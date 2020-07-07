«Охота за скальпами»: кому выгоден «сговор» России с талибами*

Информацию о предполагаемом сотрудничестве Москвы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) ради убийства американских солдат в Афганистане стоит воспринимать с большой долей скепсиса, считает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

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В своей статье для The Hill он призывает проанализировать имеющиеся данные и понять, кому могут быть выгодны подобные обвинения. В материале соавтором Биба выступает Дэвид Ривкин-мл. — юрист-консультант, экс-сотрудник бюро адвокатов Белого дома и бывший аналитик Пентагона по вопросам обороны и внешней политики.

Первой статью о том, что Россия якобы платит талибам вознаграждение за убийства американских солдат, опубликовала The New York Times. Источники газеты утверждали, что за этим стоит некое спецподразделение российской разведки. При этом Белый дом «обо всем знает», но ничего не предпринимает — впоследствии президент США Дональд Трамп лично опроверг эти предположения.

Недостоверный источник

«Согласно The New York Times, первоисточниками стали боевики и преступники, захваченные и допрошенные правительством Афганистана. Но человеческие ресурсы часто — намеренно или непреднамеренно — вводят в заблуждение. Захваченные боевики часто говорят следователям разные вещи, надеясь, что с ними будут обращаться мягче. Другие рассказывают истории, в которые они честно верят, но являющиеся немного большим, чем слухи», — отмечают Биб и Ривкин-мл.

С их точки зрения, подобные источники вряд ли стоит считать достоверными, в особенности при столь серьезных обвинениях.

Вопросы вызывают и другие доказательства издания — предполагаемые финансовые переводы российской стороны талибам, в одном из них фигурирует цифра в $500 тыс. За 2020 год в Афганистане погибли лишь девять американских солдат, что, по мнению Биба и Ривкина, можно расценить как слишком скромный результат для боевиков за такое хорошее денежное вознаграждение.

«И если сообщения [NYT] о крупных финансовых переводах — один из которых был был по меньшей мере $500 тыс., — точны, то может показаться, что обычно бережливые россияне либо платили огромные суммы за убийство, либо платили авансом, что обычно работает не так», — считают авторы.

Кому выгодна кампания

В таких условиях возникает вопрос, кому могут быть выгодны обвинения в отношении России? Тут, полагают эксперты, можно составить целый список из несогласных с политикой Москвы — как внешней, так и внутренней. Однако с поправкой на ситуацию и место действия, скорее всего, стоит сделать акцент на нынешнем правительстве Афганистана.

Как отмечают Биб и Ривкин, афганцы отчаянно хотят оставить контингент США на своей территории, в то время как Вашингтон собирается вывести войска после достижения мирного соглашения между местными властями и талибами. Серьезные доказательства «сотрудничества» российской стороны с боевиками для убийства американцев вполне могут похоронить переговорный процесс. При этом вся информация американских СМИ основана на допросах талибов, к которым явно имеет доступ афганское правительство.

Впрочем, если говорить о тех, кому выгодна подобная дезинформация, нельзя забывать о самих США. Если Белый дом активно пытается опровергнуть подобные слухи, защищая не столько Россию, сколько свою собственную репутацию, то противники администрации Трампа в лице демократов используют ситуацию в свою пользу

— фактически сразу после публикации NYT на президента посыпались обвинения в госизмене и требования ответить на «действия России».

Тем не менее Биб и Ривкин считают, что Москва вряд ли могла бы получить выгоду от подобных действий, несмотря на ее стремление ограничить глобальное влияние США. Россия сохраняет осторожность, а в Афганистане, скорее всего, лишь пытается наладить взаимодействие с полевыми командирами и группировками, которые, по всей видимости, будут править различными регионами после ухода американских солдат.

«Подобный вид охоты за скальпами стал бы беспрецедентным актом эскалации. Даже в разгар холодной войны и Советский Союз, и Соединенные Штаты воздерживались от подобных действий, несмотря на то, что с энтузиазмом участвовали в прокси-войнах на театрах военных действий по всему миру», — резюмируют авторы.

Отсутствие мотивации

Формально Биб и Ривкин не исключают, что российская сторона якобы могла платить награды за гибель американцев, но указывают на отсутствие мотивации со стороны Москвы и веских доказательств, необходимых для подобных обвинений. Авторы приводят в пример ситуацию в Сирии, где информации о таких инцидентах нет, хотя там у России существует больше стимулов и возможностей для своеобразной мести США.

Кроме того, Москва, в целом, поддерживала действия Вашингтона против талибов после терактов 11 сентября 2001 года, а затем положительно отреагировала на планы по выводу американского контингента и мирные переговоры с талибами — предлагая различную помощь для урегулирования конфликта.

Как отмечает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», Москва никогда не сотрудничала с «Талибаном», более того, еще в 2003 году официально признала организацию террористической.

«Следует помнить и о том, что российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений. Противодействие терроризму — эта та сфера, где есть конкретные практические результаты. В связи с этим любые утверждения о том, что наша страна вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований», — заявил Патрушев.

Напротив, о сотрудничестве с талибами, скорее, можно говорить применительно к США, так как именно Вашингтон стоял у истоков движения. По словам секретаря Совбеза, ЦРУ в 1980-х оказывали финансовую и военную поддержку афганским моджахедам в угоду собственном геополитическим амбициям — что признавал экс-советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский.

Речь идет об операции «Циклон», проводившейся американскими спецслужбами во время Афганской войны. Одной из целей плана было вовлечение СССР в дорогостоящий конфликт наподобие Вьетнамской войны, о чем также говорил Бжезинский в ряде интервью.

«Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России», — подчеркивал Патрушев.