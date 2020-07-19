Кража вакцины: Лондон обвинил Москву в кибератаках

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб обвинил спецслужбы Российской Федерации в попытках украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.

«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом», — подчеркнул он.

По словам Рааба, российские хакеры атаковали медорганизации, стремясь «либо подорвать их деятельность, либо получить выгоду от их научных исследований».

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Несколькими днями ранее британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал документ с обвинениями в адрес РФ. В тексте содержится множество оговорок, но Москву обвинили в попытке украсть сведения о вакцине — объектами кибератак названы Британия, США и Канада.

Ответственность за атаку британцы возложили на хакерскую группировку «АРТ29» — она «почти наверняка» связана с российскими спецслужбами, считают в Лондоне.

«Это часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине», — подчеркнул британский министр иностранных дел, осудив российское руководство.

Рааб также подчеркнул, что британские власти намерены «привлечь Россию к ответственности» и показать всему миру «неблаговидное поведение Москвы». В то же время глава Форин Офиса выразил надежду, что РФ «изменит поведение и будет сотрудничать — как ведущий член международного сообщества».

Незадолго до этого в эфире телеканала «Би-би-си» российский посол в Лондоне Андрей Келин назвал обвинения в попытках украсть сведения о вакцине «бессмыслицей». Он напомнил, что занимающаяся разработкой препарата компания уже заключила контракт с российскими коллегами, и в случае, если вакцина будет эффективна, то ее будут производить в РФ.

Посол также подчеркнул, что в современном мире «приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране невозможно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона в причастности Москвы к попыткам взлома информационных баз британских, канадских и американских фармацевтических компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Москва не приемлет такие обвинения», — подчеркнул Песков.

Британские власти на выражения не скупились, обвиняя «российских хакеров» в атаках. «Гнусно совершать атаки против ученых, занятых крайне важной работой по борьбе с коронавирусом. Вместе с нашими союзниками мы вычислим тех, кто намерен нам навредить в киберпространстве, и призовем их к ответу», — пообещал официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора ФБР Тони Угореца, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

В том же месяце помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Россия ведет собственные успешные испытания антикоронавирусной вакцины. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил 19 июля, что все добровольцы, испытавшие препарат на себе, чувствуют себя хорошо.

Он отметил, что это касается как выписавшихся добровольцев, так и тех, кто находится в стационаре под наблюдением врачей. «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил глава института.

Массово производить вакцину от коронавируса, скорее всего, начнут в августе. Об этом заявил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Насколько я помню график <...> до 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем <...> В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — подчеркнул он. По последним данным, российская вакцина эффективна — у испытуемых вырабатывается устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа.