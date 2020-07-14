«Цена за свободу»: ответит ли лидер Косова за военные преступления

Президента непризнанного Косово Хашима Тачи 14 июля ожидает новый допрос от следователей Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов. Политик прибыл в Гаагу для дачи показаний накануне, его первое общение с представителями SPO продолжалось более шести часов, но не привело к каким-либо конкретным результатам.

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Как заявил сам Тачи по завершению допроса, между адвокатами и прокурорами произошел обмен информацией по различным техническим вопросам. В частности, в ходе обсуждения затрагивалась тема Армии освобождения Косово (ОАК), действовавшей в период войны 1998-1999 годов, глава Косово как раз входит число ее основателей.

Представители SPO не дали никаких комментариев относительно допроса, воздержались от общения с журналистами и юристы Тачи. Да и сам президент ограничился формальными фразами, отдельно подчеркнув, что процесс дачи показаний будет продолжен.

Его визит в Гаагу стал следствием обвинения со стороны специального прокурора по Косого, опубликованного 24 июня. Информация о нарушениях со стороны Тачи не приводиться, однако утверждается, что жертвами преступлений президента Косова стали почти 100 человек.

«Это косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других национальностей и политические оппоненты. Обвинительное заключение (…) подготовлено после длительного расследования, и в нем подчеркивается, что офис специального прокурора может в полной мере доказать все выдвинутые обвинения», — говорится в заявлении SPO.

В ведомстве также отметили, что соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косову 24 апреля, а по делу о военных преступлениях также проходит бывший спикер парламента страны, вице-президент правящей Демократической партии Косово Кадри Весели и ряд других представителей республики, имена которых пока не раскрываются.

Публикацию этой информации вполне можно назвать неожиданной, поскольку фактически офис специального прокурора, пойдя на этот шаг, отошел от протокола. Согласно процедуре, обвинения подлежат обнародованию лишь после проверки со стороны палаты предварительного производства, которая вполне может признать аргументы прокуроров недостаточными.

Впрочем, в инстанции свое решение объяснили тем, что Тачи вместе с Весели неоднократно пытались сорвать работу SPO, что, собственно, и вынудило прокуроров практически нарушить существующий регламент.

В Косово обвинения в отношении президента восприняли крайне скептически, ряд сторонников Тачи даже собрались перед зданием Специальной прокуратуры международного суда по Косово в Гааге в день его допроса, выразив протест действиям SPO. Активисты назвали обвинения против лидера страны заговором.

Тачи же в преддверии допроса заверил своих сторонников и собравшихся журналистов, что он готов принять новый вызов и добиться успеха ради своей семьи, народа и страны. «Никто не может переписать историю. Это цена за свободу», — объявил президент Косово, перед зданием SPO.

Военные преступления

Обвинения в отношении представителей ОАК — явление отнюдь не новое. Армию освобождения Косового подозревают в причастности к торговле человеческими органами, преступлениях против косовских сербов и «предателей» среди албанцев, торговле наркотиками и контрабанде оружия.

Если говорить о причастности Тачи к деятельности ОАК, то о его преступлениях спецдокладчик ПАСЕ Дик Марти говорил еще 10 лет назад, в частности, обвиняя лидера Косово в руководстве албанскими мафиозными группировками, которые как раз занимались продажей органов, наркотиков и оружия.

Сам президент непризнанный республики подобные подозрения всячески отрицал, указывая на то, что Марти не смог назвать имени хотя бы одного свидетеля его «преступлений». Власти Косово всячески поддерживали линию Тачи, однако их возмущение не помешала Совету Европы принять резолюцию на основе доклада Марти в 2011 году.

Спустя пять лет в Гааге появился SPO, который сосредоточился на расследовании деятельности ОАК во время войны. К 2020 году спецпрокуроры взяли показания у почти 200 бывших боевиков косовоалбанской организации. Среди них — бывший полевой командир и экс-премьер Косово Рамуш Харадинай, ушедший в отставку в июле прошлого года после получения повестки. История сотрудничества политика с судом достаточно короткая, изначально он поехал в Гаагу давать показания, но впоследствии воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.

К слову, Тачи формально поддерживал создание международного суда по Косово четыре года назад, но поменял свою точку зрения в 2017 году и призвал к его роспуску. Отношения у президента республики и SPO можно назвать особыми, два года назад глава республики связал формирование суда с международным принуждением. Он также посетовал на пустые обещания о либерализации визового режима с ЕС и ускорении переговоров о членстве Косово в объединении.

Как говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выдвижение обвинений в отношении Тачи продемонстрировало несостоятельность косовской государственности.

«В тягчайших преступлениях обвиняются фигуранты, многие годы возглавляющие властные институты в Приштине. Именно эти уголовные элементы непосредственно организовали в 2008 году одностороннее провозглашение косовской независимости, нелегитимность которой вполне очевидна и имеет международно-правовую базу», — сказала дипломат.

Москва убеждена, что все замешанные в преступлениях лица, должны предстать перед лицом правосудия, подчеркивала Захарова, они обязаны понести заслуженное наказание независимо от того, какие должности занимают на данный момент.

Если предполагаемые преступления Тачи будут доказаны, то фактически основной тезис властей Косово о борьбе за справедливость и независимость будет поставлен под сомнения — он будет выглядеть как попытка оправдать военные преступления борьбой за свободу.

