«Агрессивный политический протест»: почему начались беспорядки в Сербии

В Белграде 7 июля, после того, как правительство объявило о введении комендантского часа из-за роста случаев заражения коронавирусов, прошли массовые протесты. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.

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«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, что недопустимо, полиция здесь для того, чтобы защитить права и жизни граждан Сербии. Задержаны 23 хулигана», — заявил в эфире директор столичной полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения РТС.

По последним данным в Сербии подтверждено 16 719 случаев заболевания, по состоянию на вторник за сутки было выявлено 299 случаев. 7 июля президент страны Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа с вечера 10 июля до утра 13 июля.

Помимо этого режим чрезвычайной ситуации введен в Белграде, где сложилась самая тяжелая в стране эпидемиологическая обстановка. В столице были запрещены собрания с участием более пяти человек. Кроме того, сербская армия развернула госпиталь на 500 мест на территории столичного культурно-спортивного комплекса «Штарк Арена», который уже служил временной больницей с 4 апреля по 9 мая.

Сербские врачи уже сообщили, что вторая волна пандемии оказалась более тяжелой и отличается большим количеством заражений среди молодых людей.

В больницах крупных городов не хватает мест, при этом, как сообщил Александр Вучич, самая тяжелая эпидемиологическая ситуация ожидается в ноябре. По словам президента, комендантский час будет введен только в столице, однако он будет стремиться к тому, чтобы расширить меру до национального уровня.

«Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная. <...> С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», — заявил Вучич в обращении к нации.

Он также сообщил, что в настоящий момент в стране насчитывается свыше 4 тыс. заразившихся. Вместе с тем, главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон сообщил, что ситуация в Белграде улучшается.

Возвращение к ограничительным мерам в Сербии началось через два месяца после их отмены. Критики считают, что именно преждевременное снятие ограничений спровоцировало рост числа заболевших Covid-19. Оппозиция указывает на проведение массовых мероприятий сразу после снятия ограничений. Так, одной из причин роста случаев коронавируса стал прошедший в июне при полных трибунах матч между футбольными клубами «Црвена звезда» и «Партизан». В стране открылись ночные клубы, были разрешены проведения выпускных в школах и университетах.

Кроме того, 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правящая Сербская прогрессивная партия, получив поддержку 60,65% избирателей. Оппоненты Вучича обвиняют его в преждевременном снятии карантина именно из-за его стремления провести выборы в назначенную дату.

Помимо этого, критики считают, что правительство скрывало данные о количестве смертей и заражений в первые недели пандемии.

Изначально протесты начались мирно, основную массу демонстрантов составляли студенты. Многие из них поначалу соблюдали социальную дистанцию, надели маски. По данным полиции, в акции протеста приняли участие около 5 тыс. человек, при этом небольшая группа демонстрантов — около 100-200 человек — вели себя агрессивно, из-за чего начались столкновения. Протестующие бросали камнями и горящими шинами, поджигали полицейские машины.

Главное требование демонстрантов — отставка президента Александра Вучича. Также некоторые протестующие призывали не отдавать Косово.

Ситуация накалилась, когда группа людей ворвалась в здание парламента. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Примерно через 15 минут полиции удалось очистить здание собрания, но столкновения продолжились на улице.

Сербские СМИ сообщают, что в разжигании беспорядков участвовали крайне правые националисты.

И хотя общественный раскол после выборов — явление, относительно, привычное, агрессивный характер протестов в Сербии все же стал показателем гораздо большей политической напряженности.

Внушительный отрыв Сербской прогрессивной партии частично объясняется бойкотом выборов со стороны главных оппозиционных партий. Противники президента не принимали участия в выборах, заявив о «деформации демократического и медийного» пространств. Из-за пандемии предвыборную кампанию можно было проводить лишь в интернете и на телевидении. Оппозиция обвиняла Вучича в несправедливом распределении эфирного времени на главных телеканалах, подконтрольных ему. Президент эти обвинения опровергал.

Рост числа случаев заражения коронавирусом дал оппозиции повод для новых обвинений в том, что президент пожертвовал здоровьем граждан в угоду своей политической карьере. Введение комендантского часа стало своеобразным признанием того, что ограничительные меры были сняты преждевременно, и оппозиция смогла воспользоваться моментом. Вместе с тем, говорить о соблюдении всех рекомендаций и мер предосторожности во время протестов на фоне второй волны пандемии все же не приходится.

Сам Александр Вучич возложил ответственность за беспорядки на иностранные спецслужбы. Об этом он заявил в специальном обращении к народу.

«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция. Протестующие использовали ножи, камни, коктейли Молотова», — заявил он.

Вокруг здания Национального собрания были установлены заборы, чтобы предотвратить протесты и штурм парламента. Ведь с большой долей вероятности, протестующие сегодня вернутся.