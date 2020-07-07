Проблема С-400: как Запад теряет Турцию

Турция продолжает участвовать в программе по американским истребителям F-35, несмотря на решение США исключить из нее Анкару за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. С данным утверждением в письме к главе Пентагона Марку Эсперу выступили сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис вместе со своими коллегами Джином Шахином и Крисом Ван Холленом из лагеря демократов.

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«Закон, принятый конгрессом и подписанный президентом Трампом, направил Турции четкий дипломатический сигнал о последствиях продвижения российских оборонных систем и технологий. К сожалению, это сильное послание подрывается повторяющимися задержками по выводу Турции из цепочки поставок», — говорится в послании.

Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы истребителя, отмечают сенаторы, хотя срок их участия в программе должен был истечь в 2020 году.

Конгресс рассчитывал решить проблему Анкары за несколько месяцев, но последние решения минобороны затягивают этот процесс.

«Конгресс всегда понимал, что исключение Турции из цепочки поставок создаст дополнительные расходы для минобороны и налогоплательщиков. Однако это финансовое нарушение необходимо, чтобы сохранить целостность программы и подтвердить дипломатические обязательства нашей страны перед НАТО», — указывают сенаторы.

В рамках уменьшения затрат в оборонной бюджете были заложены $30 млн для «лишения Турции статуса участника программы F-35», а также в соответствии с законодательством об ассигнованиях направлены более $250 млн для поиска альтернативного источника поставок деталей F-35.

«Удерживая турецких производителей в цепочке поставок минобороны препятствует дипломатическим и геополитическим усилиям США по оказанию давления на Турцию, с целью изменения ее конечного курса», — резюмировали сенаторы.

В заключении американские законодатели потребовали от Пентагона объяснить причины задержки по выводу Турции из программы F-35, одновременно с этим выступив в поддержку планов Белого дома по введению санкций в отношении Анкары, в том числе в рамках закона о «противодействии противникам Америки».

Американо-турецкий кризис

Озабоченность сенаторов вполне понятна, так как прения между США и Турцией на фоне покупки российских ЗРК тянутся еще с 2017 года.

При этом объяснить действия минобороны можно как сложностью ухода от уже налаженной системы поставок через турецкие предприятия, так и попытками Вашингтона все же урегулировать спорный вопрос.

В числе последних действий США по выходу из сложной ситуации, стоит упомянуть предложение по выкупу у Турции российских С-400. Соответствующую инициативу в сенат внес республиканец Джон Тьюн — его проект предполагает использование бюджета сухопутных войск для покупки вооружений, расходы могут быть учтены в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год.

Однако реализация такого плана в любом случае потребует согласия Москвы, поэтому рассчитывать на подобное развитие событий скорее всего не стоит. Таким образом конфликт между Турцией и США по С-400 будет затягиваться и дальше, хотя пока американская сторона не оставляет попыток найти выход из ситуации — отчасти это обстоятельство откладывает введение односторонних санкций против Анкары.

Претензии США по С-400 строятся на том, что российские комплексы несовместимы с системой противовоздушной обороны объединенных вооруженных сил НАТО, а также могут поставить под угрозу безопасность F-35 — российская сторона якобы может получить информацию об истребителях через проданные Турции ЗРК. Эти выводы разделяют и в других странах НАТО, всячески пытаясь изменить решение Анкары, хотя ракетные комплексы уже фактически введены в действие.

Впрочем, пока усилия альянса во главе с США не оказывают значительного эффекта на Турцию, которая в последнее время не слишком сильно ориентируется на реакцию Запада в своих действиях.

Сопротивление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по С-400 вполне можно вписать в «последовательный курс» Анкары на ухудшение отношений с западными странами.

Разворот от Запада?

Спорная ситуация вокруг российских комплексов составляет лишь малую часть внешнеполитических проблем Турции. Анкара одновременно сталкивается с критикой США, Евросоюза и других стран по целому ряду направлений.

Например, международную реакцию спровоцировало вмешательство турецкой стороны в ливийский конфликт. К этому добавляются претензии на разработку нефти на шельфе в Средиземном море, что задевает Грецию и вызывает неодобрение со стороны Брюсселя. Не стоит забывать о давлении на ЕС за счет отказа от сдерживания потока мигрантов, а также открытые планы по преобразованию важного для всего христианского мира стамбульского собора Святой Софии в мечеть.

Эрдоган демонстрирует независимость турецкой внешней политики и опору на национальные интересы в том виде, в котором он их понимает, а также приоритет этих интересов по отношению ко всем турецким обязательствам,

заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Это он проводит практически достаточно успешно, в том числе это касается С-400 и «Турецкого потока», против которого также были американцы. Однако этот вопрос не такой уж простой, его нельзя сводить к тому, что Турция действует в пику США или хочет поссориться с Европой — это далеко не так. Эрдоган не собирается рвать связи с НАТО и союзнические обязательства с одной стороны, но с другой не собирается приносить в жертву турецкие интересы, хотя раньше Турция шла на это с большей готовностью», — отметил эксперт.

В отношении Европы играет роль то, что стараться как-то перед ней выслужиться не выгодно, продолжил эксперт, так как они прекратили практически все переговоры о вступлении Анкары в ЕС, что турецкая сторона восприняла достаточно болезненно. Хотя здесь от Турции должны были последовать определенные шаги, на которые она не пошла — вопросы внутренней политики и признания прав курдов.

«Что касается Ливии и шельфа — это вопросы уважения к международным договорам и соглашениям по международному праву. Если США не уважают их положения, то с какой стати турки будут это делать. К примеру, их карты шельфа на маленьком участке смыкаются со стороны территории Ливии исключительно по той причине, что Анкара проигнорировала международно-правовые основания для определения его границ. Турки не учитывают шельф греческих островов, тем самым нарушая Конвенцию по международному морскому праву», — резюмировал эксперт.