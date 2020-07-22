Поговорил с террористом: Зеленский рассказал о захвате в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с захватившим заложников в Луцке террористом Максимом Плохим. Как сообщает ТАСС со ссылкой на видеокомментарий украинского лидера, разговор состоялся по его личной инициативе.

«Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать... возможность, чтобы он отпустил людей. Мы с ним говорили 7-10 минут», — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что в ходе разговора была достигнута договоренность, что Плохой сделает первый шаг и отпустит часть заложников. После этого Зеленский должен был выполнить требование террориста и записать видеоролик с призывом смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

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Видео было опубликовано в аккаунте Владимира Зеленского, после чего в течение 30 минут захватчик отпустил остальных людей. «Мы имеем результат — все живы», — подчеркнул украинский глава. Президент Ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров заявил «Газете.Ru», что Зеленский нанес удар по своему имиджу, выполнив требование террориста.

При этом вице-президент международной ассоциации ветеранов «Альфы», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в разговоре с «Газетой.Ru» посчитал правильным решение украинского президента. «Благодаря его поступку <...> силовикам удалось без жертв провести спецоперацию», — отметил он.

Террорист, после того, как он отпустил людей, был захвачен спецназом МВД Украины.

Вариант штурма автобуса силами специального назначения рассматривался, однако от этой идеи было решено отказаться — слишком высока была угроза жертв среди заложников. Силовики полагали, что у Плохого может быть взрывчатка.

Преступник несколько раз стрелял в сторону правоохранителей, бросал из окон автобуса взрывпакеты и пытался сбить полицейский беспилотник. К месту захвата украинские силовики подвели бронетранспортеры, на крышах были размещены снайперы. Жителей окрестных домов попросили оставаться дома и никуда не выходить.

Обращение Зеленского, записанное по требованию террориста, было удалено из Facebook президента.

«Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем»,— сказал он, обращаясь к подписчикам. Кроме того, террорист требовал от представителей украинской элиты записать видео, на которых они признают себя «террористами в законе».

Автобус в Луцке Волынской области захватил 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, родившийся в РСФСР в Оренбургской области. Он был дважды судим за тяжкие преступления, сидел в тюрьме около 10 лет. Глава МВД Украины Арсен Аваков после задержания террориста назвал его «неуравновешенным человеком». Плохого-Кривоша ожидает психиатрическая экспертиза.

Сейчас он находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

«Я убежден, что суд никакой другой меры пресечения ему не выберет, кроме как безальтернативного содержания под стражей, дальше его ждут судебные разбирательства, и он получит длительный срок лишения свободы», — заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Максимально возможное наказание для Максима Плохого — пожизненное заключение, при этом суд учтет, что при захвате заложников никто не погиб, добавил чиновник.

Стоит добавить, что украинская госпропаганда и чиновники называют «террористами» ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Однако на переговоры с ними Киев идти отказывается.

Всего неделю назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «неприемлемым» включение в украинскую конституцию пунктов об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Точка. <…> Начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

В начале июня бывшая глава министерства юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш заявила, что действующее украинское руководство не пытается сделать ничего, «чтобы хотя бы прекратить боевые действия».

«Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — признала экс-министр.