В этом случае ЕС окажется в несколько неудобном положении как активный сторонник создания SPO и один из главных борцов за «признание» Косово.

Удар по урегулированию

Действия косовский властей, в целом, можно назвать несостоятельными по одной причине.

Основным итогом появление громких обвинений в отношении Тачи стала фактическая остановка диалога Приштины и Белграда под эгидой США, который в последнее время проходил в позитивном ключе. Заявление SPO сорвало предстоящие переговоры лидера Косова и президента Сербии Александара Вучича, которые должны были состояться в Вашингтоне 27 июня.

Тачи и премьер-министр непризнанной республики Авдулла Хоти отменили свой визит в столицу США, что впоследствии привело к отмене поездки и сербской делегации. Перенос или даже возможный отказ от переговоров на неопределенный срок является достаточно удручающем обстоятельством, поскольку Вашингтону действительно удалось сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования.

С марта по апрель благодаря организации личной встречи Тачи и Вучича в Вашингтоне в присутствии зятя и советника президента США Джареда Кушнера стороны достигли консенсуса по территориальному вопросу — договорившись обменять север Косова, который населяют в основном сербы, на долину Пречево с албанским населением.

Следом за этим шагом последовало решение еще одного критически важного вопроса — урегулирования спора вокруг 100%-х пошлин на сербские товары, введенных властями Косово в 2019 году. Приштина отменила ограничения после вмешательства американской Millennium Challenge Corporation, пообещавшей заморозить выделенные для непризнанной республики средства в случае продолжения подобной санкционной политики.

Новые переговоры, как ожидалось, могли еще больше сыграть в пользу двусторонних отношений, но в итоге стали провальными для США. Впрочем, отмена встречи Тачи и Вучича в Вашингтоне сыграла в пользу другого мирового игрока — Евросоюза.

Пока американская сторона вплотную занялась организацией новой встречи представителей Сербии и Косово, европейцы успели вернуть себе первые позиции в процессе урегулирования. Учитывая, что переговоры между Приштиной и Белградом начались девять лет назад именно под давлением Брюсселя, ЕС не мог оставить этот процесс на попечение США.

10 июля по инициативе Германии и Франции Европа провела онлайн-саммит по возобновлению диалога сторон, где Косово вместе с Сербией подтвердили настрой на нормализацию отношений, хотя, как отмечал Вучич, ряд требований Приштины были достаточно бессмысленными.

Через несколько дней при поддержке ЕС были проведены виртуальные переговоры президента Сербии и премьера Косово. Как заявил спецпредставитель Брюсселя по диалогу сторон Мирослав Лайчак, Белград и Приштина смогли согласовать основные элементы диалога.

«Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косово возобновился после перерыва в 20 месяцев», — подчеркнул дипломат.

При этом новые переговоры уже назначены на 16 июля, их тема уже предварительно согласована обеими сторонами. То есть неожиданное объявление спецпрокуратуры международного суда формально привело к переходу эстафеты в вопросе урегулирования обратно к Евросоюзу, тем самым спутав карты властям США и лично американскому президенту Дональду Трампу.

До президентских выборов в США осталось меньше пяти месяцев, и действия Вашингтона стоит рассматривать в рамках текущей избирательной кампании. Урегулирование конфликта между Косово и Сербией, скорее всего, помогут Трампу заработать несколько очков на международной арене и в глазах американцев — однако усиление президента не слишком выгодно Европе, уставшей от его неоднозначных решений и действий без оглядки на интересы своих союзников.

Срыв диалога

Впрочем, если отбросить недовольство ЕС в отношении политики Трампа, то немаловажным фактом в данном вопросе также выступает разница в подходах Брюсселя и Вашингтона к урегулированию косовского вопроса. Если США продвигают сделку с обменом территорий, для Евросоюза такой шаг является неприемлемым, о чем не раз говорила канцлер Германии Ангела Меркель.

Брюссель уверен, что стороны должны самостоятельно найти путь к разрешению противоречий путем диалога, начав его со вступления Косово в ряд международных организаций.

В этой части переговоров мешает нежелание Белграда допустить участия Приштины в глобальных структурах, что практически ознаменуют полноценное признание Косово, против чего выступает Сербия.

При этом стоит отметить, что косовская сторона в урегулировании спорных моментов больше опирается именно на Вашингтон, это также не идет на пользу диалогу сторон под эгидой Евросоюза. Однако отказ Белграда и Приштины от переговоров сулит им заморозку вступления в объединения, что крайне невыгодно для обеих стран.

Формально появление обвинений в отношении Тачи незадолго до встречи в столице США можно объяснить вмешательством Европы. Как говорил «Газете.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, такой вариант нельзя исключать из-за раздражения некоторых политических сил в ЕС от участия Вашингтона в этом процессе.

Также стоит учитывать сопротивление американской позиции внутри Сербии — ряд западных аналитиков связывают протесты в Белграде не только с решением властей ввести новые ограничения для борьбы с пандемией коронавируса, но и переговорами о передаче территорий Косову.

Этот вопрос крайне чувствителен для сербов, так как именно конфликт косовской ОАК с сербской армией стал причиной бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, что впоследствии привело к окончательному распаду страны на Сербию и Черногорию. Последовавшее за этим одностороннее объявление независимости Косова окончательно вбило клин между косовскими албанцами и сербами.