С пулей во лбу: сторонники Порошенко протестуют возле Рады

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» организовала митинг под лозунгом «Руки прочь от языка» возле здания Верховной рады. Главной причиной протеста стал законопроект депутата от президентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского, который предложил предоставить трехлетнюю отсрочку для русскоязычных школ Украины по полному переходу на украинский язык. Сейчас, в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», они обязаны сделать это к 1 сентября.

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Акция у стен парламента сопровождалась выступлением депутатов из «Европейской солидарности». Наиболее эмоциональным стало обращение к собравшимся сопредседателя партии Ирины Геращенко, она вызвала Бужанского на символическую дуэль по написанию диктантов на русском и украинском языках.

«Он не знает русского языка, я напишу этот диктант гораздо лучше. Это меченая кремлевская карта», — отметила парламентарий.

Сам Бужанский отреагировал на выпад Геращенко с долей иронии, заявив, что она может и лучше него спеть, сделать сальто или прыгнуть через козла. При этом уточнять, принимает он вызов или нет, депутат все же не стал.

В числе именитых политиков на митинге выступил и депутат Андрей Парубий, в момент принятия спорного закона он был спикером Верховной рады. Парламентарий заверил собравшихся в том, что инициативу тогда поддержали по всей стране, хотя многие опасались раскола в обществе.

«Я хочу отметить: никаких ссор не было. Принятие закона о языке было поддержано во всех уголках Украины, потому что украинский язык объединяет», — добавил Парубий. Он также подчеркнул, что вопрос языка важен для существования украинской нации.

«Пуля во лбу президента»

Активисты вышли к парламенту 16 июля совсем не просто так, изначально в этот день на пленарном заседании планировалось обсуждение инициативы Бужанского. Однако впоследствии рассмотрение поправки было перенесено на следующий день, что в целом не остановило протестующих.

К слову, участники акции партии Порошенко сумели выделиться больше непосредственных спикеров от «Европейской солидарности».

Над толпой возвышались плакаты с лозунгами «Хочешь русский мир — езжай в Донецк», «Нет языка — Нет державы» и «Язык объединяет, а не разделяет».

Наибольший резонанс в украинских СМИ и социальных сетях вызвал плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского с патроном во лбу — из плаката торчала настоящая гильза. Его появление выглядит несколько неоднозначным, поскольку законопроект Бужанского воспринимают скорее как его личную инициативу, а не предложение президента.

В «Слуге народа» в целом существует сильное противоречие по языковому вопросу. Если ряд парламентариев выступают за изменение и уход от так называемой тотальной украинизации, то вторая половина не видит в законе никаких проблем — несмотря на критику даже со стороны западных стран и Венецианской комиссии за ущемление прав нацменьшинств.

Эту разницу в подходах внутри президентской партии отлично иллюстрирует визит депутата от «Слуги народа» Дмитрия Костюка на акцию. Как заявил парламентарий, он вышел на митинг за украинский язык. Фото с демонстрации он опубликовал в своем Facebook, после чего пользователи соцсети поинтересовались у депутата, не смущает ли его провокационный плакат с «застреленным Зеленским».

«Всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка превращают в партийную политическую акцию за «Свободу», за «ЕС», — ответил Костюк.

Молчание Банковой

Впрочем, перепалки в «Слуге народа» вполне можно объяснить отсутствием четкой позиции со стороны Зеленского по языковому вопросу. Формально президент уже говорил, что такой проблемы на Украине нет. Да и его представитель в Конституционном суде Федор Вениславский подтвердил эту позицию во время открытого слушания КС по закону о госязыке 7 июля.

«Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков. Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может», — подчеркнул Вениславский.

Его заявление от лица президента несколько не вяжется с предвыборными обещаниями Зеленского, который до своего избрания последовательно призывал к пересмотру законопроекта команды Порошенко. Среди представителей власти какую-либо критику по этому вопросу высказывал лишь спикер Рады Дмитрий Разумков.

С точки зрения обозревателей «Страны.ua», уход Зеленского от своих первоначальных обещаний можно назвать обманом избирателей. Многие украинцы, в особенности на юго-востоке страны, голосовали за него в пику языковой политики Порошенко, но теперь они наблюдают продолжение курса на тотальную украинизацию.

При этом перспективы на пересмотр этой политики тают на глазах, тоже предложение Бужанского может так и не дождаться рассмотрения до начала летних каникул парламента. Депутаты вернутся к работе уже осенью, а значит уже после завершения перехода русскоязычных школ на украинский.

В этом плане какой-либо положительный момент может настать по итогам слушаний в Конституционном суде, но, если оценивать два открытых заседания, среди представителей КС больше защитников закона, чем его непосредственных противников. Также повлиять на ситуацию может сам Зеленский, выступив за изменение закона — однако вероятность такого исхода совсем не вяжется с нынешней политикой Киева.