Мишустин в Думе: первый отчет премьера. LIVE

По словам премьера, практика перевода проверок бизнеса в дистанционный формат сохранится. В целом Мишустин делает упор на цифровой формат для всех областей.
«Важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, чтобы перезапустить экономический рост — добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития. Наша цель сделать систему государственного развития более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей», — считает Мишустин.
Премьер-министр говоря об инициативах правительства по спасению бизнеса отдельно подчеркнул, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза — до 3 млн человек.
«Всего на эти цели было направлено более полутора миллиардов рублей, тем чьи доходы снизились более чем на треть — банками были предоставлены отсрочки по кредитам», — указал Мишустин.
Мишустин отмечает, что меры принятые для поддержки населения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией беспрецедентны. В первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса.
«Было очень важно дать таким предпринимателям дать возможность перенести этот кризис», — добавил премьер.
Мишустин говорит о необходимости устранить проблемы в системе здравоохранения, которые были вскрыты во время пандемии. Звучат первые за выступление аплодисменты.
Минуту спустя звучит благодарность врачам, зал снова аплодирует.
«Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран». — считает премьер-министр. Он обещает не терять бдительность, пока не появится лекарство.
Мишустин описывает результат действий правительства по противодействию распространению коронавируса. Премьер указывает на своевременность всех выполненных действий.
«Это позволило избежать коллапса как в других странах», — подчеркнул премьер.
По словам Мишустина, в начале года у России было все необходимое для рывка. Делу помешала пандемия.
Мишустин напоминает о главной цели правительства — добиться благосостояния граждан страны.
Для достижение этой цели кабинет действует в соответствии с пятью базовыми ценностями:
1. Все сервисы государства — для потребностей людей 2. Открытость действий, взаимное уважение и доверие 3. Этичное поведение 4. Совместная работа 5. Результат важнее процедур и регламентов.
Парламент приветствует председателя правительства. Первый для Мишустина отчет начинается.
Вячеслав Володин напоминает об итогах голосования по внесению поправок в Конституцию. Согласно их тексту Госдума получает дополнительные полномочия, связанные с назначением членов кабинета.
Председатель Госдумы отмечает, что в связи с этим в ходе отчета члены кабинета должны быть готовы ответить на вопросы депутатов. Такой формат — новый для традиционной процедуры.
«Задача — повысить качество власти», — подчеркивает Володин.
В зале присутствуют 407 депутатов — кворум есть. Ожидается, что еще трое депутатов подключатся к работе чуть позже. Госдума готова в началу процесса.
В предыдущий раз Мишустин приезжал на Думу 16 января. Тогда парламент рассматривал его кандидатуру на пост премьера. «За» назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, но «против» не выступил никто. Основными своими приоритетами Мишустин назвал реализацию национальных проектов, развитие цифровой экономики и барьеров для бизнеса. Однако из-за начавшейся пандемии коронавируса основные силы были брошены на борьбу с распространением COVID-19 и ее влиянием на экономику.
Традиционно отчет правительства проходит в апреле, закрывая собой весеннюю сессию в Госдуме. Тем не менее, из-за пандемии коронавируса эта традиция была нарушена.
Премьер-министр уже прибыл в здание Госдумы. На месте его встречал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ожидается, что основными темами выступления главы кабинета министров станут борьба с COVID-19, развитие здравоохранения и образования, рынок труда и жилищное строительство, обеспечение финансовой стабильности, поддержка бизнеса и предприятий.
Также Мишустин коснется вопросов цифровой трансформации госуправления, реализации плана по восстановлению экономики, развития производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и IT-отрасли.
Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин представит свой первый отчет о результатах работы правительства в Государственной думе. Начало выступления главы кабмина запланировано на 10.00. После Мишустин должен ответить на вопросы депутатов.
«Газета.Ru» следит за отчетом главы правительства в режиме онлайн.