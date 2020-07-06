«Попытка расшатать ситуацию»: глава нацбанка Украины покинул свой пост

Офис президента Украины ищет замену председателю Нацбанка Якову Смолию, который 1 июля подал заявление об отставке, после чего депутаты Верховной рады проголосовали за его уход с поста. Обязанности главы НБУ временно исполняет его заместительница Екатерина Рожкова.

Проблема с отставкой Смолия заключается не в самом факте его ухода, а в том, как именно он это сделал.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — говорится в официальном заявлении Якова Смолия.

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Так, бывший глава Нацбанка проинформировал всех, не только украинцев, но и западных партнеров страны о «политическом давлении на НБУ», тем самым заявив об отсутствии независимости банкового сектора.

9 июня была утверждена новая программа кредитования для Украины от МВФ на $5 млрд. сроком на 1,5 года. Первый транш из пяти в размере $2,1 млрд. уже получен, остальные Украина получит, если выполнит условия меморандума, который правительство согласовало с МВФ. Одним из таких условий является независимость НБУ.

Заявление Смолия может создать условия для возникновения препятствий в отношениях Киева с МВФ, а также отпугнуть других зарубежных инвесторов.

Что не менее важно, Яков Смолий выбрал для своей отставки крайне неудачный момент. В тот же день, когда он объявил о своем уходе с поста председателя Нацбанка, министерство финансов Украины отменило размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым ранее Киев привлек на рынке $1,75 млрд.

Соглашение по размещению евробондов было завершено за 40 минут до объявления Смолия о его отставке. 8 июля этот выпуск еврооблигаций планировалось разместить на Лондонской бирже.

Новые украинские евробонды могли стать первым выходом Киева на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах, а оставшийся $1 млрд — на покрытие дефицита бюджета.

В то, что отмена размещения еврооблигаций и отставка Смолия в один день стали просто совпадением, практически никто не верит.

«Это попытка расшатать ситуацию. Как на валютном рынке в частности, так и в публичных финансах в целом. Заявление Смолия вызвало отмену размещения евробондов. «Книги» уже были закрыты, условия зафиксированы — $ 1 750 000 000. Под 7,3%. Но размещение пришлось отменить.

На этом этапе отмена размещения — это беспрецедентно для долговых рынков. Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно. А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности», — заявил в своем Facebook экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

Заявление Якова Смолия об отставке привело к проседанию курса гривны к доллару примерно на 1,5% - впервые за несколько последних месяцев за доллар давали больше 27 гривен. За словами бывшего главы Нацбанка о «политическом давлении на НБУ» последовало еще несколько подобных заявлений. Его заместительница Екатерина Рожкова, которая временно займет пост председателя НБУ, обратилась к президенту с призывом к сотрудничеству, однако ее заявление выглядело, скорее, как еще одна попытка уколоть главу государства и правительство страны.

«Для нашей команды «красными линиями» остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения», — заявила она.

С аналогичным призывом выступили и члены правления Нацбанка Украины. Ситуацию прокомментировал бывший президент Украины Петр Порошенко, заявив, что отставка Смолия приведет к уходу из страны всех инвесторов. Вдогонку и сам экс-председатель НБУ еще несколько раз сообщил о давлении правительства на его работу.

Запад действительно отреагировал на происходящее на Украине с беспокойством. Еще когда в середине июня в Верховной раде обсуждался проект постановления о недоверии главе НБУ, послы стран G7 на Украине предостерегли парламент от вмешательства в деятельность НБУ, тем самым полностью поддержав Смолия и его деятельность. После его отставки послы «семерки» снова выступили с осторожным, но все же обеспоконным заявлением.

«Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, уменьшившее коррупцию, содействовавшее росту и спасшее обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института стал бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — говорится в сообщении группы поддержки послов G7 в Киеве.

С предсказуемым заявлением выступил и МВФ, напомнив об условии независимости НБУ.

«Под его [Якова Смолия] руководством на Украине были достигнуты существенные успехи в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ остается в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником», — сообщается в заявлении МВФ.

Между тем, на Украине нет консенсуса относительно ухода Смолия. Вокруг его деятельности существуют как слухи о его сговоре и работе на спекулянтов, основания для которых давала неоднозначная валютная политика НБУ, так и разговоры о его достижениях в финансовом секторе страны, в частности, противостояние Нацбанка в попытках олигарха Игоря Коломойского вернуть свой контроль над Приватбанком.

Как сообщают украинские СМИ, офис президента обсуждал все не устраивающие его вопросы с главой НБУ, однако эскалацией конфликта стал отказ Совета Нацбанка продлить контракты сразу двух заместителей Смолия, что и вызвало его недовольство.

Однако, так или иначе, способ и время для ухода главы Нацбанка демонстрируют, как минимум, наличие напряженности в отношениях НБУ и офиса президента. Якову Смолию удалось покинуть свой пост, нанеся максимально болезненный для правительства удар.

Обусловлено ли это личными обидами или же речь идет о более широких профессиональных расхождениях между Зеленским и Смолием — вопрос открытый.

Сам же президент наличие давления на Нацбанк отрицает.

«Что касается главы Национального банка Украины, то вы можете его [Смолия] лично спросить, было ли давление со стороны офиса президента. Мне кажется, уже спрашивали журналисты, и получили ответ: он сказал, что нет. У нас с ним были действительно очень неплохие, не только на профессиональном, а и на человеческом уровне, отношения», — сказал он.