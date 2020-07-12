«Наказание Берлина»: как США толкают Германию к Китаю

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post вновь подтвердил свою готовность перебросить часть американских войск с территории Германии в Польшу. «Я верну около половины [военнослужащих] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого», — отметил Трамп.

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Информация о том, что Вашингтон собирается передислоцировать около 9,5 тыс. американских солдат с немецкой территории появилась еще в июне. В Берлине подобное решение воспринимают негативно, так как в качестве оправдания Белый дом использует два давних спорных момента в отношениях сторон — нежелание Германии повышать расходы на оборону до 2% ВВП и стремление немецких властей завершить проект «Северный поток — 2».

Переброска военных США в Польшу, помимо прочего, вероятно, создаст напряжение во взаимодействии с Москвой — усиление контингента на польской территории станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, а именно положения о размещении «субстантивного» количества военных альянса вблизи российских границ.

Однако это обстоятельство не слишком волнует США. С точки зрения Белого дома, причины для вывода солдат достаточно веские, хотя ряд западных СМИ списывают ситуацию на «личную обиду» Трампа на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Якобы гнев американского лидера вызван нежеланием главы правительства Германии ехать в Вашингтон в разгар пандемии коронавируса COVID-19 для участия в саммите «большой семерки».

С экономической точки зрения это минус для Германии — пострадают местные общины, которым эти американские солдаты обеспечивали работу, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Смысла в этом выводе военных нет, разве что лоббизм Польши совпал с желанием Трампа указать Германии на ее место. Президент США «наказывает» Берлин за невыполнение обязательств.

Большинство западных экспертов называют решение Трампа глупостью. Возможно, в Пентагоне возобладает здравый смысл, и президент США лишь доведет этот вопрос до выборов главы государства. Однако с большой долей вероятности он все же пойдет на этот шаг из чисто популистских соображений, которые не согласуются с объективными интересами Вашингтона в рамках НАТО в Европе», — отметил эксперт.

Американо-немецкие споры

Если отбросить официальное объяснение США и взглянуть на общую картину, то желание Вашингтона указать Берлину «на его место» путем вывода воинского контингента можно рассматривать в рамках антикитайской кампании Белого дома.

США давно раскручивают образ агрессора для КНР, но в связи с пандемией давление Белого дома на Китай усилилось в разы — американская сторона пытается повесить на Пекин вину за начало пандемии, а также подозревает китайских ученых чуть ли не в изобретении вируса.

К сдерживанию и борьбе с КНР США призывают всех своих союзников, но какой-либо сильной отдачи не получают. В особенности это касается европейских партнеров Вашингтона, которые не спешат занимать определенную сторону в конфликте двух держав.

Евросоюз, безусловно, обеспокоен ситуацией вокруг Пекина, но не спешит применять санкции против своего стратегического партнера.

В частности, это обстоятельство касается и Германии, которая пытается сохранить нейтралитет. ФРГ невыгодно занимать чью-либо сторону, так как тогда она потеряет соответствующие отношения с одной из сторон. С экономической точки зрения Китай и США — ключевые партнеры Берлина, говорит Владислав Белов.

«ФРГ заинтересована в том, чтобы США и Китай как можно быстрее нашли общий знаменатель торгово-экономических интересов. Германия в здравом уме не будет занимать ту или иную позицию, пока есть конфликт между Вашингтоном и Пекином», — указывает эксперт.

При этом, с точки зрения обозревателей Politicо, ФРГ является главным лоббистом крупного инвестиционного соглашения с Пекином, которое не слишком устраивает США. Да и реакция Берлина на вывод войск США была вполне показательной. В частности, Меркель начала призывать Европу готовиться к новой реальности, в которой американская сторона не будет стремиться к месту мирового лидера.

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим», — отмечала канцлер.

В то же время, глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала осторожное заявление о необходимости укрепления европейской безопасности без оглядки на США, а глава МИД Хайко Маас вместе с министром финансов Олафом Штольцем отказались ехать в Вашингтон для встречи с министрами стран G7 — тем самым вновь лишив Трампа очных переговоров.

Разворот к Китаю

С учетом всех переменных недовольство Берлина действиями США постепенно увеличивается, это подкрепляется общим недоверием Европы к Трампу из-за его неоднозначной политики в отношении союзников. За последние три года президент США продемонстрировал готовность вводить пошлины и санкции против партнеров, разрывать основополагающие международные соглашения и делать все для реализации национальных интересов своей страны.

В подобных условиях можно предположить, что Германия могла бы сделать шаг в сторону Китая как одного из своих ключевых партнеров.

Формально эту теорию можно подкрепить инвестиционным соглашением, на которое якобы делает ставку именно Берлин. Однако, по мнению научного директора Германо-Российского форума Александра Рара, США уже фактически поломали будущую сделку.

«Вашингтон собирается заставить европейцев на саммите «большой семерки» собраться в антикитайскую коалицию, о чем вполне ясно говорил Трамп. США хотят, чтобы союзники подчинялись им и фактически стали исполнителями американских интересов. Меркель, конечно, против этого и желает иметь собственные отношения с КНР. Но тут ей мешает Трамп, которому по большому счету плевать на ее желания», — уверен эксперт.

Таким образом, «развернуться к КНР» у Германии просто не будет возможности, так как по объективным причинам она вряд ли сможет пойти против своего крупнейшего партнера. К тому же, не стоит забывать, что фактически вся политика Берлина согласуется с Евросоюзом — безусловно, ФРГ может лоббировать свои интересы, но их реализация зависит от мнения остальных стран объединения.

Впрочем, в немецком руководстве понимают, что, возможно, придется пойти на эмансипацию от США, подчеркивает Александр Рар, хотя Берлин не был готов к такому шагу в течении последних 75 лет. Подобное решение также потребует согласования в ЕС, скорее всего, против проголосует большинство стран Восточной Европы, в частности, Польша — куда перейдут американские солдаты.