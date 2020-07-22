Мишустин в Думе: первый отчет премьера. LIVE

В предыдущий раз Мишустин приезжал на Думу 16 января. Тогда парламент рассматривал его кандидатуру на пост премьера. «За» назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, но «против» не выступил никто. Основными своими приоритетами Мишустин назвал реализацию национальных проектов, развитие цифровой экономики и барьеров для бизнеса. Однако из-за начавшейся пандемии коронавируса основные силы были брошены на борьбу с распространением COVID-19 и ее влиянием на экономику.