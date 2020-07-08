Феминистки протестуют: Макрон собрал новое правительство

Почему феминистки протестуют против нового правительства Макрона

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Феминистки устроили серию акций протеста в Париже из-за нового состава правительства Франции. Гнев участниц различных движений вызвали глава МВД и министр юстиции, связанные со скандальными делами о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Президенту Эммануэлю Макрону также припомнили, что три года назад он хотел сделать премьером женщину, однако этот пост опять занял мужчина.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по обновлению правительства послужила причиной для новых протестных волнений. На этот раз французский лидер вызвал гнев феминисток, которые уже провели серию акций в Париже.

Протестующие собрались в трех частях французской столицы: у Елисейского дворца, возле здания МВД и на площади Мадлен. Несколько демонстрантов даже попытались прорваться в администрацию Макрона, который как раз проводил первое заседание с обновленным составом правительства.

Феминистки требуют, чтобы два новых члена кабинета — глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти — немедленно ушли в отставку.

Оба политика оказались причастны к ряду сексуальных скандалов.

Дарманена два года назад обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Полиция расследовала несколько соответствующих жалоб женщин, в итоге закрыв дело из-за отсутствия доказательств.

Гнев феминисток вызвало то, что апелляционный суд Парижа постановил возобновить следствие в отношении политика в июне 2020 года, но это не помешало ему занять пост в новом правительстве. Сам Дарманен не раз отрицал обвинения против себя, а Елисейский дворец не считает судебное разбирательство веской причиной для отказа от его назначения на пост министра внутренних дел Франции.

«Мы не можем считать, что из-за расследований не следует занимать правительственную должность»,

— отмечал новый официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Второй объект гнева протестующих — известный французский юрист Дюпон-Моретти, который, будучи адвокатом, заслужил прозвище «оправдатель». За свою практику он брался за любые дела, защищая интересы политиков, проституток и даже террористов, в итоге добившись 145 оправдательных приговоров, в том числе в самых безвыходных ситуациях.

Его талант и стал причиной гнева феминисток. Одним из скандальных клиентов Дюпона-Моретти был экс-госсекретарь по государственной службе Жорж Трон, два года назад получивший оправдательный приговор по делу о сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Дюпон-Моретти также защищал бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, ушедшего в отставку из-за обвинения в попытке изнасилования. Дело против него во Франции было связано с другим инцидентом — его подозревали в сутенерстве. Однако Дюпон-Моретти вновь выиграл дело, добившись оправдательного приговора.

К тому же юрист не раз достаточно неоднозначно отзывался о движении #MeToo, сторонники Femen называли высказывания Дюпона-Моретти пренебрежительными.

Учитывая, что #MeToo сосредоточено вокруг осуждения сексуального насилия и домогательств, критика со стороны феминисток в адрес юриста вполне понятна.

Французская дискриминация

Как пишет Politico, отдельным фактором раздражения для различных феминистских организаций является общая проблема с женщинами во французском правительстве. Гендерный баланс в кабмине можно назвать идеальным только формально.

Хотя в новый кабмин входят 17 женщин и 14 мужчин, большинство ключевых постов все же ушло к мужчинам.

Так, они возглавляют министерство экономики и финансов, МВД, министерство юстиции и МИД. Можно назвать лишь двух женщин, получивших действительно высокие посты: министр экологического перехода Барбара Помпили и министр обороны Флоренс Парли. Впрочем, также стоит упомянуть главу минтруда Элизабет Борн вместе с министром территорий и связей с территориальными коллективами Жаклин Гуро.

Назначение Помпили и других женщин в качестве министров Елисейский дворец приводит в подтверждение приверженности Макрона гендерному балансу в правительстве. Пресс-служба президента отмечает, что три из четырех министров будут задействованы в плане страны по восстановлению после пандемии коронавируса.

