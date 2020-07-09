Низкопробная заказуха: МИД отверг «российский след» в Сербии

Обвинения в отношении Москвы со стороны ряда электронных СМИ о, якобы, причастности к организации беспорядков в Сербии являются стереотипными заявлениями, не имеющими никакого отношения к правде – заявил МИД России.

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Российское внешнеполитического ведомство отвергло какую бы то ни было причастность Москвы к беспорядкам и осудило авторов сообщений о «российском следе» в сербских митингах.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнерство», — поясняется в комментарии МИД РФ.

Ведомство также выразило надежду на скорую деэскалацию насилия на улицах сербской столицы и призвало сторону вернуться в своих разногласиях в общественно-политическую плоскость.

Сербия уже два дня балансирует на грани политического переворота. В четверг, 9 июля, премьер Сербии Ана Брнабич сообщила о новом ужесточении мер, в частности, запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек. Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.

Беспорядки в Белграде и нескольких других городах начались в ночь на 8 июля после ужесточения карантина в связи пандемией коронавируса.

Как ранее сообщало агентство Reuters, жители Белграда пошли на штурм здания парламента в знак протеста против карантинных мер, введенных правительством. Силовики применили слезоточивый газ и оттеснили протестующих. За два дня пострадали 118 сотрудников полиции, 153 человека были задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил директор полиции Владимир Ребич.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, что недопустимо, полиция здесь для того, чтобы защитить права и жизни граждан Сербии. Задержаны 23 хулигана», — заявил в эфире директор столичной полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения РТС.

Сербы возмущались комендантским часом в будние дни, неудовлетворительными мерами господдержки экономики и использованием антивирусных запретов для решения политических задач.

Вечером 9 июля демонстранты устроили сидячую акцию протеста. Около 19.00 (20.00 мск) протестующие вышли на проезжую часть около парламента и сели на асфальт, остановив движение.

Акция проходит под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся». Участники протеста таким образом показывают свои мирные намерения и нежелание применять силу.

Власти Сербии считают протесты в Белграде попыткой государственного переворота, заявил министр внутренних дел страны Небойша Стефанович. По его мнению, митинги не связаны с решением правительства о введении новых ограничительных мер по коронавирусу.

Чуть ранее президент Сербии Александр Вучич осудил митинги и обвинил в их организации иностранные спецслужбы, передает ТАСС.

«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция», — сказал Вучич.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка. В столице были запрещены собрания с участием более пяти человек. Кроме того, сербская армия развернула госпиталь на 500 мест на территории столичного культурно-спортивного комплекса «Штарк Арена», который уже служил временной больницей с 4 апреля по 9 мая.

Сербские врачи уже сообщили, что вторая волна пандемии оказалась более тяжелой и отличается большим количеством заражений среди молодых людей.

В больницах крупных городов не хватает мест, при этом, как сообщил Александр Вучич, самая тяжелая эпидемиологическая ситуация ожидается в ноябре. По словам президента, комендантский час будет введен только в столице, однако он будет стремиться к тому, чтобы расширить меру до национального уровня.