«Жестоко и негуманно»: США возвращают смертную казнь

В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне. Приговор Даниелу Льюису Ли, убившему 24 года назад семью из трех человек, должен быть приведен в исполнение 13 июля, это решение подтвердил апелляционный суд по седьмому федеральному округу США.

Реклама

Вмешательство апелляционного суда потребовалось из-за попытки родственников жертв перенести дату процедуры Ли. Они подали соответствующее прошение в окружной суд Индианы, объяснив это тем, что желают присутствовать на казни, но боятся заразиться коронавирусом. Окружной судья прислушался к их просьбе, однако в апелляционном суде его решение сочли неверным.

«Никакое законоположение не дает [родственникам] права присутствовать на казни Ли. Не говоря уже о том, что казнь не предполагает публичности процесса… Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить», — отмечается в материалах суда.

Впрочем, родственники жертв с этим не согласны и рассчитывают все же добиться переноса казни, но уже через Верховный суд США. По данным CNN, они готовят соответствующее прошение без особых изменений — главной причиной остается коронавирус. Учитывая, что до исполнения приговора остается меньше 24 часов, неизвестно будет ли их попытка успешной.

Ли — лишь первый преступник, который должен быть казнен на этой неделе в США. Исполнения высшей меры наказания ожидают еще несколько заключенных, в основном, осужденные за убийства детей и действия сексуального характера — так что формально цикл смертельных казней на федеральном уровне все же будет возобновлен.

Возвращение США к данной практике уже раскритиковали в Евросоюзе. С точки зрения Брюсселя, администрация Трампа должна пересмотреть свое решение и не переходить к применению смертельной казни на федеральном уровне.

«Это жестокое и негуманное наказание, несовместимое с неотъемлемым правом человека на жизнь, оно также не является эффективным сдерживающим фактором в сфере борьбы с преступностью и является необратимым. Евросоюз твердо выступает против смертной казни в любое время и при любых условиях», — подчеркивается в заявлении ЕС.

Неофициальный мораторий на применение смертной казни на федеральном уровне в США действовал с 2003 года. Основным препятствием для исполнения приговоров стали споры вокруг правил использования смертельных инъекций, однако еще год назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить подобную практику. Тогда к «вышей мере» были приговорены более 60 человек в федеральных тюрьмах, что, в целом, составляет малую часть осужденных — подавляющее большинство дел находится в юрисдикции штатов и исполнение смертной казни уже зависит от местного законодательства.

Возврат к казни

Окончательное решение о возвращении высшей меры наказания власти США приняли в июне 2020 года. Генеральный прокурор Уильям Барр распорядился привести в исполнение приговоры для четырех преступников, одним из которых как раз и был Ли.

«Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — говорил Барр.

По его решению, троих преступников казнят в июле, четвертого — в конце августа. Это предполагалось сделать еще в начале года, однако администрация Трампа столкнулась сопротивлением со стороны защиты преступников и местных властей.

Помимо Ли, в число первых казненных войдут Уэсли Ира Пурки, Дастин Ли Хонкен и Кит Дуэйн Нельсон. Все они признаны виновными за убийства детей или подростков, в ряде случаев фигурируют и аналогичные действия в отношении взрослых. Они совершили настолько серьезные преступления, что следствием занимались федеральные власти.

По вопросу смертной казни американское общество расколото практически пополам, согласно июньскому опросу Gallup, данную меру поддерживают 54% респондентов. Среди противников высшей меры наказания преобладают сторонники Демократической партии, а поддерживают ее большинство республиканцев.

При этом ранее в число сторонников смертной казни входил бывший вице-президент США Джо Байден — участник предвыборной гонки от демократов, — хотя в последнее время политик утверждает, что давно пересмотрел свои взгляды. Одно из положений его кампаний как раз относится к необходимости отмены высшей меры наказания.

В отличии от своего будущего соперника, Трамп своих взглядов на эту проблему не скрывает. Он многие годы является сторонником смертной казни, в 1990 году даже выкупил рекламную полосу в издании The New York Times, чтобы призвать к данному виду наказания для группы подростков, которых обвинили в убийстве женщины в Центральном парке.

Активная борьба со смертной казнью велась в США в 1960-х годах, что в итоге привело к мораторию на ее применение, примененному в 1972 году. Однако через четыре года Верховный суд отменил это положения для ряда штатов, а в конце 1980-х и вовсе снял все ограничения.

Штатный вопрос

Впоследствии местные власти начали самостоятельно принимать решение о сохранении или отмене «высшей меры» наказания. В настоящее время запрет на ее исполнения существует в 22 из 50 штатов. Последним к этому списку в марте нынешнего года присоединился Колорадо, губернатор Джаред Полис подписал законопроект, запрещающий высшую меру наказания, и заменил смертные приговоры трем заключенным на пожизненное наказание.

«Некоторые жители согласны с моим решением, а другие нет, я надеюсь, что оно обеспечит ясность и определенность для продвижения закона вперед», — отмечал политик.

Впрочем, в других штатах власти не столь гуманно относятся к осужденным за особо тяжкие преступления. Только за прошлый год 22 человека казнили в Алабаме, Джорджии, Теннеси и Южной Дакоте. В список особо ярых сторонников смертной казни стоит включить и Техас, где во времена губернатора Джорджа Буша-младшего были вынесены 140 смертельных приговоров и только одно помилование.

При этом один из главных аргументов сторонников смертной казни в том, что подобная мера — адекватное наказание за убийство других людей. Противники высшей меры наказания вполне резонно опасаются возможности казни невиновного человека. Вероятность ошибки существует всегда, по подсчетам Американского союза гражданских свобод, с 2011 по 2019 год более 270 человек были неверно осуждены за различные преступления, в том числе 17 из них приговорили к смертной казни.

В связи с восстановлением исполнения высшей меры наказания на федеральном уровне, скорее всего, в США вновь вспыхнут дискуссии по этой теме. Вероятно, эта тема может стать частью избирательной кампании, так как до новых президентских выборов остается меньше пяти месяцев. Основные акценты Трампа и Байдена в этом плане уже расставлены — действующий президент будет на стороне смертной казни, а его оппонент резко против.