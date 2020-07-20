«Помпео, мы принимаем бой!»: Кадыров ответил на санкции США

Вашингтон внес главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список». Сам руководитель российского региона ответил на это в своем Telegram-канале.

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Кадыров разместил фотографию, на которой он запечатлен с двумя пулеметами Калашникова в комнате, полной стрелкового оружия.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — такой надписью снабдил фото чеченский лидер.

О новых визовых санкциях против Кадырова и его жены Медни, а также дочерей Айшат и Карины, объявил в понедельник, 20 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, США накажут главу российского региона за «грубые нарушения прав человека».

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — утверждается в комментарии ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва примет меры в отношении США.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала он в Facebook.

Ранее американские правозащитники заявляли, что власти Чеченской республики несут ответственность за широкомасштабные репрессии против гомосексуалистов за последние несколько лет, в результате которых более 100 человек были арестованы и подвергнуты пыткам, некоторые из которых были убиты.

История о якобы имевших место гонениях на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне получила огласку благодаря расследованию «Новой Газеты», первая часть которого была опубликована пару лет назад.

В материале утверждалось, что в регионе происходят задержания людей, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание также сообщало о нескольких жертвах. В этой связи США ввели против руководства Чечни санкции в 2018 году.

Чеченские власти опровергли эти обвинения, а федеральные власти заявили, что расследование не нашло ничего, чтобы могло поддержать обвинения.

Сам Кадыров в интервью BBC указал, что в Чечне нет гомосексуалистов.

«У нас нет насилия, педофилии, нет гами…гемо…какой-то «сексуализм»…как ты это сказал? Мы не знаем, как это слово употреблять. У нас другие взгляды, другой менталитет. У нас про это в доме не говорят. Это все придумали те люди, которые получали копейки от западных, европейских служб, которые здесь работают. Типа правозащитники», — пояснил российский чиновник.

Он подчеркнул консервативный порядок чеченского общества.

«Выйди, посмотри: у нас мужчина – мужчина, женщина – женщина, животное – животное, собака – собака. Так и должно быть», — пояснил Кадыров.

В декабре прошлого года стало известно, что подразделение документального кино американской телесети HBO (HBO Documentary Films) приобрело права на показ в Северной Америке документального фильма «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню») режиссера Дэвида Френса.

Кадыров со своей стороны нередко осуждает действия США. Так, в июне нынешнего года он обратился к ООН и попросил наказать американские власти за бесчинства и противоправные действия в ходе акций протеста и полицейских задержаний.

Кадыров признался, что наблюдает за происходящей в Штатах ситуации с ужасом: «права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на улицах».

Чеченский лидер потребовал от американских властей прекратить беспредел и противоправные действия в отношении американцев. Также Кадыров обратился к ООН с просьбой вмешаться и принять меры.

«Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении чеченского спецотряда «Терек» — за якобы преследования сторонников ЛГБТ — и пяти граждан России, которых в Вашингтоне считают причастными к смерти юриста Сергея Магнитского.

Посольство РФ в США назвало новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер <...> вопреки международному праву». По мнению российских дипломатов, цивилизованные страны так «не общаются». Кадыров заявил, что Вашингтон продолжает «играть» в санкции, хотя у самого «рыльце в пуху».