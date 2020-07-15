Разогнались: в Минске начались массовые протесты из-за выборов

Белорусская милиция задержала около 200 человек, принимавших участие в несанкционированной акции солидарности, проходившей вечером 14 июля в центре Минска. Как сообщает правозащитный центр «Весна», среди задержанных также 10 журналистов и один гражданин России.

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Люди стали собираться в разных районах белорусской столицы, желая выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, получившими отказ в регистрации кандидатами в президенты.

Милиционеры предупреждали граждан о «незаконном характере» их протеста. Задержания начались в районе 8 часов вечера. Возле площади Победы между местным ОМОНом и демонстрантами произошли стычки — люди пытались помешать задержаниям.

Пешеходы, вышедшие на улицы, громко хлопали в ладоши, автомобилисты сигналили, а минские велосипедисты звонили в звонки. Белорусские силовики также перекрывали движение автомобилей по центральному проспекту, какое-то время не работали расположенные рядом с ним станции метро.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. Центизбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая бессменного главу республики Александра Лукашенко.

Призывы выйти на улицы стали появляться в соцсетях сразу после отказа ЦИК регистрировать кандидатуры.

В качестве официальной причины отказа Бабарико комиссия назвала ошибки в декларации о доходах — там не были указаны кэшбек от «Белгазпромбанка» и доходы по вкладам и по облигациям Минфина. Кроме того, из Комитета госконтроля в ЦИК поступило письмо, в котором говорилось об «участии Бабарико в преступной группе». При этом у Бабарико признали действительными 165 тыс. подписей из собранных им 365 тысяч.

Из-за нехватки подписей не допустили до регистрации и Валерия Цепкало. ЦИК признал браком более 50% из поданных им 160 тыс. подписей. Политик намерен опротестовать это решение в суде.

Белорусские граждане, помимо Лукашенко, могут также проголосовать за бывшего депутата Анну Канопацкую, главу «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергея Черечня, сопредседателя общественного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева и супругу находящегося под арестом известного блогера Сергея Тихановского — Светлану Тихановскую.

Она протесты поддержала, а действия властей осудила. «Люди вышли за свое желание жить в свободной стране, за желание иметь честные выборы. Зачем вы своими действиями разжигаете в сердцах людей еще больше негативных эмоций к системе?» — возмутилась Тихановская.

«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… И мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы уже «Саша 3%» написали на майках.

Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — говорил в конце июня Лукашенко.

Кроме того, он признал, что блогер Сергей Тихановский был задержан по его распоряжению. «Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — заявил белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил о «вмешательство извне» в белорусские выборы. По мнению президента Белоруссии, на выборы в республике хотят повлиять «кукловоды» в Польше и России. «Эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России. «Можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более — в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника», — подчеркнул представитель Кремля.

Лукашенко также заявлял, что власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние «кукловоды». «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси», — сказал он.

Александр Лукашенко занимает пост главы республики с 1994 года. За прошедшие 25 лет он переизбирался четыре раза. Так, на выборах в 2015 году, за его кандидатуру проголосовали 83,49% избирателей при явке почти 90%.