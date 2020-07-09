Оставил завещание: полиция ищет пропавшего мэра Сеула

Китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники сообщил, что власти Южной Кореи обнаружили тело ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. При этом южнокорейская полиция опровергает данную информацию. Ее не подтверждает и агентство Yonhap, по данным которого поиски градоначальника продолжаются.

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Об исчезновении Пак Вон Суна ранее сообщила полиции его дочь. По ее словам, отец ушел из дома около 17:17 по местному времени (11:17 мск) и оставил записку, как она отметила, похожую на завещание. После этого мэр Сеула пропал, его телефон выключен.

Дочь градоначальника подала заявление спустя четыре-пять часов после его исчезновения.

Правоохранительные органы ведут масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак. Телеканал YTN уточняет, что в операции принимают участие до 200 человек, поиски осложняются наступлением сумерек.

Как сообщают в полиции и мэрии, Пак Вон Сун покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Последний раз сигнал телефона Пак Вон Суна был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Незадолго до случившегося администрация Сеула распространила сообщение, что одно из мероприятий в расписании мэра пришлось отменить в силу «вынужденных обстоятельств».

Также местные телеканалы сообщают, что незадолго до исчезновения Пака его секретарь подала против него иск о домогательствах. По словам заявительницы, мэр не только прикасался к ней, но и отправлял личные фотографии — в основном через Telegram.

По данным Yonhap, 9 июля в 16:40 (10:40 мск) мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елем, но не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

Пак Вон Сун родился в 1956 году. Он занял пост мэра Сеула в 2011 году. Будучи беспартийным, Пак принял участие в выборах как единый кандидат от оппозиции. В 2012 году он вступил в Объединенную демократическую партию. Глава Сеула — активист-правозащитник. Кроме того, он учредил несколько общественных и гражданских организаций.

В последнее время Сеул переживает образования локальных очагов коронавируса, их даже называют «второй волной» COVID-19. С самого начала эпидемии мэр столицы справлялся с повышенным объемом работы. После того, как вирус начал распространяться в клубах и барах района Итхэвон Пак Вон Сун даже начал проводить ежедневные брифинги.

Южнокорейские власти назвали ночные клубы новым рассадником коронавируса в стране и угрозой для появления второй волны инфекции уже в ближайшее время. Как отмечал мэр Сеула, количество новых случаев заболевания, связанных с посещением ночных клубов в одном районе столицы, увеличилось до 40.

По распоряжению мэра все ночные клубы Сеула временно закрыли.

В свою очередь, центральные власти Южной Кореи пообещали мобилизовать усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространение инфекции.

Южная Корея стала одной из первых стран, справившихся с эпидемией коронавируса. Государству удалось достичь этого без введения строгих карантинных мер, а только за счет тотального тестирования и отслеживания социальных контактов заразившихся.