Штраф за неверный голос: Верховный суд США меняет выборы

Верховный суд США не стал отменять наказание для членов коллегии выборщиков, которые не стали голосовать за выбранного большинством голосов кандидата в своем штате. Сохранение карательных мер единогласно поддержали все девять судей.

Теперь власти штатов могут официально штрафовать и смещать выборщиков, не желающих поддерживать победителей голосования. Формально конституция США позволяла подобную практику, но во многих штатах эти действия считались властями нарушением — собственно, Верховный суд подтвердил их правоту.

В целом, система президентских выборов в США достаточно запутана. Фактически американцы, отдавая свой голос за того или иного кандидата, избирают не его, а членов коллегии выборщиков — они проводят собственно голосование, по итогам которого и избирается новый президент.

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Прецедентов с отказом выборщика голосовать за победившего в его штате кандидата было не слишком много. К примеру, на прошлых президентских выборах таких было всего 10 из 535, да и то троим вовсе не удалось осуществить задуманное. Тем не менее, один из этих случаев и послужил причиной нынешнего разбирательства в Верховном суде.

Речь идет о выборщике из Колорадо, проголосовавшем против воли большинства жителей штата и лишенным права голоса местными властями за указанные действия. Мнения судов нижней инстанции по этому вопросу разделились и в итоге окончательный вердикт вынес именно Верховный суд, соответственно, признав действия штата законными.

К слову, если говорить о выборах 2016 года, то Трамп победил как раз за счет коллегии выборщиков. По итогам голосования жителей США, действующий президент отставал от своего соперника — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — на 3 млн голосов. Однако среди выборщиков его кандидатуру поддержали 304 представителя коллегии против 227 за Клинтон.

С выборщиками от штатов, где победила кандидат от Демпартии, в целом, произошло несколько казусов.

В частности, в штате Вашингтон три человека проголосовали в пользу также бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, хотя он даже не участвовал в предвыборной гонке. Еще один выборщик вовсе отдал свой голос представительнице индейского народа сиу.

Наказание для «мятежных» представителей коллегии действует в 32 американских штатах, за неверное голосование предусматривается штраф до $1 тыс. При этом пока ни один из выборщиков не привлекался к суду за отказ от голосования за кандидата-победителя.

Решение суда вносит определенные коррективы в предстоящие президентские выборы в США, до которых осталось менее полугода. Как именно это обстоятельство скажется на голосовании, вопрос достаточно спорный. С точки зрения обозревателей Politico, результат может быть «непредсказуемым», хотя скорее всего это позволит устранить аспект с подкупом представителей коллегии.

При этом, пока расклад будущих выборов не складывается в пользу Трампа: согласно июньским опросам Университета Монмута, бывший вице-президент США Джо Байден обгоняет действующего главу государства на общенациональном уровне, набирая 53% рейтинга против 41% у американского лидера.

Падение уровня поддержки президента можно объяснить ухудшением состояния американской экономики из-за ограничений, вызванных коронавирусом COVID-19, массовыми протестами афроамериканцев против расизма и жестокости полиции, да и общим состоянием США в пандемию — страна продолжает лидировать по числу зараженных и умерших.

Тем не менее, списывать Трампа со счетов все же не стоит, как он сам говорил не раз, опросы прочили его поражение еще четыре года назад, но в итоге он занял кресло главы Белого дома.

Интересным аспектом, является то, что данные различных исследований действительно отчасти повторяют разброс общественного мнения между Трампом и Клинтон.

В частности, в опросе ABC News/Washington Post от 23 июня 2016 года, экс-госсекретарь набирала 51% поддержки против 39% у ее соперника — разрыв составил 12%, как и в случае с Байденом. Впрочем, до выборов в США остается достаточно много времени, и ситуация еще не раз может измениться в пользу Трампа или Байдена.