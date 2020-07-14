Кулеба: Киев не даст Донбассу места в конституции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «неприемлемым» включение в украинскую конституцию пунктов об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам главы украинского МИДа, Киев не намерен «удовлетворять пожелания других стран», пишет «Страна.ua».

«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными», — заявил Кулеба.

По его словам, выполнение минских соглашений должно начаться с прекращения огня, а Россия должна занять по вопросу Донбасса «конструктивную позицию».

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«Точка. <…> Начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время следует отметить, что политические реформы в части предоставления особого статуса Донбассу являются не только требованием России, но и других участников «нормандского формата» — Германии и Франции. В 2019 году Киев подписал так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, подготовленный германскими политиками. Теперь вопрос проведения выборов в регионе, охваченном войной, регулируется не только минскими соглашениями, но и «формулой».

Подписание документа 1 октября 2019 года многие СМИ назвали «сенсацией», хотя по большому счету она не внесла чего-то принципиально нового, по сути, лишь внеся понимание в порядок выполнения отдельных пунктов минских соглашений.

Документ, под которым стоит украинская подпись, подразумевает, что на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления», а до этого здесь должны пройти выборы в соответствии с украинским законодательством. Результаты выборов должны быть признаны ОБСЕ.

Подписание «формулы Штайнмайера» вызвало недовольство в среде националистически настроенной части украинского общества, что стоило рейтингов президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вероятно, по этой причине реализация документа застопорилась.

Пару дней назад заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на безопасную реинтеграцию Донбасса в состав Украины «уйдет 25 лет».

«Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны», — сказал он в интервью украинскому изданию «Главком», которое было опубликовано в субботу, 11 июля.

Резников подчеркнул, что Донбасс будет «территорией войны» как «с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей». «Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — добавил он.

Украинский политик также отметил, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются «вполне сознательными ребятами», которые настроены против Украины, так как «хотят жить в Советском Союзе».

В начале июня бывшая глава министерства юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш заявила, что вернуть Донбасс не представляется возможным.

«Ограничены все права и свободы. Жителей региона считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — сказала экс-министр. По мнению Лукаш, действующее украинское руководство не пытается сделать ничего, «чтобы хотя бы прекратить боевые действия».

Ссылаясь на отчеты ОБСЕ, Лукаш заявила о «пытках, грабежах и насилии», которые чинили украинские солдаты на территории ЛДНР.

Наконец, экс-чиновница заявила, что команда президента Владимира Зеленского «продолжает имитировать некие игры в мирный процесс». Так она прокомментировала слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который ранее заявил, что медлительность минского мирного процесса «категорически не устраивает Киев».

В конце ноября прошлого года, в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о предоставлении Донбассу особого статуса — краеугольный камень для всей Украины.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате?» — задался вопросом представитель Кремля.

Саммит «нормандской четверки» в Париже прошел в начале декабря, в переговорах приняли участие президенты РФ и Украины, а также лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Встрече во французской столице предшествовало выполнение Киевом ряда условий. Украинская сторона утвердила «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление им особого статуса. Кроме того, Киев одобрил разведение сил в двух населенных пунктах на линии разграничения и принял участие в составлении проекта итогового документа «нормандского саммита». Вместе с тем дальше Украина пока что не предприняла никаких действий.