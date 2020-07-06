Мечта Трампа: Мексика отгораживается от США

Жители мексиканского города Сонойта, находящегося у американской границы, пытались заблокировать главную дорогу, чтобы не дать гражданам США попасть в Мексику. В основном речь идет об американских туристах, так как через Сонойту проходит путь к популярному курортному городу Пуэрто-Пеньяско.

Главной причиной для своеобразной акции протеста послужила пандемия коронавируса COVID-19 и важный для жителей США праздник — День независимости (4 июля). На фоне эпидемии местные власти призвали американцев не посещать Мексику, однако призыв сработал не полностью. К тому же закрывать границу не стали, лишь попросив совершать поездки только по веской причине.

Подобное отношение властей к защите границ не слишком понравилось жителям Сонойты, учитывая, что в США снова наблюдается всплеск числа зараженных — общее число выявленных случаев приближается к отметке в 2,9 млн человек, а количество умерших превысило 130 тыс.

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При этом в штате Аризона, на границе с которым находится мексиканский город, уже почти 100 тыс. заболевших, что составляет чуть больше трети от числа зараженных во всей Мексике. Блокировка дороги местным жителям удалась лишь частично, в скором времени поток машин из США был восстановлен. Однако мексиканцы не отчаиваются и обещают продолжать подобные акции, в частности, новая попытка «закрыть границу» произошла 6 июля.

Однако вряд ли их план можно реализовать без поддержки властей Мексики.

Поворот к Трампу

Впрочем, сам протест можно рассматривать в несколько ином ключе, своими действиями жители Сонойты создали интересный прецедент, который играет в пользу президента США Дональда Трампа. Американский лидер пришел к власти на волне обещаний по борьбе с нелегальными мигрантами, делая особый упор на Мексику в своих предвыборных лозунгах.

Наиболее амбициозным проектом президента стало строительство стены на американо-мексиканской границе, что не раз подвергали критике различные западные эксперты — делая акцент на том, что стена не остановит нелегалов. Основными противниками проекта стали демократы, которые всячески мешают его финансированию через конгресс.

Таким образом, пока администрация Трампа пытается продвинуться в строительстве, мексиканцы формально сами начали отгораживаться от США. Именно это продемонстрировали жители Сонойты, хотя в своих действиях они преследуют абсолютно иные цели.

Учитывая, что дела со стеной на границе идут не слишком хорошо, данный инцидент, скорее всего, положительно воспримут в Белом доме. Дело в том, что за три года американские власти провели работы лишь на 338 км границы с Мексикой, хотя ее общая протяженность составляет более 3,5 тыс. км.

С точки зрения западных СМИ работу над стеной нельзя назвать успешной. По данным за май 2011 года, специальные барьеры покрывали около 1044 км американо-мексиканской границы, и за время правления Трампа их общая протяженность не изменилась — работы заключались в перемещении уже собранных участков стены с одного места на другое.

Стоит ли говорить о полностью проваленном плане на 2020 год, когда предполагалось построить как минимум 724 км новой стены. Белый дом столкнулся со множеством логистических и юридических трудностей, даже если отмести проблемы с финансированием. В некоторых зонах строительство требует выкупа частных территорий, что занимает немало времени и сил у администрации.

К слову, помочь американским властям может так называемая «виртуальная стена» — цепь башен с системой видеонаблюдения, распознавания нарушителей и датчиками движения. По данным The Washington Post, созданием этой стены будет заниматься фирма Anduril Industries, заключившая контракт с погранслужбой США. Система уже проходила проверку два года назад, за два месяца работы на границе с ее помощью были остановлены 55 попыток проникновения.

«Плюсы» пандемии

При этом случай на американо-мексиканской границе далеко не первый инцидент, вызванный пандемией и сыгравший в пользу американского лидера. Благодаря введению ограничений для борьбы с эпидемией Трамп фактически смог реализовать все свои обещания в отношении нелегалов и иммигрантов.

Во время пандемии США не только закрыли свои границы для третьих стран, но и занялись ужесточением своего иммиграционного законодательства.

В конце апреля Трамп подписал указ о приостановке приема иммигрантов, также перестав выдавать рабочие визы.

Основная риторика президента по этой теме была сосредоточена на защите американцев, которые в таком случае смогут найти работу после снятия ограничительных мер. Критику своих действий Трамп проигнорировал, как и большую часть обвинений в ксенофобии или расизме, преследующих его на всем протяжении президентского срока.

К тому же распространение вируса по всему миру негативно отразилось на мировой экономике. Рынки стали волатильными, а президент США получил то, чего добивался долгое время — ФРС США экстренно снизила процентную ставку. Впрочем, первое за 12 лет снижение ставки президента не удовлетворило — он лишь усилил напор на главу ведомства Джерома Пауэлла, требуя дальнейших шагов.