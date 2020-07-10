Пересчитать деньги: Трамп проиграл в Верховном суде

Верховный суд США постановил, что суд Нью-Йорка может получить финансовые отчеты президента страны Дональда Трампа.

Реклама

Согласно решению судей по иску, поданному несколькими комитетами конгресса, бухгалтерская фирма Mazars LLP, клиентом которой является Трамп, обязана раскрыть данные о финансах президента за последние девять лет.

В то же время Верховный суд отказал в возможности получить президентские декларации американской палате представителей, в которой доминируют члены Демократической партии.

Демократы в конгрессе утверждали, что эти документы позволили бы определить причастность президента к мошенничеству, отмыванию денег и незаконному использованию служебных полномочий.

По сути, решение Верховного суда не означает немедленную публикацию налоговых деклараций американского президента. Иск лишь был возвращен в нижестоящую инстанцию, где Трамп сможет попытаться доказать свою правоту.

Решение Верховного суда было принято абсолютным большинством — его поддержали семь судей из девяти, но в высшем судебном органе у Трампа нашлись и сторонники. Так, судья Сэмюэль Алито заявил, что данное решение суда подрывает функционирование института президентства. Он подчеркнул, что никогда в истории местный прокурор не запрашивал финансовые документы действующего главы государства.

Сам Трамп пообещал, что продолжит бороться за неприкосновенность своих документов, назвав данное решение политизированным и нечестным.

«Я выиграл в «мюллеровской» охоте на ведьм и других [битвах], и теперь я должен продолжать борьбу в политически коррумпированном Нью-Йорке», — написал Трамп в Twitter.

Говорить о политическом поражении Трампа преждевременно. Более того, глава Белого дома вполне может представить происходящее как маленькую победу.

Во-первых, триумф Трампа связан в первую очередь с тем, что его налоговые декларации из-за юридических и бюрократических проволочек скорее всего останутся конфиденциальными вплоть до ноябрьских выборов. А значит, не смогут повлиять на его положение в президентской гонке.

Кроме того, здесь президент США может прибегнуть к хорошо знакомой ему тактике, показавшей себя как в бизнесе, так и в политике: нет поражение, есть лишь возможность для перегруппировки и атаки. «Он сделает это оружием, — комментирует эту ситуацию американский лоббист Брайан Ланза, работавший над кампанией Трампа в 2016 году. — Он будет контратаковать».

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани уже назвала решение Верховного суда «победой для президента». Как и сам глава Белого дома, она поставила попытки обнародовать налоговые декларации Трампа в один ряд с расследованием Мюллера и попыткой импичмента, подчеркнув, что в этот раз демократы снова провалились.

Таким образом, уже сейчас четка видна линия защиты президента США: обвинить демократов в преследованиях и отказе работать на пользу обществу.

Демократы действительно давно добиваются возможности получить налоговые декларации Трампа, чтобы выяснить, есть ли в них какие-то нарушения, связанные с уплатой налогов.

Однако минфин США не раз отклонял подобные просьбы, а сам Трамп отмечал, что выпады Демократической партии касаются «охоты на ведьм», к которой американский лидер относит дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года.

Трамп также утверждает, что за время своего президентства он лишь теряет деньги, а не зарабатывает их. По его словам, став главой государства, он потерял как минимум $3 млрд. «То, что я президент, стоит мне целого состояния, но мне все равно, меня это не волнует», — говорил президент.

Он также отмечал, что тратит большую часть средств на услуги адвокатов, потому что его оппоненты «каждый день» подают против него иски в суды. При этом, по данным Forbes, суммарная стоимость активов президента США составляет около $3,1 млрд.

Стоит отметить, что Трамп стал единственным в современной истории США кандидатом, который не подал налоговых деклараций, мотивировав это тем, что его компании находились в процессе аудита.

Этот момент и так вызвал недоверие со стороны общества, однако ситуацию усугубила публикация в 2018 году соответствующего расследования The New York Times. В материале газеты утверждалось, что Трамп получил от империи своего отца Фреда Трампа не менее $413 млн за содействие в уходе от налогов. «Президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах на протяжении 1990-х гг., включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило его состояние, полученное от родителей», — к такому выводу пришло издание по итогам своего расследования.

По данным газеты, Трамп создал подставную фирму, чтобы скрыть от налоговых органов миллионы долларов, полученные от родителей — Фред и Мэри Трамп передали своим детям более $1 млрд. Эти деньги могли облагаться налогом по ставке на подарки и наследство в 55%, что составило бы не менее $550 млн, однако уплачено было только $52,2 млн налогов, что составляет около 5% от состояния, писала The New York Times со ссылкой на «финансовые декларации и налоговые отчеты».

Интерес к налогам Трампа также усилился после дачи показаний конгрессу его личного экс-адвоката Майкла Коэна, который заявил, что Трамп указал заниженную стоимость своих бизнес-активов и понизил зарплату сотрудникам, чтобы платить меньше налогов.

В целом, налоговые обвинения против Трампа были актуальны даже во время его первой предвыборной гонки в 2016 году. Но тогда это не помешало ему избраться на пост главы государства.

В частности, тема громко прозвучала на дебатах Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Тогда кандидат демократов заявила, что ее оппонент не платил федеральные налоги за определенные периоды времени. «Это лишь демонстрирует, что я умен», — в своей типичной снобистской манере парировал тогда нынешний президент США. В дальнейшем тема еще не раз эксплуатировалась СМИ и политиками. Американский лидер отвечал, что только тот, кто сумел обойти налоговую систему США, может ее исправить.

И все же во всей этой истории есть и ложка дегтя для главы государства. Если выяснится, что Трамп проводил манипуляции с налогами и выплатами, это может стоить ему президентского кресла. Подобный прецедент уже есть. Так, вице-президент США Спиро Агню при президенте Ричарде Никсоне был вынужден подать в отставку из-за проблем с неуплатой налогов. Это произошло в 1973 году в рамках сделки со следствием, чтобы избежать тюремного заключения.