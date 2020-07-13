«Жестоко и негуманно»: США возвращают смертную казнь

Суд в США не дал отсрочить первую за 17 лет смертную казнь

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США впервые за 17 лет возвращаются к практике проведения смертной казни на федеральном уровне. Четыре преступника будут подвергнуты высшей мере наказания до конца лета, все они связаны с убийствами детей. Возврат США к смертной казни уже вызвал недовольство Евросоюза, и, скорее всего, станет одной из тем американской предвыборной кампании. При этом среди американцев все еще преобладает число сторонников высшей меры наказания, хотя число штатов с прямым запретом казни уже выросло до 22.

В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне. Приговор Даниелу Льюису Ли, убившему 24 года назад семью из трех человек, должен быть приведен в исполнение 13 июля, это решение подтвердил апелляционный суд по седьмому федеральному округу США.

Вмешательство апелляционного суда потребовалось из-за попытки родственников жертв перенести дату процедуры Ли. Они подали соответствующее прошение в окружной суд Индианы, объяснив это тем, что желают присутствовать на казни, но боятся заразиться коронавирусом. Окружной судья прислушался к их просьбе, однако в апелляционном суде его решение сочли неверным.

«Никакое законоположение не дает [родственникам] права присутствовать на казни Ли. Не говоря уже о том, что казнь не предполагает публичности процесса… Ничего в законодательстве не дает права истцам просить о переносе казни Ли на то время, в которое они могли бы или хотели ее посетить», — отмечается в материалах суда.

Впрочем, родственники жертв с этим не согласны и рассчитывают все же добиться переноса казни, но уже через Верховный суд США. По данным CNN, они готовят соответствующее прошение без особых изменений — главной причиной остается коронавирус. Учитывая, что до исполнения приговора остается меньше 24 часов, неизвестно будет ли их попытка успешной.

Ли — лишь первый преступник, который должен быть казнен на этой неделе в США. Исполнения высшей меры наказания ожидают еще несколько заключенных, в основном, осужденные за убийства детей и действия сексуального характера — так что формально цикл смертельных казней на федеральном уровне все же будет возобновлен.

Возвращение США к данной практике уже раскритиковали в Евросоюзе. С точки зрения Брюсселя, администрация Трампа должна пересмотреть свое решение и не переходить к применению смертельной казни на федеральном уровне.

«Это жестокое и негуманное наказание, несовместимое с неотъемлемым правом человека на жизнь, оно также не является эффективным сдерживающим фактором в сфере борьбы с преступностью и является необратимым. Евросоюз твердо выступает против смертной казни в любое время и при любых условиях», — подчеркивается в заявлении ЕС.

Неофициальный мораторий на применение смертной казни на федеральном уровне в США действовал с 2003 года. Основным препятствием для исполнения приговоров стали споры вокруг правил использования смертельных инъекций, однако еще год назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить подобную практику. Тогда к «вышей мере» были приговорены более 60 человек в федеральных тюрьмах, что, в целом, составляет малую часть осужденных — подавляющее большинство дел находится в юрисдикции штатов и исполнение смертной казни уже зависит от местного законодательства.

Возврат к казни

Окончательное решение о возвращении высшей меры наказания власти США приняли в июне 2020 года. Генеральный прокурор Уильям Барр распорядился привести в исполнение приговоры для четырех преступников, одним из которых как раз и был Ли.

«Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», — говорил Барр.

По его решению, троих преступников казнят в июле, четвертого — в конце августа. Это предполагалось сделать еще в начале года, однако администрация Трампа столкнулась сопротивлением со стороны защиты преступников и местных властей.

Помимо Ли, в число первых казненных войдут Уэсли Ира Пурки, Дастин Ли Хонкен и Кит Дуэйн Нельсон. Все они признаны виновными за убийства детей или подростков, в ряде случаев фигурируют и аналогичные действия в отношении взрослых. Они совершили настолько серьезные преступления, что следствием занимались федеральные власти.

По вопросу смертной казни американское общество расколото практически пополам, согласно июньскому опросу Gallup, данную меру поддерживают 54% респондентов. Среди противников высшей меры наказания преобладают сторонники Демократической партии, а поддерживают ее большинство республиканцев.

При этом ранее в число сторонников смертной казни входил бывший вице-президент США Джо Байден — участник предвыборной гонки от демократов, — хотя в последнее время политик утверждает, что давно пересмотрел свои взгляды. Одно из положений его кампаний как раз относится к необходимости отмены высшей меры наказания.

В отличии от своего будущего соперника, Трамп своих взглядов на эту проблему не скрывает. Он многие годы является сторонником смертной казни, в 1990 году даже выкупил рекламную полосу в издании The New York Times, чтобы призвать к данному виду наказания для группы подростков, которых обвинили в убийстве женщины в Центральном парке.

Активная борьба со смертной казнью велась в США в 1960-х годах, что в итоге привело к мораторию на ее применение, примененному в 1972 году. Однако через четыре года Верховный суд отменил это положения для ряда штатов, а в конце 1980-х и вовсе снял все ограничения.

Штатный вопрос

Впоследствии местные власти начали самостоятельно принимать решение о сохранении или отмене «высшей меры» наказания. В настоящее время запрет на ее исполнения существует в 22 из 50 штатов. Последним к этому списку в марте нынешнего года присоединился Колорадо, губернатор Джаред Полис подписал законопроект, запрещающий высшую меру наказания, и заменил смертные приговоры трем заключенным на пожизненное наказание.

«Некоторые жители согласны с моим решением, а другие нет, я надеюсь, что оно обеспечит ясность и определенность для продвижения закона вперед», — отмечал политик.

Впрочем, в других штатах власти не столь гуманно относятся к осужденным за особо тяжкие преступления. Только за прошлый год 22 человека казнили в Алабаме, Джорджии, Теннеси и Южной Дакоте. В список особо ярых сторонников смертной казни стоит включить и Техас, где во времена губернатора Джорджа Буша-младшего были вынесены 140 смертельных приговоров и только одно помилование.

При этом один из главных аргументов сторонников смертной казни в том, что подобная мера — адекватное наказание за убийство других людей. Противники высшей меры наказания вполне резонно опасаются возможности казни невиновного человека. Вероятность ошибки существует всегда, по подсчетам Американского союза гражданских свобод, с 2011 по 2019 год более 270 человек были неверно осуждены за различные преступления, в том числе 17 из них приговорили к смертной казни.

В связи с восстановлением исполнения высшей меры наказания на федеральном уровне, скорее всего, в США вновь вспыхнут дискуссии по этой теме. Вероятно, эта тема может стать частью избирательной кампании, так как до новых президентских выборов остается меньше пяти месяцев. Основные акценты Трампа и Байдена в этом плане уже расставлены — действующий президент будет на стороне смертной казни, а его оппонент резко против.