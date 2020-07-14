Таинственные взрывы: кто мешает Ирану получить ядерное оружие

На северо-востоке Ирана произошел взрыв на территории завода по производству сжиженного природного газа. К этому привело возгорание резервуара для газового конденсата, причины которого до сих пор неизвестны.

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Как сообщает телеканал Press TV, инцидент произошел в городе Фариман, по предварительным данным, пожар удалось потушить, а информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Возгорание на заводе по производству СПГ пополняет копилку загадочных происшествий, происходящих на территории Ирана с конца июня.

Инциденту на предприятии предшествовал взрыв в одном из жилых районов Тегерана на выходных, власти официально списали его на возгорание газовых баллонов в подвале здания, но почему они загорелись так и не пояснили.

С точки зрения обозревателя Newsweek Дэвида Бреннана, происходящие в Исламской Республике «таинственные взрывы» вызывают определенные подозрения, в особенности из-за инцидентов на ядерном объекте в Натанзе и вблизи военной базы в Парчине.

Общее количество взрывов и возгораний позволяет сделать предположение об участии некой третьей стороны, которая ведет «нечестную игру», уверен журналист, этому также способствует то, что инциденты зачастую проходили у важных военных и промышленных объектов.

Антииранская диверсия

Если рассматривать подобный вариант развития событий, то ключевой точкой возможной атаки стоит считать завод по обогащению урана в Натанзе — это центральной объект иранской ядерной программы, который в ближайшее время должен был перейти на производство современных центрифуг.

Тегеран официально заявляет, что на одном из строящихся объектов завода произошел пожар, однако ряд западных и местных СМИ сходятся на том, что в Натанзе все же прогремел взрыв. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирана, в результате инцидента был нанесен значительный ущерб инфраструктуре объекта, что может замедлить разработку и производство передовых центрифуг.

При этом Тегеран заявляет, что уже установил причину возгорания на заводе, но раскрывать ее пока не собирается. Несколько иранских чиновников заявили агентству, что инцидент стал следствием кибератаки третьей стороны, но не привели никаких доказательств и не назвали предполагаемых подозреваемых.

В числе «виновных», скорее всего, могут оказаться США и Израиль, так как подобный опыт у них уже предположительно имеется. 10 лет назад завод в Натанзе атаковали вирусом Stuxnet, что привело к нарушению в работе почти 1000 центрифуг для обогащения уранового топлива. Как писала газета The New York Times, вирус является совместной разработкой американской и израильской разведки.

В то же время, не стоит исключать, что за серией инцидентов в Иране могут стоят боевики различных террористических организации, в частности запрещенного в РФ «Исламского государства» (организация запрещена в России). В целом, у правительства Ирана также хватает врагов внутри страны — сепаратистки настроенные группировки курдских, белуджских и арабских общин списывать со счетов не стоит.

Впрочем, завод в Натанзе — один из наиболее охраняемых объектов Ирана, что несколько сужает круг возможных подозреваемых. Если рассматривать точку зрения западных СМИ, то NYT со ссылкой на источник указывает на особый интерес Израиля в данном вопросе. Тель-Авив достаточно давно заявляет об опасности иранской ядерной программы, несмотря на заверения Тегерана о ее исключительно мирном характере.

По информации издания, израильская сторона неизвестным способом разместило взрывное устройство на одном из объектов завода в Натанзе, что в итоге привело к разрушению части наземных сооружений. В спецподразделении иранского Корпуса стражей исламской революции газете подтвердили применение взрывчатки на объекте, а в Израиле не стали давать четких комментариев о возможной причастности властей к диверсии.

Кроме того, в этом также могли быть заинтересованы США, которые запустили масштабную антииранскую кампанию еще два года назад. Тогда Вашингтон покинул Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД), обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия. Диверсия в Натанзе могла бы замедлить продвижение иранской стороны в данной сфере, что играет на руку Вашингтону.

Новая сила

Появлению какой-либо конкретики по этому вопросу мешает молчание со стороны Ирана, который пока не спешит обвинять ту или иную страну в нападении, отчасти также скрывая реальные масштабы происшествия.

Отдельной переменной в истории вокруг возможного взрыва на заводе выступает появление неизвестной антиправительственной группировки под названием Homeland Cheetahs, которая, по информации «Би-би-си», взяла на себя ответственность за атаку.

Представители группировки утверждают, что совершили нападение на объект для того, чтобы саботировать правительство Тегерана, а в число их сторонников якобы входят военные диссиденты. Журналисты «Би-би-си» официально не могут подтвердить существование данной группы, но их обращение поступило в арабскую редакцию в рекордные сроки — это указывает на то, что отправитель, скорее всего, заранее знал о взрыве.

Ряд западных аналитиков не исключают, что Homeland Cheetahs могут быть прикрытием для иностранных агентов, однако пока фактов о группе слишком мало, чтобы можно было сделать окончательный вывод.

Как говорил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва призывает не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране, необходимо серьезно изучить ситуацию.

«Такого рода вещи требуют очень серьезного рассмотрения. Думаю, что самое последнее дело — это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьезный», — подчеркивал дипломат.