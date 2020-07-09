Политика диверсий: Аксёнов объяснил беседу Порошенко и Байдена

Обнародованная запись телефонного разговора между, предположительно, экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом доказывает причастность Киева к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

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Глава российского региона добавил, что эти переговоры, выложенные депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, в очередной раз показывают, что терроризм стал частью государственной политики украинской власти, и именно поэтому Москва не сотрудничает с Киевом в сфере борьбы с терроризмом.

«Не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется», — пояснил Аксенов.

Он также указал на странное поведение Вашингтона в этом скандале.

«Кстати, в 2016 году США устами тогдашнего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость», — пояснил крымский политик.

На обнародованных записях слышно, как Байден критикует попытку Порошенко совершить силами украинских военных диверсии в Крыму, поскольку это создало бы эскалацию между Россией и Украиной, а также поставить Киев под удар критики со стороны Европы.

При этом, диверсия не удалась независимо от воли Киева – тогда сотрудники ФСБ и Вооруженных сил России успели обезвредить украинских злоумышленников, причем, погибли два российских силовика.

В феврале нынешнего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании — батальоне имени Н. Челебиджихана.

В августе 2016 года злоумышленник выехал на территорию Украины и там вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана» также известного под названием «Аскер».

Впоследствии он вернулся в Крым, где у него была «реальная возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ», но он не обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Осенью прошлого года в районе улицы Лутугинской в Луганске прогремел взрыв, который повредил путепровод. По словам министра внутренних дел самопровозглашенной республики Игоря Корнета, путепровод имеет «важное социальное значение» — по нему перевозили продукцию хлебозавода.

Корнет добавил, что неизвестные подорвали три опоры моста, частично были разрушены бетонные конструкции. Арматура, однако, выдержала взрыв.

После произошедшего председатель правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов поручил усилить охрану стратегически важных для экономики объектов — путепроводов и электростанций.

В апреле прошлого года Севастопольский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима украинских диверсантов Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Они были признаны виновными в подготовке диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Диверсионная группа Дудки-Бессарабова была задержана в Севастополе спецназом ФСБ в ноябре 2016 года. Третьим участником группы был Дмитрий Штыбликов – его суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима.

Штыбликов признал свою вину — приготовление диверсии в составе организованной группы, а также несколько эпизодов изготовления, хранения и перевозки боеприпасов.

В мае 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу диверсантов-провокаторов. По данным Центра общественных связей ФСБ, отряд был создан Эролом Велиевым.

Приказ о создании группы был отдан депутатом Верховной рады Рефатом Чубаровым, возглавляющим «Меджлис крымскотатарского народа (организация запрещена в России)» (организация запрещена на территории РФ, — «Газета.Ru»). Поддержку в формировании экстремистской группы в Харькове оказали сотрудники Службы безопасности Украины.

В 2014 году уже после референдума о переходе Крыма под юрисдикцию России Ленур Ислямов был вице-премьером полуострова, но его отправили в отставку за неэффективную работу. Тогда он уехал на Украину, а позже ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.

Продовольственную блокаду региона Ислямов, Чубаров и еще один депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев начали 20 сентября 2015 года.

Активисты незарегистрированной в России организации и примкнувшие к ним бойцы запрещенного на территории РФ «Правого сектора» (организация запрещена в России) блокировали выезд грузовиков с товарами из Украины в Крым.