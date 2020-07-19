Доклады о России: Байден рассказал о брифингах с разведкой США

Бывший вице-премьер США Джозеф Байден заявил, что американская разведка проводит для него брифинги, которые касаются, в частности, России и Китая, передает ТАСС. Ожидается, что Байден на предстоящих выборах президента в США будет кандидатом от демократической партии.

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Политик сообщил, что сотрудники американской разведки докладывали ему информацию в том числе и о приписываемых России попытках «лишить легитимности избирательный процесс в США».

«Китай и прочие также предпринимают попытки лишить нас доверия к итогам [выборов]», — добавил Байден.

Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года. Расследование по этому поводу проводил в течение двух лет бывший глава ФБР Роберт Мюллер.

В апреле прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад. В нем спецпрокурор признал, что у него нет доказательств сговора Дональда Трампа, который тогда победил и стал главой страны, с Россией. При этом сам Трамп неоднократно отрицал обвинения в каких-либо неправомерных контактах с Россией в период предвыборной гонки. Москва, в свою очередь, отмечала, что утверждения о том, что она якобы влияла на ход выборов в США, не имеют оснований.

Что касается брифингов разведки для кандидатов на пост президента, то эта традиция зародилась еще в 1952 году при президенте США Гарри Трумэне. Он предложил провести такой брифинг для кандидата от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра, дабы тот имел представление о данных разведки по основным международным проблемам.

В конце августа пройдет Национальный съезд Демократической партии США. На нем, как предполагается, будет официально объявлено, что Байден является кандидатом от этой партии. Сами президентские выборы назначены на 3 ноября.

Ранее по заказу телеканала Fox News, который поддерживает республиканцев, был проведен опрос общественного мнения о том, за кого американцы пошли бы голосовать на выборах. Пока Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов. Но, по данным результатов опроса, за месяц разрыв между кандидатами сократился.

Кандидатур Джозефа Байдена поддерживают 49% респондентов, а за переизбрание республиканца Трампа на второй срок готовы выступить 41%. Остальные опрошенные отметили, что еще не определились со своим окончательным мнением относительно кандидатов.

Данные опроса, проведенного в июне, показали, что на тот момент разрыв между кандидатами был 12 процентных пунктов (50% и 38%) в пользу демократа Байдена.

Другой опрос, проведенный по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post, показал, что за Байдена готовы проголосовать 54% опрошенных, за Трампа — всего 44%.

Ранее Трамп отметил, что не может заранее заявить о том, что признает любой исход выборов. В интервью телеканалу Fox News его спросили о том, признает ли он результаты выборов на пост президента США, какими бы они ни были. «Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — заявил Трамп.

Но он с уверенностью отметил в очередной раз, что Байден, если он будет у власти, «уничтожит страну». «Я не хотел бы выражаться подобным образом. Я бы сказал, что он не является компетентным, чтобы быть президентом», — отметил Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он своего главного политического противника склонным к старческому слабоумию.

«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <...>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», — добавил Трамп, характеризуя соперника.