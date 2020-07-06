Небо на замке: США закрываются от контроля за вооружениями

России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу, из которого Вашингтон собирается выйти из-за «нарушений» со стороны Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по завершении конференции государств-участников соглашения.

«Это был, скорее, взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем», — отметил дипломат.

Новое заседание консультативной комиссии по договору должно пройти 13 июля, но с точки зрения Рябкова, Вашингтон все равно намерен покинуть соглашение. «Я совершенно уверен, что США выйдут», — подчеркнул дипломат.

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Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время его участниками являются 34 государства, в практическом плане соглашение предоставляет право страна-членам облетать любые территории друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В ДОН оговорены и согласованы квоты наблюдательных миссий, регламент полетов, тип самолетов и параметры аппаратуры наблюдения.

Сам по себе договор является бессрочным, но любое государство-участник может его покинуть, уведомив о своих планах за шесть месяцев до выхода. Собственно, решение США выйти из ДОН и стало причиной проведения конференции в соответствии с регламентом договора.

В преддверии встречи ряд международных организаций и государств обращались к Вашингтону с призывом пересмотреть свое решение. Однако, к примеру, у России от встречи представителей стран-участниц Договора по открытому небу особых ожиданий не было. Как говорил Рябков, российская сторона исходит из того, что Вашингтон принял окончательное решение выйти из соглашения.

«Мы абсолютно уверены, что несмотря ни на какие мероприятия, которые предстоят в период до 22 ноября, никаких отклонений Вашингтона от выхода из договора не будет. США методично выходят из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и разрушают всю архитектуру в этой сфере. И выход из ДОН — только один из элементов этой политики»,

— указывал дипломат.

Решение американской стороны по договору действительно сильно напоминает ситуацию с рядом других международных соглашений. К примеру, свой выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон также объяснял нарушениями со стороны Москвы, хотя российская сторона последовательно опровергала все подозрения.

В ситуации с ДОН история, по сути, повторяется. По информации западных СМИ, в Белом доме считают, что российские самолеты занимались слежкой за американским лидером Дональдом Трампом — якобы летая над резиденцией президента и полями для гольфа, на которых он играл.

Тем не менее, взаимные претензии по соглашению между странами существуют уже не первый год, в 2017 году США даже объявили о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией. России дала зеркальный ответ.

Официально США должны покинуть договор 22 ноября — выход из соглашения крупного международного игрока может иметь ряд негативных последствий, собственно, для оценки ситуации фактически и была созвана конференция.

Если говорить о наиболее серьезных изменениях, то выход Вашингтона из договора может привести к так называемому «эффекту домино» — страны-участница начнут покидать соглашение вслед за США, тем самым разрушив договор. Фактически союзники США могут определить судьбу соглашения, и тут главную роль должны сыграть европейские страны.

Как отметил Рябков по итогам переговоров, пока нет признаков, что другие страны собираются последовать примеру Вашингтона и выйти из соглашения. Однако готовности участников договора реально помогать решению существующих противоречий также не наблюдается.

В целом, настрой на сохранение соглашения преобладает — 10 стран Евросоюза, в частности, Германия и Франция, выразили сожаление из-за решения США еще в конце мая. В совместном заявлении европейских держав договор назван важнейшим элементом системы укрепления доверия, созданным для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе. Европейские государства оценили ДОН как полезный и действенный договор, хотя и отметили ряд «нарушений» со стороны России.

Впоследствии о важности соглашения высказались и другие страны-участники, да и ряд международных организаций выступил за сохранение соглашения. В целом, этот вопрос является важным для Москвы, но, скорее всего, ключевым следует назвать дальнейшее взаимодействие в рамках ДОН.

Российская сторона обеспокоена тем, что США могут получить данные о территории России за счет своих союзников по НАТО.

Москва пытается добиться исключения подобной возможности, дальнейшая линия поведения РФ в рамках договора частично зависит от этого обстоятельства. Россия рассматривает «все варианты» ответных действий, но пока занимает выжидательную позицию, наблюдая за действиями остальных стран-участниц.

«Многое зависит от поведения участников [соглашения], от решения тех вопросов, на которые мы обратили внимание: там много организационных вопросов, возникающих с выходом США, там есть ряд решений технического свойства», — резюмировал Рябков по итогам конференции.

При этом по традиции действия Трампа в отношении международных соглашений нашли негативный отклик и внутри США, соперники президента в лице демократов активно критикуют его решение по ДОН и обвиняют президента в нарушении закона. По их мнению, американский лидер нарушил свои обязательства, не уведомив конгресс за 120 дней до начала выхода из соглашения.

Как говорится в совместном письме сенаторов-демократов, начало выхода США из ДОН без соблюдения внутреннего законодательства или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке связать будущую администрацию.

«Время вашего решения — менее чем за пять месяцев до президентских выборов — вызывает подозрение. США, выходя из Договора по открытому небу, выходят из соглашения, которое, как неоднократно сообщали наши партнеры, они ценят и считают способствующим обеспечению их безопасности», — подчеркивается в послании.