Братская война: Ливия ждет вторжения армии Египта

Палата представителей Ливии, контролирующая восточную часть страны, направила в Египет официальный запрос с просьбой оказать Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара военную помощь.

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Как отмечается на сайте ливийского парламента, эта просьба связана с «прямым военным вторжением Турции и нарушением суверенитета Ливии». Анкара официально поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, которое контролирует западную часть страны.

«Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона.

Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран»,

— говорится в заявлении парламента.

Египет на низком старте

В самом Египте настроения также остаются довольно воинственными. Собственно, в заявлении ливийского парламента указывается, что оно сделано в поддержку слов египетского президента Абделя Фаттах Ас-Сиси в конце июня.

Тогда он, во время смотра войск на одной из баз в Западном военном округе заявил о возможности военного вмешательства в ливийский конфликт ради «прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ».

В качестве «красной линии», которую нельзя пересекать, египетский лидер обозначил стратегически важные подконтрольные ЛНА город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. До тех пор Египет оставляет за собой право при необходимости вооружать и обучать ливийские племена на востоке страны.

Ас-Сиси не сомневается в легитимности своих намерений. Кроме того, именно тогда он указал, что интервенция состоится только, если его попросят об этом сами ливийцы.

И, хотя формально такая просьба была получена, разумеется, далеко не все граждане раздираемой внутренним конфликтом страны будут рады интернациональной поддержке. В ПНС заявления Ас-Сиси назвали «посягательством на суверенитет» и «объявлением войны».

При этом, по данным телеканала Al Arabiya, Каир активно ведет переговоры с Европой для противодействия «турецкому вторжению в Сирт». Соответствующее предупреждение Анкаре уже было направленно, как утверждают источники телеканала, даже в НАТО выступают за уход Турции из Сирта.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин,

на самом деле Египет вмешивается в конфликт в Ливии еще с 2014 года вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией на стороне ЛНА.

«Заявление Ас-Сиси — результат того, что армия Хафтара была выдавлена с подступов к Триполи и вынуждена была отступить. Таким образом эти страны оказались в ситуации, когда их инвестиции в ЛНА фактически обнулились. Поэтому встал вопрос о том, как быть дальше — продолжать путь поддержки Хафтара или менять позиции. Слова президента Египта о возможности военного вмешательства связаны не столько с Ливией, сколько с Турцией», — отмечает эксперт.

О готовности Каира к военным действиям говорят не только пламенные речи национального лидера. Уже в начале июля на приграничной с Ливией территории Египет провел масштабные военные учения с говорящим названием «Решимость 2020». В этих маневрах приняли участие все рода египетских вооруженных сил.

Военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук отмечает, что военные учения и отработка высадки десанта показывают, что Каир готовит военную операцию. «Характер военных учений ВС Египта, их масштаб... и виды вооружений указывают на то, что Египет начал стратегическую подготовку к основной военной операции», — сказал Марзук РИА «Новости».

Ливийская паутина

Интерес Египта в ЛНА вполне объясним. В первую очередь, Каир беспокоит вопрос внутренней безопасности: ПНС активно поддерживают запрещенную в РФ организацию «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), которых Каир включил в список террористических организаций еще 7 лет назад.

С представителями этого движения у властей Египта связаны не самые лучшие воспоминания: как минимум волна протестов и насилия по всей стране после свержения президента Мухаммеда Мурси — представителя «Братьев-мусульман», — путем государственного переворота в 2013 году.

Кроме того, Ливия является соседом Египта на африканском континенте: боевые действия там отражаются на безопасности египетской территории в целом.

Помимо этого, как и для других игроков, для Египта важен экономический аспект. Не стоит забывать, что Ливия остается страной с крупнейшим запасом нефти в Африке. Затяжной конфликт понизил ее добычу, но на запасах никак не отразился.

