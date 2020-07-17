«Вопиющие нарушения»: США рушат систему защиты прав человека

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию, Китай, Венесуэлу и Иран в числе основных нарушителей прав человека в мире. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Филадельфии, посвященному ежегодному докладу комиссии по неотчуждаемым правам человека — созданной в прошлом году с подачи главы Госдепа.

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«Авторитарные режимы совершают вопиющие нарушения прав человека каждый день во всем мире. Многие правозащитные организации подвели нас. Совет ООН по правам человека действует по указке диктаторов и закрывает глаза на самые вопиющие нарушения прав человека. Международные суды забывают о неотчуждаемых правах», — объявил Помпео.

С точки зрения госсекретаря, неотчуждаемые права имеют фундаментальное значение для США, и впредь должны играть ключевую роль не только в американском обществе, но и в формировании внешней политики Вашингтона.

По его словам, США служат «маяком надежды» для борцов за свои права по всему миру, поэтому на протестах в китайском Гонконге мелькали американские флаги.

«Нет другой нации, выделяющей такие огромные ресурсы, чтобы рассказать правду о нарушениях прав человека. Наша приверженность неотчуждаемым правам не означает, что мы способны бороться со всеми нарушениями прав везде и всегда. Наше стремление к справедливости может натолкнуться на жесткие политические реалии, которые мешают эффективным действиям. Наша Декларация независимости не является лицензией на внешнеполитический авантюризм», — уверен Помпео.

При этом в своем выступлении глава Госдепа высказал несколько неоднозначную мысль, согласно которой в борьбе за права человека стоит отдавать особое предпочтение защите частной собственности и религиозных свобод. Какие именно права человека он считает менее существенными, Помпео не уточнил, но ранее он не раз активно выступал против ссылок на репродуктивные и гендерные права в ООН.

Кроме того, в ходе своего выступления госсекретарь затронул тему американских протестов против расизма и жестокости полиции, которые захлестнули США в июне. По его мнению, сущность американского национального характера и американского образа жизни оказалась под ударом.

«Вместо того, чтобы пытаться улучшить Америку, ведущие голоса пропагандируют ненависть к Америке. Участники беспорядков сносят памятники, а значит, не видят ничего плохого в осквернении памятников тем, кто боролся за неотчуждаемые права с момента основания нашей страны и по сей день», — посетовал Помпео.

Отдельное внимание госсекретарь уделил материалу газеты The New York Times о рабстве под названием «1619». Глава Госдепа уверен, что он продвигает марксистскую идею о том, что «США — это только угнетатели и угнетенные». Помпео также подчеркнул, что некоторые люди воспринимают эти «ложные доктрины» близко к сердцу, что подтверждает осквернение памятников.

«Иерархия прав»

Как пишет The Guardian, речь Помпео вместе с докладом комиссии выглядит как попытка пересмотра американского подхода к защите прав человека. Пока черновой вариант документа, который может быть дополнен с учетом мнения правозащитных организаций, продвигает две достаточно подрывные мысли: США — лидер в защите прав человека, но защищать эти права нужно по-разному.

Шестидесятистраничный доклад в основном состоит из истории, принципов и традиций защиты прав человека как в США, так и на международном уровне. При этом в документе в целом нет критики сотрудничества Вашингтона с международными организациями в этой сфере, в отличии от явного выпада Помпео в сторону ООН.

Впрочем, мысль о лидирующей позиции США в защите прав человека в нем прописана достаточно четко.

«Немногие страны посвятили столько энергии и ресурсов, сколько потратили США, чтобы продумать и реализовать политику, которая продвигает права человека за рубежом», — отмечается в документе.

Речь Помпео вместе с докладом комиссии вызвала достаточно неоднозначную реакцию. Разные консервативные группы в США одобрили старания главы Госдепа, но международные правозащитные организации были не так оптимистичны.

«Правительство США не имеет права в одностороннем порядке пересматривать то, какие права человека будут соблюдаться, а какие — игнорироваться. Администрация стремится создать иерархию прав, в которой она решает, какие права являются «неотчуждаемыми», а какие, как говорится в докладе, «вызывающими рознь социально-политическими коллизиями», — заявили в Amnesty International («Международная амнистия»).

С точки зрения организации, американские власти пытаются отодвинуть подальше соблюдение сексуальных и репродуктивных прав человека, а также уйти от поддержки прав представителей ЛГБТ.

