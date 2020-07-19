«Готовится реванш»: Саакашвили предрек уничтожение Украины

Действия украинских властей могут привести к прекращению существования государства в нынешнем виде, уверен глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.

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«Готовится большой реванш тех сил, которые [партия президента Украины Владимира Зеленского] «Слуга [народа]» подвинула из центральной власти в прошлом году», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24», вероятнее всего, имея в виду партию предшественника Зеленского «Европейская солидарность».

Он заявил, что региональные власти создают у себя «частные армии», финансируемые из госбюджета.

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием и финансируются за счет бюджета», — рассказал Саакашвили.

«Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — уверен украинский чиновник.

Ранее сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, главы «Европейской солидарности», организовали митинг. Они выступили против законопроекта депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского. Парламентарий предложил отсрочить на три года полный переход русскоязычных школ Украины на украинский язык. В настоящее время, согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», они обязаны это сделать к началу учебного года.

Митинги сторонников Порошенко проходили под лозунгом «Руки прочь от языка» возле здания Верховной рады и сопровождались выступлениями политиков из «Европейской солидарности».

Стоит отметить, что это не первый прогноз Саакашвили относительно краха Украины. Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области отмечал в эфире той же «Украины 24», что страна «стоит на грани распада».

Политик выразил мнение, что это произойдет, если власти страны не проведут в скором времени какие-либо изменения. Он отметил, что украинцам не стоит себя обманывать. По мнению Саакашвили, центробежные, сепаратистские настроения «очень сильно усилились на юге, на востоке, на крайнем западе, на севере — куда ни посмотришь».

Чиновник констатировал, что, в целом, в стране «очень плохая» ситуация.

В то же время не только Саакашвили считает, что Украина разваливается. Его мнение, согласно опросам Киевского международного института социологии (КМИС), поддерживают 46,1% опрошенных украинцев. В то же время 40,8% респондентов уверены, что страна, наоборот, «идет путем объединения».

О разделении Украины также говорят и российские политики. Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что от Украины в скором времени отделится Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, в России обеспокоены тем, какая ситуация складывается в соседней стране, когда украинский глава по факту не управляет страной. Пока это происходит, отметил Джабаров, «определенные силы» на Украине могут расшатать государственность.

В конце июня депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что к уничтожению Украины приведут действия националистических и праворадикальных организаций. По его словам, «подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы расстреливать людей на улицах».

Причем средства для существования этих организаций добываются ее участниками через «рэкет, уничтожение бизнеса, похищение людей». «Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — пояснил Кива.