«Дональда никогда не любили»: племянница Трампа выпустила книгу

14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» — это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.

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В тот же день суд города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил ей давать интервью или обсуждать книгу. Младший брат Трампа, Роберт, добивался запрета на публикацию, в том числе, на основании подписанного Мэри Трамп соглашения о неразглашении при разделе семейного наследства. Это уже не первый иск с его стороны, однако эти попытки так и не увенчались успехом.

Судья Хэл Гринвалд уточнил, что издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 тыс. экземпляров этой книги. Гринвалд считает, что при данных обстоятельствах отзыв всех экземпляров из книжных магазинов, библиотек и цифровых накопителей «представляется невыполнимой задачей».

Мэри Трамп уже не в первый раз делится информацией о своей семье и президенте. В 2018 году расследование The New York Times об участии Трампа в мошеннических схемах по уходу от налогов получило Пулитцеровскую премию. Конфиденциальные документы по этому делу изданию передала его племянница.

Книга Мэри Трамп действительно вышла очень личной. Мэри — дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

В центре мемуаров — сложные отношения внутри семьи Трампом. Мэри описывает, как отец Дональда и Фреда, Фред Трамп-старший, влиял на своих детей, во что это вылилось, и какие трудные взаимоотношения существовали между братьями.

Сама Мэри Трамп — бакалавр и магистр по английской литературе. Кроме того, она защитила кандидатскую диссертацию по клинической психологии в Университете Адельфи. Применяя свои навыки, автор ставит сразу несколько диагнозов президенту США — нарциссизм, асоциальное расстройство личности, социопатию и зависимое расстройство личности, наряду с невыявленным диагнозом неспособности к обучению, которая, вероятно, мешает способности президента США обрабатывать информацию.

Все это она связывает с влиянием своего деда на его сыновей. Фреда-старшего она называет «высокофункциональным социопатом», который демонстрировал резкость, безразличие и попытки контролировать всех. У старшего Трампа, по ее словам, отсутствовали «реальные человеческие чувства». Дональд, глядя на это, пытался противостоять давлению отца, но полностью подвергся его влиянию.

«Дональд воспринимает любое возражение как вызов и лишь усугубляет свое поведение, которое вызывает такую реакцию. Для него критика — это как бы разрешение вести себя еще хуже. Фред в конечном итоге стал уважать упрямство Дональда, потому что это говорило о той жесткости, которой он добивался от своих сыновей», — пишет писательница.

Фред Трамп, по ее словам, привил и укрепил худшие качества своего среднего сына — издевательство, неуважение к окружающим, отсутствие эмпатии, незащищенность и самовосхваление.

Мэри Трамп сообщает, что главными ценностями ее семьи всегда были привилегии и деньги, ложь считалась правильной, а извинения — слабостью. В семье Трампов считалось, что каждый обязан быть «убийцей» — то есть совершенно неуязвимым.

Отец автора Фредди Трамп, по ее словам, постоянно подвергался издевательствам со стороны отца из-за того, что не оправдал его ожиданий. Как старший сын, он должен был возглавить семейный бизнес, но вместо этого стал пилотом.

«Фредди просто не был тем, кем хотели, чтобы он был, — пишет Мэри Трамп. — Фред разрушил своего старшего сына, обесценивая и унижая каждый аспект его личности и его естественных способностей, пока все, что осталось от него, — это самообвинение и отчаянная потребность угодить человеку, который ему не нужен».

В результате Фредди Трамп, страдающий от алкоголизма и сердечных заболеваний, был брошен членами его семьи, в то время как Дональд был вознесен.

И, по словам Мэри Трамп, ее дядя — Дональд Трамп, — подражая своему отцу, также пренебрежительно отнесся к старшему брату. Он высмеивал его, издевался, не присутствовал на свадьбе Фредди, и, когда он попал в больницу, нынешний президент США был слишком занят, чтобы навестить его.

«Пока мой отец лежал, умирая один, Дональд ходил в кино», — пишет Мэри Трамп.

Конечно, основная часть книги касается личности президента США. Мэри Трамп приводит некоторые истории о взрослении Дональда Трампа: как он заплатил другу, чтобы тот сдал SAT (академический оценочный тест для поступления в высшие заведения США) вместо него, как, несмотря на свое состояние, Трамп и его жены экономили на рождественских подарках или о том, как он сделал сальный комплимент в адрес Мэри в присутствии своей супруги.

Она также пишет, что неучастие матери в воспитании Дональда Трампа, вызвало у него «мощные, но примитивные» механизмы выживания, в том числе враждебность, агрессию, безразличие и пренебрежение.

«Не в состоянии удовлетворить свои эмоциональные потребности, он стал слишком искусен в том, чтобы действовать так, как будто у него их никогда не было», — пишет автор.

«Его [Дональда Трампа] эго — хрупкая вещь, которая должна поддерживаться каждый момент, потому что он глубоко знает, что он не тот, кем он себя считает, — утверждает Мэри Трам. — Он знает, что его никогда не любили».

Она также проводит параллели между поведением Дональда и поведением ее отца, рассказывая, как Фред Трамп всегда заставлял своих клиентов и посетителей приходить к нему либо в его бруклинский офис, либо в его дом, где он оставался сидеть, пока они стояли. Фред Трамп часто использовал гиперболы во время разговора: «Все было «великолепно», «фантастично» и «идеально». Именно такими словами президент часто характеризует какие-либо международные встречи или переговоры. Профессиональные привычки отца и сына Мэри Трамп тоже считает схожими: «Работать с судьями, лгать, обманывать — для Фреда это была законная тактика ведения бизнеса».

При этом она также описывает, как Дональд Трамп потешался над своим отцом, когда тот стал страдать от болезни Альцгеймера.

В целом, племянница президента США считает, что все его действия до сих пор направлены на поиски одобрения уже умершего отца.

«Каждое из преступлений Дональда стало прослушиванием перед его отцом, как если бы он говорил: «Видишь ли, папа, я самый жесткий. Я убийца», — пишет она.