В свою очередь Анкара преследует в африканской республике собственные интересы, в частности, желая получить доступ к шельфу в Средиземном море с помощью ПНС. Кроме того, в Турции поддерживают «Братьев-мусульман», да и в целом определенные претензии на Ливию укладываются в неофициально проводимую Анкарой политику неоосманизма, предусматривающую наращивание турецкого влияния на территориях бывшей Османской империи.

Турция вряд ли собирается отступать от своих интересов в Ливии. Анкара еще во время правления Муаммара Каддафи вложила крупные средства в республику и явно желает окупить потраченные средства.

При начале египетской кампании в Ливии к ней, вероятно, подключатся региональные союзники Каира — Эр-Рияд и Абу-Даби. На стороне Турции же будет выступать Катар, в частности, из-за их идейной поддержки «Братьев-мусульман».

Таким образом и так достаточно затянувшийся ливийский конфликт скорее всего получит новое развитие, в целом повысив напряженность в регионе. Основной точкой соприкосновение для сторон станет контроль над простирающемся от Сирта до ворот Бенгази «нефтяным полумесяцем», который они не собираются делить.

«Столкновение с Турцией приведет к колоссальному взрыву проблем военного характера на всем Ближнем Востоке. Сейчас регион переживает не лучшие времена в своей истории, и это чревато последствиями, в основном, нежелательными», — отмечает Андрей Чупрыгин.

Надежды на мир

При этом на официальном уровне Египет и Турция все же не видят возможности военного решения конфликта в Ливии. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны в ходе последних телефонных контактов подтвердили бесперспективность этого пути.

«И тот, и другой мой коллега однозначно высказались в пользу именно такого подхода: отсутствие военного решения необходимо всем признать, надо садиться за стол переговоров и искать приемлемые для всех договоренности», — подчеркивал министр.

Ас-Сиси ранее также выступал с инициативой о преодолении кризиса в Ливии. Предложения Каира предусматривали полное прекращение огня в Ливии с 8 июня и вывод всех иностранных наемников с территории страны. Кроме того, египетская сторона предложила распустить вооруженные формирования и передать их оружие ЛНА, чтобы силы Хафтара «взяли на себя ответственность и миссию по обеспечению безопасности» в республике.

Каирская инициатива также включала в себя равноправное представительство всех регионов Ливии в президентском совете, который необходимо избрать под эгидой ООН.

Кроме того, предлагалось объединить все государственные институты Ливии и принять конституционную декларацию. Помимо этого, Египет призвал продолжить в Женеве переговоры совместной военной комиссии Ливии в формате «5+5».

Это предложение президент Египта озвучил 6 июня по итогам встречи с главой ЛНА и спикером ливийской палаты представителей Акилой Салехом. Принятие обозначенных положений по урегулированию в Ливии станет «началом нового этапа на пути к возвращению к безопасной и нормальной жизни» в этой стране, приводит слова Ас-Сиси портал Youm7.

Но инициативу Абделя Фаттах Ас-Сиси отвергли в Триполи. Глава Высшего государственного совета, который действует совместно с ПНС, Халед аль-Мешри подчеркнул, что ливийцы «не нуждаются в новых инициативах» и отверг попытку фельдмаршала Халифы Хафтара вернуться к переговорам.

В то же время сам Хафтар, напротив, поддержал предложение Ас-Сиси. Эту инициативу приветствовало и российское посольство в Египте. «Ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — заявил РИА «Новости» замглавы МИД Михаил Богданов.

Впрочем, как именно будет развиваться процесс урегулирования и удастся ли сторонам прийти к мирному регулированию — вопрос достаточно спорный. Как отмечает Андрей Чупрыгин, скорее всего стороны, воющие непосредственно в Ливии, не особо контролируются своими иностранными спонсорами и союзниками. В республике наблюдается стойкое противостояние Запада и Востока, которое будет сложно свести на нет. Кроме того, даже в случае урегулирования конфликта непонятно, кто сможет стать лидером, способным объединить Ливию. Пока на политической арене таких представителей просто нет.