«США сняли маску»: Лавров согласился с главой МИД КНР

США в своей политике открыто преследуют собственные интересы, проявляют крайний эгоизм, односторонность и даже запугивание — об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу, 17 июля.

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Как сообщается на сайте МИД КНР, Ван И выразил убежденность, что ничего подобного не должна проповедовать одна из ведущих держав мира. Китайский дипломат посетовал, что США нарушили все свои обязательства, а также использовали эпидемию коронавируса COVID-19, чтобы дискредитировать другие страны.

«США создали «горячие точки» и противостояние в международных отношениях. Они лишились разума, морали и авторитета. США восстановили пресловутый «маккартизм» и устаревший «менталитет холодной войны» в своей политике в отношении Китая, сознательно провоцируя идеологическую оппозицию и «пробивая дно» в своем отношении к международному праву», — поясняется в коммюнике.

В этой связи Ван И заверил, что Пекин не будет подпадать под управление «антикитайских сил в Соединенных Штатах, но будет твердо защищать свои законные интересы и достоинство».

Кроем того, китайский дипломат подчеркнул, что на фоне всего происходящего стратегическое руководство глав двух государств — РФ и КНР — является «величайшим политическим преимуществом китайско-российских отношений».

Лавров ответил, что Россия готова следовать курсу глав двух государств для укрепления прагматичного сотрудничества между Россией и Китаем в контексте предотвращения эпидемий, а также для содействия связи между Пекином и Евразийским экономическим союзом.

«Лавров подтвердил, что США всегда верили в «американскую исключительность», а в последнее время сняли свою маску, постоянно угрожая и вводя санкции. Таким образом, Россия выступила против односторонности в международных делах», — пишет МИД КНР.

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию, Китай, Венесуэлу и Иран основными нарушителями прав человека в мире. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Филадельфии, посвященного ежегодному докладу комиссии по неотчуждаемым правам человека, созданной в прошлом году с подачи главы Госдепа.

«Авторитарные режимы совершают вопиющие нарушения прав человека каждый день во всем мире. Многие правозащитные организации подвели нас. Совет ООН по правам человека действует по указке диктаторов и закрывает глаза на самые вопиющие нарушения прав человека. Международные суды забывают о неотчуждаемых правах», — сообщил Помпео.

С точки зрения госсекретаря, неотчуждаемые права имеют фундаментальное значение для США и впредь должны играть ключевую роль не только в американском обществе, но и в формировании внешней политики Вашингтона.

По его словам, США служат «маяком надежды» для борцов за свои права по всему миру, поэтому на протестах в китайском Гонконге мелькали американские флаги.

«Нет другой нации, выделяющей такие огромные ресурсы, чтобы рассказать правду о нарушениях прав человека. Наша приверженность неотчуждаемым правам не означает, что мы способны бороться со всеми нарушениями прав везде и всегда. Наше стремление к справедливости может натолкнуться на жесткие политические реалии, которые мешают эффективным действиям.

Наша Декларация независимости не является лицензией на внешнеполитический авантюризм», — уверен дипломат.

В последние три десятилетия, после окончания «холодной войны» и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным за счет технического прогресса и экономической глобализации, утверждают аналитики Saxo Bank.

«Однако с начала президентства Дональда Трампа, а потом все быстрее и быстрее, за считанные месяцы пандемии COVID-19 миром стали править эгоизм, недоверие и игры «мы против них», — говорит главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По словам эксперта, такой тренд прослеживается не только в политике, но и в экономике, в корпоративных цепочках поставок.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшие месяцы масштабный отказ от глобальных цепочек поставок товаров и услуг и переход к автаркии принесут с собой массовое возвращение производства из-за рубежа на родину и новые программы по локализации. В целом, будет процветать идея «национальной самодостаточности».

В конце прошлого месяца член китайского политбюро Ян Цзечи в ходе встречи с Майком Помпео намекнул, что дальнейшие попытки американцев вмешаться во внутренние дела Китая могут закончиться разрывом заключенной в начале этого года торговой сделки. Это значит, что страны вернутся в состояние полномасштабной торговой войны, начавшейся еще в середине 2018 года.