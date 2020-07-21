«Служит олигарху»: болгары не добились отставки правительства

Народное собрание Болгарии не поддержало вотум недоверия правительству Бойко Борисова. 15 июля оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) в пятый раз внесла предложение о вотуме в связи с коррупцией в органах власти.

Реклама

На сайте парламента указано, что 102 парламентария проголосовали за вотум недоверия, 124 – против, 11 воздержались. Вотум считается принятым, если за него проголосовало более половины всех депутатов — 121 парламентарий.

Дискуссия по вотуму недоверия прошла в парламенте накануне. В тот же день тысячи жителей столицы вышли на акцию протеста против правительства, заблокировав движение в центре города. Демонстранты пытались окружить парламент, который защищала живая цепь полицейских.

Болгария охвачена крупнейшим с 2013 года политическим кризисом. Семь лет назад в стране прошли антимонопольные протесты, в результате которых правительство Борисова объявило об отставке. Теперь премьер-министр снова столкнулся с недовольством народа.

Протесты проходят с 9 июля, периодически демонстрации выливаются в столкновения с полицией. В сложившейся ситуации замешаны утечка фотографий премьера, полицейский рейд на администрацию президента, столкновения на пляже, принадлежащем олигарху и противостояние президента и премьер-министра.

Поводом для протестов стала новость о том, что на территории государственного пляжа построен дом сторонника Борисова, олигарха и бывшего лидера партии «Движение за права и свободы» Ахмеда Догана. Его партия, представляющая интересы прежде всего турецкого этнического меньшинства в Болгарии, сейчас не у дел, однако сам Доган остается влиятельной фигурой в стране.

7 июля бывший министр юстиции и лидер оппозиционной партии «Да, Болгария» Христо Иванов опубликовал видеозапись, как он и его сторонники пытаются посетить пляж, на котором располагается особняк Ахмеда Догана.

Иванов утверждал, что строительство виллы на побережье было незаконным, как и передача пляжа в частную собственность Догана. Усугубило ситуацию поведение охранников олигарха, которые препятствовали нахождению гостей на территории, а затем и приезд полиции, потребовавшей у сторонников Иванова документы. На фоне утверждений о том, что пляж, на который они прибыли, должен быть открытым для всех, поведение охраны и полиции выглядело доказательством, что в собственность бизнесмену правительство незаконно передало участок государственной собственности моря.

На следующий день президент Болгарии Румен Радев заявил, что охрана, которая препятствовала нахождению Иванова на пляже — это сотрудники Службы национальной защиты, отвечающей за охрану президента, премьер-министра и других высокопоставленных лиц, а сам Доган не имеет права пользоваться их услугами.

Инцидент вызвал волну возмущения среди граждан из-за незаконного строительства на болгарском побережье, однако вскоре недовольство переросло в протесты в связи с влиянием таких фигур, как Доган, на политическую жизнь страны и ее ресурсы. «Мы хотели показать, что все государство служит интересам Догана», — цитирует слова Иванова The New York Times.

К отставке правительства призывает и президент Болгарии. Отношения между Борисовым и Радевым уже давно вылились в противостояние, и, хотя президент в стране — фигура, исполняющая, по большому счету, церемониальные функции, Радеву удалось значительно повлиять на ситуацию.

В феврале президент выступил критикой в отношении правительства, сообщив, что лишает кабинет министров своего доверия из-за отсутствия реформ, коррумпированности и распада государства.

Вскоре политик раскритиковал меры, предпринимаемые правительством для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

В прошлом месяце в интернете были опубликованы снимки спящего премьер-министра, возле него на тумбочки лежали пистолет, пачки купюр по €500 и слитки золота.

Борисов назвал снимки фальшивыми и обвинил президента в их публикации и слежке за ним. Радев, однако, отрицал, что имеет отношение к скандалу.

Правительство, в свою очередь, в долгу не оставалось. За несколько дней до выступления президента о лишении доверия прокуратура заявила, что Радев «с высокой долей вероятности» причастен к коррупции.

На этот раз сторонники Борисова также нанесли ответный удар. 9 июля в администрации президента был проведен обыск. В тот же день на допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.

Протестующие, с подачи президента, восприняли эти шаги как месть премьера за критику из-за передачи пляжа в собственность Догана. На руку оппозиции сыграли все предыдущие скандалы, в том числе и всплывшая ранее история о том, что высокопоставленные чиновники правящей партии «ГЕРБ» приобретали элитные квартиры в Софии за цену в разы ниже рыночной.

Протесты прошли не только в столице, но и других крупных городах страны — Варне, Пловдиве, Бургасе, Велико-Тырнове, Русе, Благоевграде, Стара-Загоре, Плевене, Габрове и Кюстендиле. С 9 июля на улицы болгарских городов выходят тысячи людей, чтобы выразить недовольство коррупцией в правительственных структурах.

В прошлую среду Борисов попытался сбить накал, объявив об отставке министров финансов, экономики и внутренних дел. Также «ГЕРБ» опубликовала заявление, в котором партия отрицала влияние Догана на политическую жизнь страны. Однако Борисов отказался покидать свой пост и распускать правительство. Противники премьера, впрочем, также намерены идти до конца.

«Нужно было вести диалог с людьми, когда на то было время, — заявил накануне Радев в ответ на призыв председателя парламента Цветы Краянчевой к переговорам с митингующими. — Они же [члены правительства] надменно смотрели свысока, невзирая на нужды народа».

На протестные настроения сказывается и усталость граждан от пандемии COVID-19, а также страх перед ее экономическими последствиями, в свете которого новости о роскоши, в которой живут люди из окружения премьер-министра, имеют более ощутимый эффект.

Между тем, совсем недавно премьер-министр надеялся укрепить свое положение и сбить страх общества перед финансовым кризисом положительными новостями из Брюсселя.

10 июля Болгария присоединилась к системе Европейского механизма валютных курсов и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро. Если София будет соответствовать другим экономическим критериям, то в течение трех лет присоединится к единой валюте Евросоюза.

Борисов мог рассчитывать, что такие подвижки станут символом прогресса для болгар. Однако его достижение меркнет перед решимостью части народа избавиться от правительства перед лицом финансового кризиса — последствием пандемии коронавируса. Если премьер-министру не удастся справиться с протестными настроениями к 2021 году, когда должны пройти парламентские выборы, то Болгария все же выберет новое правительство. До тех пор президенту и премьеру придется как-то уживаться.