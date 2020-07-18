Нарушил закон: украинцы требуют отставки Зеленского

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Теперь глава государства обязан дать на нее ответ.

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О наборе необходимого количества свидетельствуют данные сайта электронных петиций интернет-представительства президента. В настоящий момент за рассмотрение петиции проголосовали почти 28 тыс. человек. До конца голосования осталось еще 82 дня.

«7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн гривен ($188 тыс.) доходов от погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и этим нарушил закон «О предотвращении коррупции», — отмечает автор петиции украинский политолог и политтехнолог Виктор Уколов.

Он отметил, что украинцы «обращаются к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля он солгал своим избирателям о том, что уйдет, если нарушит закон».

Ранее офис украинского президента сообщил, что глава государства лично обратился в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Он уведомил ведомство, что нарушил законодательство страны, так как в положенные сроки не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.

Сотрудники НАПК составили на Зеленского два административных протокола за это нарушение. Позднее глава страны задекларировал получение средств от продажи имущества. В частности, семья Зеленского, как отметили в пресс-службе офиса президента, в 2019 году приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.).

Стоимость облигаций превышала 50 размеров прожиточных минимумов. Зеленский должен был уведомить НАПК об изменениях своего имущественного состояния в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

В ответ на сообщение пресс-службы офиса главы Украины бывший вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что теперь Зеленский должен подать в отставку. «Господин президент, мы ждем. Исполнения предвыборных обещаний. Внесения заявления об отставке с должности президента Украины», — написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.

Сложить полномочия главы государства потребовала и украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политики опубликовали соответствующий призыв на своем сайте. Только здесь прозвучала другая причина отставки. По мнению оппозиционеров, Зеленскому и его команде не место в руководстве страны, так как они не способны обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Партия напомнила Зеленскому, что его победа на президентских выборах в прошлом году прошла под лозунгом «Мир — за год!». Но «сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко».

В заявлении «Оппозиционной платформы» также утверждается, что переговорщики от украинской стороны разрушают Минские соглашения, которые служат основой мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в рамках «нормандского формата».

Вице-премьер страны и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса займет 25 лет. И, по мнению оппозиционной силы, его слова говорят о том, что власть не стремится к миру и со своей главной политической миссией не может справиться.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверены, что если команда Зеленского во главе с ним останется у власти, то это будет противоречить национальным интересам и идти вразрез с нуждами народа.

В заявлении подчеркивается, что разрушение Минских договоренностей может привести к очередной эскалации конфликта. В связи с этим возможны новые жертвы и разрушения в Донбассе. Предотвратить это можно только одним способом — сменить политический курс и выгнать «адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе». В партии также обратили внимание на плачевное состояние украинской экономики, рост безработицы, а также упадок системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.