Тот же Дуда: в Польше подводят итоги выборов президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования. Глава государства получил 51,21% голосов, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии после обработки 99,97% бюллетеней.

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Главный конкурент президента — оппозиционный мэр Варшавы Рафал Тшасковский — смог заручиться поддержкой 48,79% избирателей. Как заявил глава польского госизбиркома Сильвестр Марчиняк, официальные итоги выборов будут объявлены после завершения подсчета протоколов, но эти цифры вряд ли сильно повлияют на результат.

Явка на выборах достигла 68,12%, что стало рекордным показателем на президентских выборах в Польской республике в XXI веке, отметил Марчиняк. Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и сезон отпусков, она превысила показатели первого тура голосования, тогда явка составила 64,5%. Официальные итоги выборов госизбирком должен представить в течении 48 часов с закрытия избирательных участков в Польше, то есть 13-14 июля.

Выборы получились достаточно нервными для Анджея Дуды, особенно учитывая тот фактор, что если бы голосование состоялось, как и планировалось ранее, в мае, он смог бы без особых проблем переизбраться на новый срок уже в первом туре. Однако выборы пришлось отложить из-за распространения коронавируса в стране. Последовавшие за этим кризисные явления и смена оппозицией своего представителя в избирательной гонке смешали карты действующим властям.

По сути, вопрос стоял в сохранении правящей партией «Закон и справедливость», которую представляет Дуда, лидерских позиций в парламенте как минимум до 2023 года — именно тогда в Польше будут избирать депутатов сейма. Победа Тшасковского нанесла бы сильный удар по позициям партии.

Поддержав действующего президента, поляки поддержали курс действующей власти. Дуда позиционировал себя как главного гаранта социальных благ и достижений последних лет. В то же время, Тшасковский больше ориентировался на либеральный электорат, делая главный акцент на обещаниях отменить проведенную текущим правительством судебную реформу, которая вызвала трения между Варшавой и Евросоюзом.

Был и еще один информационный сюжет, который стал, если не главным, то достаточно чувствительным для польских избирателей в нынешней электоральной кампании. Дуда выступал на консервативных позициях, отстаивая традиционную модель семьи, а некоторые его гомофобные высказывания (например, о том, что гомосексуальность — это идеология), вызвали достаточно много возмущений на Западе.

Тшасковский, хотя и выступал в поддержку сексуальных меньшинств, все же понимал, что ему необходимо играть и на консервативном электоральном поле, а потому эту тему все же не стал педалировать. Тем не менее, для жителей малых городов и сел, которые преимущественно придерживаются традиционных взглядов, он так и остался слишком либеральным кандидатом.

Предварительные результаты голосования можно назвать неожиданными, поскольку различные социологические опросы вплоть до второго тура выборов демонстрировали вполне смазанную картину. Так, по исследованию IBRiS от 9 июля, Тшасковского поддерживали 47,4% респондентов, а Дуду только 45,7%.

В то же время опрос Social Changes от 10 июля прогнозировал победу действующего президента, в его поддержку высказались 47% опрошенных, мэру Варшавы симпатизировали 46% поляков.

Объединяло исследования только то, что разброс голосов между кандидаты был минимальным, что в целом и продемонстрировали предварительные итоги выборов. Высокая популярность Тшасковского — достаточно интересный феномен, поскольку представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа» вступил в избирательную гонку лишь в мае, когда намеченные на 10 мая президентские выборы не состоялись и была объявлена новая дата первого тура — 28 июня.

За два месяца Тшасковскому удалось догнать в опросах действующего президента и не позволить Дуде переизбраться уже в первом туре голосования — кандидаты получили по 43,5% и 30,46% голосов соответственно.

Переход во второй тур создавал угрозу для главы Польши, что, собственно, и подтверждали опросы. Ситуация фактически развернулась именно так, как этого опасались в правящей партии «Право и справедливость» — власти Польши активно пытались провести президентские выборы в мае на фоне хороших рейтингов Дуды и достаточно слабых результатов оппозиции.

Изначальный план включал введение в практику голосования по почте для минимизации рисков для населения во время пандемии коронавируса, однако в итоге он был сорван усилиями оппозиции и сопротивлением самих поляков, в частности, сотрудники почты отказались подвергать свои жизни опасности.

Впоследствии эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась, но оба тура голосования все равно состоялись при соблюдении значительных мер предосторожности, в том числе с обязательным ношением масок и социальным дистанцированием на участках.

Тем не менее, перенос выборов после достаточно активной кампании за их проведение не слишком положительно сказался на рейтинге Дуды. К тому же, экономическая ситуация в Польше начала ухудшаться на фоне пандемии, а вокруг партии власти разгорелся крупных скандал с госконтрактами на закупку медицинского оборудования.

Все эти факторы стали частью кампании Тшасковского, постоянно указывающего на провалы правительства и щедрого на различные предвыборные обещания. Кандидат претендовал на голоса сторонников либеральных взглядов, когда Дуда больше ориентировался на консервативных избирателей.

Как писали польские СМИ, главным слабым местом мэра Варшавы были провинции — костяк электората Дуды. Тшасковский показывал хорошие результаты в крупных городах, но вот в провинции большой поддержки найти не смог.

Впрочем, результаты оппозиционного кандидата вполне можно рассматривать как задел на будущее. По завершению своего второго президентского срока к 2025 году Дуда не сможет принять участие в новых выборах, что может дать шанс Тшасковскому, если он сумеет сохранить и приумножить свой успех.