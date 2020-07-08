«Агрессивный политический протест»: почему начались беспорядки в Сербии

В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

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В Белграде прошли массовые беспорядки, переросшие в столкновения протестующих с правоохранителями. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения. Поводом для протестов стало введение комендантского часа в ответ на начало новой волны заражений коронавирусом. Это стало своеобразным признанием того, что власти преждевременно сняли ограничения. Часть общественности уверена, что карантин был отменен для проведения выборов, на которых правящей партии удалось одержать оглушительную победу.

В Белграде 7 июля, после того, как правительство объявило о введении комендантского часа из-за роста случаев заражения коронавирусов, прошли массовые протесты. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, что недопустимо, полиция здесь для того, чтобы защитить права и жизни граждан Сербии. Задержаны 23 хулигана», — заявил в эфире директор столичной полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения РТС.

Фоторепортаж: Жители Белграда протестуют из-за мер против COVID-19
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По последним данным в Сербии подтверждено 16 719 случаев заболевания, по состоянию на вторник за сутки было выявлено 299 случаев. 7 июля президент страны Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа с вечера 10 июля до утра 13 июля.

Помимо этого режим чрезвычайной ситуации введен в Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка. В столице были запрещены собрания с участием более пяти человек. Кроме того, сербская армия развернула госпиталь на 500 мест на территории столичного культурно-спортивного комплекса «Штарк Арена», который уже служил временной больницей с 4 апреля по 9 мая.

Сербские врачи уже сообщили, что вторая волна пандемии оказалась более тяжелой и отличается большим количеством заражений среди молодых людей.

В больницах крупных городов не хватает мест, при этом, как сообщил Александр Вучич, самая тяжелая эпидемиологическая ситуация ожидается в ноябре. По словам президента, комендантский час будет введен только в столице, однако он будет стремиться к тому, чтобы расширить меру до национального уровня.

«Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная. <...> С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», — заявил Вучич в обращении к нации.

Он также сообщил, что в настоящий момент в стране насчитывается свыше 4 тыс. заразившихся. Вместе с тем, главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон сообщил, что ситуация в Белграде улучшается.

Возвращение к ограничительным мерам в Сербии началось через два месяца после их отмены. Критики считают, что именно преждевременное снятие ограничений спровоцировало рост числа заболевших Covid-19. Оппозиция указывает на проведение массовых мероприятий сразу после снятия ограничений. Так, одной из причин роста случаев коронавируса стал прошедший в июне при полных трибунах матч между футбольными клубами «Црвена звезда» и «Партизан». В стране открылись ночные клубы, были разрешены проведения выпускных в школах и университетах.

Кроме того, 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правящая Сербская прогрессивная партия, получив поддержку 60,65% избирателей. Оппоненты Вучича обвиняют его в преждевременном снятии карантина именно из-за его стремления провести выборы в назначенную дату.

Помимо этого, критики считают, что правительство скрывало данные о количестве смертей и заражений в первые недели пандемии.

Изначально протесты начались мирно, основную массу демонстрантов составляли студенты. Многие из них поначалу соблюдали социальную дистанцию, надели маски. По данным полиции, в акции протеста приняли участие около 5 тыс. человек, при этом небольшая группа демонстрантов — около 100-200 человек — вели себя агрессивно, из-за чего начались столкновения. Протестующие бросали камнями и горящими шинами, поджигали полицейские машины.

Главное требование демонстрантов — отставка президента Александра Вучича. Также некоторые протестующие призывали не отдавать Косово.

Ситуация накалилась, когда группа людей ворвалась в здание парламента. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Примерно через 15 минут полиции удалось очистить здание собрания, но столкновения продолжились на улице.

Сербские СМИ сообщают, что в разжигании беспорядков участвовали крайне правые националисты.

И хотя общественный раскол после выборов — явление, относительно, привычное, агрессивный характер протестов в Сербии все же стал показателем гораздо большей политической напряженности.

Внушительный отрыв Сербской прогрессивной партии частично объясняется бойкотом выборов со стороны главных оппозиционных партий. Противники президента не принимали участия в выборах, заявив о «деформации демократического и медийного» пространств. Из-за пандемии предвыборную кампанию можно было проводить лишь в интернете и на телевидении. Оппозиция обвиняла Вучича в несправедливом распределении эфирного времени на главных телеканалах, подконтрольных ему. Президент эти обвинения опровергал.

Рост числа случаев заражения коронавирусом дал оппозиции повод для новых обвинений в том, что президент пожертвовал здоровьем граждан в угоду своей политической карьере. Введение комендантского часа стало своеобразным признанием того, что ограничительные меры были сняты преждевременно, и оппозиция смогла воспользоваться моментом. Вместе с тем, говорить о соблюдении всех рекомендаций и мер предосторожности во время протестов на фоне второй волны пандемии все же не приходится.

Сам Александр Вучич возложил ответственность за беспорядки на иностранные спецслужбы. Об этом он заявил в специальном обращении к народу.

«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция. Протестующие использовали ножи, камни, коктейли Молотова», — заявил он.

Вокруг здания Национального собрания были установлены заборы, чтобы предотвратить протесты и штурм парламента. Ведь с большой долей вероятности, протестующие сегодня вернутся.