«Жертва спецслужб»: Кадыров назвал виновных в убийстве блогера

Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Его слова передает РИА «Новости».

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и, в частности, меня», — заявил он.

По словам Кадырова, антироссийские силы знают, что «кавказские рубежи охраняются им и его верной командой», и им это не по нраву. Он также отметил, что схожие методы разрушения страны использовали против Османской империи.

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«Продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной «правды», — добавил Кадыров. По его мнению, от согласившегося работать на спецслужбы человека «рано или поздно избавятся», а обвинят в этом власти Чечни.

Наконец, Кадыров заявил, что «вновь убедился в предвзятости информационной машины», раскрутившей версию, что за убийством Анзора стоит чеченский глава. При этом никаких официальных заявлений следствия не было, возмутился он.

Представитель полиции Австрии Вальтер Шварценеккер ранее сообщил РИА «Новости», что проситель убежища из РФ был убит в городе Герасдорф рядом с Веной. Убийство, по данным местных журналистов, выглядит как заказное.

Жертвой преступника стал некто Мамичан У., приехавший в Австрию в 2005 году и выпускавший на YouTube видеоблог «Анзор из Вены». Он, не стесняясь в выражениях, критиковал Кадырова и его окружение, а также «вызывал на стрелку», не скрывая места своего жительства.

В 2019 году большой резонанс вызвало убийство в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. Его застрелил из пистолета с глушителем проходивший мимо мужчина. Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что подозреваемый в убийстве — российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года, когда «киллер-велосипедист» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии. В западных СМИ утверждается, что российские власти якобы «могут покрывать убийцу», который смог получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и беспрепятственно покинуть страну.

Хангошвили, как считается, был предводителем отряда, который летом 2004 года участвовал в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его банда из нескольких десятков человек долгое время скрывалась в Панкисском ущелье.

Кадыров тогда заявил, что к преступлению, наоборот, может быть причастна сама немецкая сторона.

«Они сами убили, когда он стал ненужным, а сейчас начинают вилять хвостом — Россия, Чечня… Это нас не касается, он гражданин Грузии… Если мы причастны, пусть докажут не на словах, а на деле»,

— говорил чеченский глава. Он добавил, что Хангошвили причастен ряду крупных терактов и после его убийства в мире стало на одного террориста меньше.

Бывших полевых командиров и рядовых чеченских боевиков регулярно убивали в нулевых годах — уже после окончания обеих чеченских кампаний. В основном, убийства происходили за границей, где скрывались террористы. В 2009 году бывший боевик Али Осаев, получивший вид на жительство в Турции, был убит у своего дома в стамбульском районе Зейтинбурну тремя выстрелами в голову из пистолета с глушителем.

В декабре 2008 года погиб «отошедший от дел» полевой командир Ислам Джанибеков. Тремя месяцами ранее также в Стамбуле был убит бывший боевик Гаджи Эдильсултанов.

Журналисты не исключали и «российского» следа во всех этих преступлениях, учитывая убийство в Вене 13 января бывшего охранника чеченского президента Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Попав на Запад, тот подал в Европейский суд по правам человека иск против России. В нем он обвинял Кадырова в использовании пыток, внесудебных казнях и похищениях заподозренных в нелояльности.

В сентябре 2009 года в Москве убит экс-депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев. Это произошло днем в центре Москвы, в двух шагах от дома правительства России. Киллеры настигли его машину и расстреляли через открытое окно бронированного «Мерседеса».