При этом Елисейский дворец упускает из виду то обстоятельство, что ключевую роль в этом плане все же будет играть министерство экономики и финансов, возглавляемое Брюно Ле Мэром.

Еще один повод для критики со стороны феминисток — невыполненные обещания Макрона. За месяц до президентских выборов 2017 года он писал в Twitter, что хотел бы назначить женщину на пост премьер-министра Франции — однако спустя три года этот план до сих пор не реализован.

На фоне последней перестановки в кабмине многие пользователи соцсетей припомнили президенту эту фразу, но никакого ответа от Макрона не последовало.

Пост главы кабмина в новом неугодном протестующим правительстве Макрона занял Жан Кастекс — мэр небольшого города Прад, координировавший постепенное снятие ограничений, введенных для борьбы с эпидемией.

Правительственные перемены

Его назначение вызвало несколько неоднозначную реакцию, поскольку Кастекс является представителем правых республиканцев, а прошедший в июне второй тур местных выборов вполне явно продемонстрировал уклон французов в пользу левых от партии «Европа — Экология — Зеленые» и социалистов. Экологи показали впечатляющий результат, заняв места в большей части крупных городов Франции, тем самым подтвердив свой успех на прошлогодних выборов в Европарламент.

В подобных условиях большинство западных СМИ прогнозировали приход на местр премьера левого кандидата, да и Макрон говорил о смене политического курса Франции на экологию и социальную защиту. Однако все же пост ушел к правому и почти неизвестному кандидату, что обозреватели Le Figaro расценили как попытку президента устранить возможную опасность в преддверии новых президентских выборов.

Макрон поставил «технического премьера» без политического веса, готового следовать курсу главы государства.

Тем не менее с приходом Кастекса оставалась надежда на то, что хотя бы новый кабмин Франции будет более левым в пользу электоральных предпочтений населения, но и тут особых перемен не произошло. Из 31 представителя кабмина новых всего восемь человек. При этом почти на всех ключевых постах, кроме главы МВД, сохранились прежние люди.

В частности, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, глава минобороны Флоранс Парли, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, глава минздрава Оливье Веран сохранили свои посты в новом правительстве.

Касательно назначения Дарманена министром внутренних дел в целом все вполне очевидно. Несмотря на протесты феминисток, его предшественник Кристоф Кастанер обладал еще большим антирейтингом. В последнее время против политика выступали непосредственно полицейские, что отчасти связано со всплеском демонстраций против расизма во Франции.

Дарманен не новое лицо во французском правительстве. Ранее он занимал пост министра госслужбы и госбюджета. Бывшего республиканца, вступившего в ряды президентской «Вперед, Республика!», вряд ли можно внести в список «левых министров».

К слову, на его бывший пост пришла Амели де Моншален, до этого занимавшая должность государственного секретаря по европейским делам — также экс-республиканка, ныне состоящая в партии Макрона.

Отчасти левым можно назвать разве что Дюпона-Моретти, хотя официально юрист не состоит ни в одной партии. Тем не менее, как пишет Le Figaro, его назначение главой минюста все же можно рассматривать в качестве сигнала представителям левого спектра. Хотя в целом Дюпон-Моретти обладает достаточно скверной репутацией из-за своего рода деятельности и одинаково вызывает гнев как у левых, так и правых.

Среди новых лиц также стоит упомянуть министра культуры Розелин Башело: она занимала различные посты в кабмине при президентах Жаке Шираке и Николя Саркози. В частности, Башело возглавляла минздрав и министерство экологии. Уйдя из политики в 2012 году, она стала телеведущей, но вернулась в игру благодаря пандемии коронавируса. Если говорить о ее партийных предпочтениях, то ранее она представляла республиканцев.

Кроме того, в новом кабмине сменился пресс-атташе, место Сибет Ндиай занял Габриэль Атталь, ранее занимавший аналогичную должность при министре национального образования Франции. Он является бывшим социалистом, перешедшим в президентскую «Вперед, Республика!».