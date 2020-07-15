Письма с угрозами: как неонацисты терроризируют германских политиков

В Германии разгорается экстремистский скандал. Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт призвал провести расследование угроз со стороны правых экстремистов в адрес политиков и журналистов.

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«Я считаю, что сейчас важно со всей решимостью провести расследование каждого случая угроз», — заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в среду, 15 июля.

Он также сообщил, что полиция должна вернуться к защите своих граждан и сосредоточиться на преследовании преступников. Речь идет об инциденте, случившемся с главой фракции левых в гессенском ландтаге и зампредседателем Левой партии на федеральной уровне Яниной Висслер. Ранее она получила электронные письма с угрозами, подписанные как «NSU 2.0» (Национал-социалистическое подполье). До этого ее личные данные были украдены, причем за утечку ответственен полицейский, который, однако, проходит по делу в качестве свидетеля.

Аналогичные письма получили другие политики Левой партии — Анне Хельм, Мартина Реннер и Хелин Эврин Зоммер, сообщает Deutsche Welle.

Несколько лет назад такие угрозы получила адвокат Седа Басай-Йылдыз, которая представляла интересы потерпевших — родственников убитых членами группировки «Национал-социалистическое подполье». Адвокат утверждала, что присланные ей угрозы содержали конфиденциальные данные, доступ к которым имелся у правоохранительных органов.

Новый инцидент вновь вызвал острые дискуссии об угрозе неонацистов в Германии. Петер Бойт не исключил, что сторонники таких взглядов работают в полиции. 14 июля глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх покинул свой пост.

В начале мая письма с угрозами от нацистской группировки Staatsstreichorchester («государственный имперский оркестр») получили два депутата бундестага, члены земельных ландтагов Мекленбурга — Передней Померании и Баварии, прокурор из Шверина, девять СМИ и адвокатская фирма в Берлине.

Однако скандал, связанный с экстремизмом, не ограничивается получением писем с угрозами германскими политиками, журналистами и адвокатами. В начале июня прошлого года член правящего в Германии Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Вскоре генпрокуратура ФРГ заявила, что убийца — 45-летний немецкий гражданин, мотивом преступления стали его правоэкстремистские взгляды.

В мае разгорелся скандал в воинской части специального назначения вооруженных сил Германии (KSK).

За свою историю KSK выполняла наиболее важные и опасные задачи. Бойцы спецподразделения захватывали сербских командиров во время войны в Югославии, участвовали в битве за пещерный комплекс Тора-Бора на афгано-пакистанской границе против «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

Однако репутация спецподразделения была подорвана инцидентами, связанными с обвинениями в экстремизме.

Так, по меньшей мере 20 военных KSK оказались в центре расследования об экстремистской деятельности. Их обвиняли в намерениях убить левых политиков, незаконном хранении оружия. Как сообщали немецкие СМИ, солдаты пользовались нацистской символикой и пропагандировали идеи Адольфа Гитлера.

В то же время был арестован один из сержантов спецподразделения, который незаконно хранил у себя автомат АК-47, 2 кг взрывчатых веществ, дымовые гранаты и несколько тысяч патронов. Дома у него также были найдены вещи с нацистской символикой.

Проблема достаточно быстро вышла на уровень правительства — министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр созвала рабочую группу для проведения «структурного анализа» KSK и обсуждения его «крайне правых элементов». Через месяц она объявила, что распускает подразделение.

«Подавляющее большинство из вас придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому в KSK бундесвера участились с апреля 2017 года подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции. Специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента как его работодателя и общества в целом. Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK», — заявила министр на пресс-конференции 1 июля.

Происходящее, так или иначе, сказывается на деятельности единственной правой партии в стране — «Альтернативе для Германии». Из-за особого отношения в Германии к правым настроениям, партия долгое время оставалась на периферии политической арены. Однако на фоне политики «открытых дверей» Ангелы Меркель и мигрансткого кризиса АдГ начала внезапно для всех набирать популярность. Первые зачатки успеха АдГ получила в 2017 году, когда по итогам парламентских выборов заручилась 12,6% голосов, впервые попала в бундестаг и стала в нем третьей по численности.

Однако отношение других политических сил к партии не изменилось. Последним ярким тому доказательством стала отставка премьер-министра федеральной земли Тюрингия на востоке Германии Томаса Кеммериха. На своем посту он продержался меньше суток, после чего сложил свои полномочия. Все дело в том, что его кандидатуру поддержали не только ХДС и Свободная демократическая партия (СвДП), членом которой он является, но и «Альтернатива для Германии».

«Произошедшее непростительно, результат нужно отменить», — так прокомментировала победу Кеммириха при помощи голосов АдГ Ангела Меркель.

И вскоре СвДП и ее кандидат последовали совету канцлера.

«АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это», — заявил Кеммерих. В заявлении СвДП говорилось, что он сложит полномочия, чтобы смыть «позорное пятно» поддержки «Альтернативы для Германии».

В начале марта агентство внутренней безопасности Германии объявило, что внутрипартийное правонационалистическое объединение АдГ «Крыло» является правоэкстремистским. «Крыло» было взято под наблюдение в прошлом году после стрельбы в немецком городе Ханау.

Вечером 19 февраля мужчина и открыл стрельбу по посетителям сперва одной кальянной, а затем другой. В результате инцидента погибли девять человек. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что «преступление в Ханау — это однозначно расистски мотивированный террористический акт».

Так или иначе, скандалы, связанные с экстремизмом, влияют на позиции партии. В середине июня их рейтинг составлял 8%, в то время как в конце прошлого года уровень их поддержки достигал 15%.

АдГ же уже давно оказалась на перепутье: отказаться от ультраправых взглядов и любых с ними ассоциаций, избавившись от токсичной репутации, либо же искать с ними компромиссы. Подобные противоречия существуют внутри партии, и если «Альтернатива для Германии» хочет удержать свои позиции, ей стоит сделать выбор.