Дело Сафронова: МВД Чехии отказалось от комментариев

Министр внутренних дел Чехии и первый вице-премьер Ян Гамачек отказался обсуждать с журналистами сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов якобы передавал секретные сведения чешским спецслужбам. Об этом со ссылкой на сетевое издание Denik N сообщает ТАСС.

«Без комментария», — сказал чешский министр.

Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

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Следствие считает, что конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты.

«Иван [Сафронов] категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — подчеркнул в разговоре с репортерами адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет — за Сафроновым следили «очень долго», с 2012 года. Тогда журналист и был якобы завербован, добавил Павлов. Он также отметил, что в 2017 году, по версии следствия, Сафронов передал секретные сведения о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока.

Лефортовский суд постановил арестовать Сафронова на два месяца, свою вину журналист не признал. Защита намерена обжаловать решение суда. В поддержку журналиста выступил ряд влиятельных российских изданий, их обращения были приобщены защитой к делу.

Сафронов стал советником главы Роскосмоса в конце весны 2020 года — до этого он около десяти лет работал спецкором газеты «Коммерсант», после писал в «Ведомости», освещая военно-техническое сотрудничество и проблематику оборонно-промышленного комплекса РФ.

В Роскосмосе заявили вскоре после задержания Сафронова, что эта ситуация не связана с его работой в должности советника. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к секретным сведениям бывший журналист не имел.

В «Коммерсанте» назвали обвинения в адрес Сафронова абсурдом, а «Ведомости» подчеркнули, что он патриот России. Многие журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция задержала 23 человека, на них составили протоколы об административных нарушениях — невыполнении правил поведения при ЧС (эпидемии коронавируса) и нарушении порядка правил проведения публичных мероприятий и акций.

Среди задержанных оказались журналистка RT Мария Баронова, сотрудники «Коммерсанта» Александр Черных, Марианна Беленькая, Елена Черненко, Кирилл Кривошеев и экс-корреспондент издания Анна Зиброва. Кроме того, задержаны были телеведущая Ксения Собчак, журналисты из «Ведомостей» Юрий Литвиненко, ушедшие из этой же газеты Алина Дидковская и Дарья Коржова, основатель издания Baza Никита Могутин, координатор «Открытой России» Мария Кузнецова и другие.

«Дело Сафронова» уже прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о задержании сотрудника Роскосмоса в администрации президента узнали из СМИ, при этом власти страны не видят повода связывать инцидент с его работой журналиста.

«Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они работу выполняют очень качественно», — отметил Песков.

По его словам, президента РФ отдельно не информировали о задержании Сафронова, так как в этом «нет необходимости». Кроме того, под особый контроль дело задержанного также поставлено не будет. Заседания суда будут проходить в закрытом режиме — об этом суд настоятельно просила ФСБ, и ходатайство было одобрено.

Как отмечал юрист Евгений Смирнов, специализирующийся на защите фигурантов дел о госизменах, примеры, когда юристам все же удается отстоять подзащитного, встречаются.