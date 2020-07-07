Свергнутый президент: Моралеса обвинили в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту страны Эво Моралесу обвинение в терроризме и потребовала задержать его.

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В заявлении ведомства говорится, что во время протестов в ноябре прошлого года бывший президент поручил одному из своих сторонников прекратить снабжать продовольствием несколько городов Боливии.

Сам Моралес все обвинения отрицает и считает их политически мотивированными.

«Незаконно и неконституционно прокуратура Ла-Паса планирует обвинить меня в терроризме на основании фальшивой аудиозаписи, что является еще одним доказательством систематического политического преследования правительства де-факто. Демократия и верховенство закона скоро вернутся в Боливию», — написал Моралес в Twitter.

Аудиозоапись, о которой идет речь, была представлена министром внутренних дел Боливии Артуро Мурильи в конце прошлого года, в разгар протестов. По версии обвинения, на записи Эво Моралес обсуждает со сторонником блокаду крупнейших городов страны для оказания давления на новое правительство.

Протесты военных и крестьян

20 октября 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, на которых уже в первом туре с большим отрывом победил Моралес, возглавлявший страну на протяжении 13 лет.

До 2016 года в Боливии было запрещено переизбираться политикам на четвертый срок подряд. Тогда правительство Моралеса решило изменить законодательство, чтобы убрать это ограничение. В ходе референдума, однако, большинство граждан страны (51,3%) высказались против. Уже через год конституционный суд Боливии отменил результаты референдума, сославшись на Американскую конвенцию о правах человека, а Эво Моралес снова принял участие в президентской гонке.

Конкуренцию ему составил экс-президент Карлос Меса. После того как избирательная комиссия обработала около 80% бюллетеней, данные о ходе подсчета голосов перестали публиковаться. На тот момент результаты свидетельствовали о необходимости проведения второго тура. Лишь на следующий день комиссия возобновила публикацию данных, однако разрыв между кандидатами быстро увеличивался.

Итоговые результаты были обнародованы 25 октября. Эво Моралес набрал 47,1%, Карлос Меса — 36,51%.

После этого Организация американских государств выпустила доклад, в котором сообщалось, что выборы прошли с нарушениями, в связи с чем их результаты не могут быть признаны.

Неожиданно для всех после этого заявления прокуратура Боливии начала расследование фактов фальсификации и подтасовки результатов. В стране начались массовые протесты, на сторону протестующих начали переходить военные, после чего Моралес подал в отставку, чтобы, как он заявил, избежать кровопролития. Вскоре он покинул страну и получил политическое убежище в Мексике, временно исполняющим обязанности президента стала вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес.

Уже через неделю после этого в стране снова начались протесты. 15 ноября боливийский профсоюз производителей коки (кока является основным сельскохозяйственным продуктом Боливии) организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса. Они направились в столицу страны Ла-Пас, где находится резиденция правительства. Полиция перекрыла им дорогу, начались столкновения.

По данным боливийских СМИ, в тот вечер были убиты девять протестующих, десятки человек получили ранения. На следующий же день крестьяне, выращивающие листья коки, начали блокировать дороги и поставки продуктов питания в крупные города.

Доставлять продукты питания в такие крупные города, как Ла-Пас, Сукре и Кочабамба, властям Боливии пришлось по воздуху.

Вместе с тем сторонники Моралеса захватили нефтеперерабатывающий завод в Сенкате, в результате чего компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице перестал ходить общественный транспорт.

Протесты вызвали нехватку еды и топлива в крупнейших городах и огромные очереди возле магазинов и автозаправочных станций. 23 человека погибли в результате столкновений.

Не допустить возвращения Моралеса

Вскоре представитель Боливийского совета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заявил, что протесты финансируются на деньги наркоторговцев, и назвал Моралеса международным преступником. Затем министр внутренних дел призвал задержать бывшего президента, так как он, по его словам, напрямую руководил блокадой боливийских городов, раздавая соответствующие поручения лидеру производителей боливийской коки Фаустино Юкрою.

«Доказательства очевидные, мы их представили. Хуан Рамон Кинтана [экс-глава администрации президента] заявил, что собирается превратить Боливию во Вьетнам, и пытается это сделать, — заявлял Мурильо журналистам. — Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео: на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города».

Аудиозапись, на которую ссылался Артуро Мурильи, Моралес назвал фальшивкой. Его противники между тем обвиняли политика не только в блокаде: на Моралеса возлагали ответственность за то, что протесты переросли в насилие. Они также оказали большое давление на Жанин Аньес. Реакция властей демонстрирует их обеспокоенность потенциальным возвращением Моралеса к власти.

Вскоре нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает баллотироваться Эво Моралесу, аннулирует его октябрьскую победу и устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда.

В июле замминистра по борьбе с коррупцией Боливии Гидо Мельгар обвинил Моралеса и еще 16 представителей прежней власти в правительственных закупках аппаратов ИВЛ по завышенным ценам.

В июне, во время пандемии коронавируса, боливийские врачи заявили, что оборудование не соответствует требованиям ВОЗ и непригодно для использования в реанимации. Позже стало известно, что правительство заплатило более 20 тыс. долларов за каждый из 170 аппаратов с заводской ценой 7 243 доллара. Это вызвало протесты среди местного населения, включая университеты, которые ранее предлагали производить оборудование в среднем по цене в 1 тысячу долларов.

Так или иначе, протесты и блокада дорог и заводов после отставки президента продемонстрировали, что Моралес все же пользуется большой поддержкой среди крестьянского населения.

Между те временно исполняющая обязанности президента действует таким образом, что вряд ли вызовет симпатии у электората Моралеса. Жесткое подавление протестов его сторонников не могло покончить с расколом в обществе. Аньес быстро создала переходное правительство, в которое практически не попали представители коренного населения страны (аймара), зато была широко представлена элита.

Моралес, как первый представитель коренного населения на посту главы государства, опирался именно на этот электорат. Симпатиям среди крестьянского коренного населения способствовала и биография политика, который родился в бедной крестьянской семье, не имеет законченного среднего образования, был фермером, любил жевать листья коки, защищая ее как национальное достояние.

И хотя сейчас по закону он не сможет баллотироваться, если Моралес сохранит такую широкую поддержку среди коренного населения, Боливия вновь может столкнуться с протестами и, вполне вероятно, новой сменой власти.