«Доклад подготовлен посредством нелегитимного процесса, он лишь сильнее демонстрирует пренебрежение, с которым администрация США относится к правам человека, а также ее нежелание соблюдать некоторые из этих прав», — резюмировали в Amnesty International.

Намек на своеобразную иерархию прав человека по их важности действительно присутствует.

Согласно документу, эксперты считают желательным отдавать приоритет защите некоторых прав, хотя Всеобщая декларация прав человека от 1948 года и не предполагает каких-то разделений.

«Высокая ценность, которую США придают свободе слова, привела Вашингтон к исключению из международных норм, предписывающих запрещение ненавистнических высказываний. Такие различия в суждениях об относительном весе, который следует придавать правам, неизбежны и уместны», — подчеркивается в отчете.

К слову, в Human Rights Watch подметили еще один негативный фактор выступления Помпео — фактически прямую атаку на NYT. По мнению организации, это может угрожать сохранению принципов свободы слова, свободы собраний и свободы прессы, игравших не последнюю роль в формировании важнейших прав человека.

Помпео — президент?

При этом доклад все же не стоит рассматривать как однозначный переход США к подобной политике в области защиты прав человека. Сам Помпео выражал надежду, что работа комиссии может повлиять на программу Госдепа в следующие 10 лет, но этот вопрос нельзя назвать решенным.

В целом комиссия представляет собой фактический личный проект госсекретаря, за который он несет полную ответственность. Ряд положений отчета, в частности о ведущей роли США, вплотную пересекается с политикой нынешней администрации, однако вопрос о переходе к «иерархии» прав человека пока все же не стоит.

Как пишет Politico, больший интерес вызывает непосредственно речь Помпео, которая в очередной раз подтверждает его подготовку к президентским выборам, правда не предстоящим, а следующим.

О том, что госсекретарь скорее всего собирается вступить в президентскую гонку 2024 года, американские СМИ пишут уже более года, хотя изначально считалось, что Помпео собирается пойти в сенат в нынешнем году.

Прямого подтверждения стремлениям госсекретаря к креслу главы Белого дома, конечно, пока нет. Однако косвенных свидетельств собралось уже достаточное количество. Так, обозреватели издания отмечают особый посыл речи Помпео по неотчуждаемым правам человека — глава Госдепа делал упор на религиозную составляющую, критику СМИ и поддержку защиты частной собственности, что позитивно воспринимают консерваторы-республиканцы.

Кроме того, начиная с прошлого года госсекретарь совершил серию неоднозначных визитов в ключевые для Республиканской партии штаты, в том числе Флориду, где встретился с видными представителями партии и религиозных организаций. Как писала NYT, в своем родном Канзасе Помпео встречался с миллиардером Чарльзом Кохом, известным донором республиканцев.

Западные СМИ по большей части подозревают, что госсекретарь пользуется своим положением для налаживания связей и контактов перед выдвижением в президенты, тем самым нарушая закон, используя бюджетные средства для своих деловых поездок.

Дошло до того, что наблюдательная группа American Oversight в мае потребовала от Госдепа обнародовать детали всех поездок Помпео внутри США. По их мнению, «становится все более очевидным», что госсекретарь использует работу в дипведомстве «для поддержки своей политической карьеры».

Эти подозрения пока не находят подтверждения, да и был уже в истории США госсекретарь, использовавший свою должность для продвижения своей карьеры, — Хиллари Клинтон. Экс-соперница действующего президента Дональда Трампа во время своей работы в Госдепе совершала официальные визиты в разные штаты для встреч с донорами-демократами. Однако если Помпео якобы использует для этого деловые поездки, Клинтон делала это вне своего рабочего графика.

Впрочем, сохранятся ли президентские амбиции Помпео через четыре года — неизвестно. Вероятно, результат будущих выборов сыграет не последнюю роль в решении госсекретаря, так как в случае поражения Трампа скорее всего достанется и его команде. Тем не менее, Помпео выглядит почти идеальным кандидатом для республиканцев — он известен своей жесткой консервативной позиций, связан с неформальной «Чайной партией» и состоял в Национальной стрелковой ассоциации. К тому же, как показывает история США, пост государственного секретаря — лучший плацдарм для начала президентской карьеры.