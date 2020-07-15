Вернуть Львов: Вован и Лексус разыграли польского президента

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду. Как сообщает газета «Известия», телефонные хулиганы представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поздравили политика с победой.

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Они также спросили его, как пандемия коронавируса повлияла на польские выборы. Дуда в ответ заявил, что COVID-19 на предвыборной кампании «никак не сказался». Основной источник коронавируса в стране, по его словам – украинские иммигранты.

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев», – заявил Дуда, добавив, что ситуация находится под контролем.

Кроме того, псевдо-Гутерриш спросил Дуду о борьбе с советскими памятниками в Польше — но, по словам польского президента, с монументальным наследием СССР в стране никто не борется. Кроме того, он заявил, что Польша была оккупирована Советским Союзом после Второй Мировой войны.

Пранкеры в ответ заявили, что ряд польских городов — например, Львов — вошли в состав Украины. Они предложили вернуть их Польше, но Дуда «сильно разволновался и начал заикаться», отвечая отрицательно. Он добавил, что эти города уже давно стали украинскими и «вопрос закрыт».

Вован и Лексус — известные российские пранкеры, на счету которых уже десятки розыгрышей. 1 января 2018 жертвой Вована и Лексуса уже не в первый раз стал президент Украины Петр Порошенко. Под бой курантов российским пранкерам пришла в голову идея поздравить украинского лидера с наступившим Новым годом, представившись при этом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ничего не подозревающий Порошенко пришел в восторг — как отметили сами пранкеры, в начале беседы он даже не сдержался и сказал «Вау!» По словам Владимира «Вована» Кузнецова, Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом». Под конец непродолжительного разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко «пить не особо много водки и горилки». После этих слов запись резко оборвалась.

В феврале 2017 года российские пранкеры также сумели поговорить с членом палаты представителей США Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкеры пожаловались ей на «вмешательство Москвы во внутренние дела страны Лимпопо». Уотерс так и не поняла, что ее разыгрывают, и пообещала разобраться в ситуации.

Снос советских памятников в Польше сильно беспокоит Кремль, да и в самой стране вызывает разногласия. В марте 2020 года поляк спас советский памятник «Уничтожившим гитлеризм», перенеся его на свой участок.

Памятник солдатам находился в парке города Велюнь. Он представлял из себя две фигуры солдат высотой в несколько метров. Мужчина перенес его к себе на участок в поселок Млыниско, поскольку из-за декоммунизации в Польше его должны были снести.

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — заявил он. Мужчине пришлось нанят бригаду рабочих, чтобы перенести памятник. Возле он повесил табличку «спаси от забвения».

В феврале посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения между Россией и Польшей ухудшились за последние несколько лет из-за постоянных попыток Варшавы переписать историю.

Историческая концепция, которую Польша пытается продвинуть, такова: СССР уравнивается с Третьим Рейхом, а роль русских «умаляется». «Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне», — напомнил российский посол.

Одним из поводов к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале прошлого сентября — в документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». Россия названа в резолюции «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма».