В частности, показатели инфляции и безработицы в прошлом году достигли минимальных значений, уровень госдолга составлял 12,3% ВВП. Объем золотовалютных резервов вырос до $554 млрд.

«Это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом — новым коронавирусом. В эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам <…> Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто», — указал премьер.

С апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза, в настоящее время их около 3 млн человек.

Больше всего от кризиса, вызванного пандемией, пострадал малый и средней бизнес — власти помогли 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, которым пришлось закрыть свое дело во время пандемии, им назначили максимальное пособие в размере одного МРОТ.

Поддержка коснулась и системообразующих предприятий, они получили около 139 млрд руб. по программе льготного кредитования. Для населения была введена льготная ставка в 6,5% по ипотеке, через банки согласованы кредитные каникулы и приняты различные адресные меры.

Удар по туристическому сектору и прежде всего туристам премьер пообещал смягчить путем возврата средств по 5-15 тыс. руб. при отдыхе в ряде регионов России — на эти меры выделено 15 млрд руб. Кроме того, компаниям сектора предоставлены субсидии на 3,5 млрд руб., а также Росавиация получит 3 млрд руб. для субсидирования региональных перевозок.

Мишустин перечислил ряд мер для восстановления экономики, в частности, предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях, а также создать для малого бизнеса систему «одного окна», чтобы упростить получение информации или услуг.

О проблемах здравоохранения

Говоря о ситуации вокруг системы здравоохранения, которая попала под большую нагрузку из-за пандемии, премьер заявил, что Россия справляется с пандемией лучше многих других мировых государств, например, США, лидирующих в настоящий момент по количеству зараженных и погибших.

«Главное сегодня — это подготовить производственные площадки, удостовериться в безопасности вакцин, и я очень надеюсь, что мы осенью получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса», — добавил премьер.

Четыре вакцины на сегодняшний день доказали свою безопасность и по двум практически клинические испытания находятся на финальной стадии, отметил Мишустин.

Если говорить о поддержке врачей, то цифры следующие: президентские доплаты получили более 290 тыс. человек, свыше 400 тыс. — за работу с пациентами из групп риска, а более 1,5 млн специалистов прошли переподготовку для помощи заболевшим.

При этом во время последующего обсуждения поддержки врачей спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей. По его словам, средняя зарплата представителей этих профессий в регионах «отличается в разы».

«Важно было бы нам здесь не среднюю температуру по больнице [учитывать], потому что там есть и морг, и там, где горячо. Вот нам нужно не допустить морга», — подчеркнул Володин.

Премьер с председателем парламента согласился и предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в конкретных регионах.

О цифровизации

Еще одной немаловажной темой выступления Мишустина стала цифровизация вместе с ситуацией вокруг перехода россиян на удаленную работу в условиях пандемии. Во-первых, премьер призвал депутатов уточнить в правовом поле все форматы дистанционного режима работы с учетом обязанностей и прав работников и работодателей.

Премьер отметил, что России необходимо создавать условия для работы «в цифре», хотя призвал не отказываться от традиционных норм. В особенности важным Мишустин считает сохранение обучения в очной форме, но полностью уходить от дистанционного формата опять-таки не стоит.

«Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению», — уточнил премьер.

При этом пока возможность сохранения дистанционного обучения с 1 сентября сохраняется, признал Мишустин, но, тем не менее, тенденция позитивная, и, возможно, удастся отправить детей в школу в начале учебного года — правительство примет решение к концу августа, отдельно по каждому региону.

Касательно цифровизации госуправления премьер отмечал, что это поможет России войти в число лидеров мировой экономики. Сам Мишустин этот путь уже частично прошел, проведя соответствующие изменения на посту главы Федеральной налоговой службы.

«Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент. На наших глазах происходит стремительная цифровая трансформация всех сфер жизни общества, это открывает больше возможностей для людей и бизнеса», — уверен премьер.

Мишустин также выразил надежду на то, что депутаты примут закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Для компаний этой индустрии также готовят «налоговый маневр». При этом государство уже планирует инвестировать около 266 млрд руб. в развитие микроэлектроники.

О регионах

Отдельные тезисы выступления премьера касались поддержки регионов в условиях эпидемии, обсуждение распределения траншей между субъектами России вызвало небольшой укор со стороны Володина в адрес Минфина.

Депутаты указали Мишустину на то, что первый пакет поддержки был распределен неравномерно, больше средств получили регионы с достаточно благоприятной ситуацией. Это мнение поддержал спикер Госдумы и отметил, что в этих вопросах необходимо больше прозрачности в формуле распределения траншей.

«Давайте все-таки эту формулу рассматривать вместе. Мы бы хотели, чтобы Антон Германович (Силуанов) нас слышал. Потому что когда мы получаем формулу, где каждый третий рубль уходит в регионы с бюджетным обеспечением в семь раз больше тех, кто крохи получает какие-то, понятно, что мы не можем объяснить людям ситуацию», — заявил Володин.

Мишустин отметил, что все транши принимались с участием комиссии Госдумы и полным обсуждением, однако поддержал укрепление взаимодействия — в целом, в ходе отчета было много сказано о необходимости слаженной работы представителей исполнительной и законодательной власти.

Второй момент, вызывавший неожиданную реакцию, касался вопроса Дальнего Востока, премьер говорил о скором утверждении программы развития региона и его важности для правительства.

При этом лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя выступление премьера, указал на ситуацию в Хабаровском крае, где губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, ему предъявлено обвинение в причастности к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей.

«Губернатор [Фургал] уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил», — посетовал Жириновский.

Дело в отношении экс-главы региона запустило серию митингов в Хабаровском крае, многие жители выступили против его отставки. Вероятно, глава ЛДПР намекнул на то, что этого можно было избежать.

Однако в большей степени Жириновского интересовало, окажет ли правительство поддержку преемнику Фургала — новому врио региона Михаилу Дегтяреву. На что Мишустин ответил утвердительно, пообещав в ближайшее время связаться с политиком.

«Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым] работать и помогать ему будем, мы понимаем, что он поехал на непростую ситуацию», — резюмировал премьер.